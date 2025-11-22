סטיב קר פרגן במסע"ת: דני אבדיה היה פנטסטי

הופעת הענק של דני אבדיה מול גולדן סטייט ממשיכה להדהד בארצות הברית, וגם על הקווים הרגישו את זה: מאמן הווריירס, סטיב קר, לא חסך מחמאות מהפורוורד הישראלי והדגיש את ההתקדמות המרשימה שהוא מציג העונה. במקביל, כלי התקשורת בארה״ב ממשיכים לפרגן בהתלהבות, כשהם מצביעים שוב ושוב על תרומתו הכוללת, השליטה במשחק והסטטיסטיקה המרשימה שהפכה אותו לאחד השחקנים הבולטים של השבוע בליגה.

סטיב קר אמר במסיבת העיתונאים בסיום: "דני אבדיה היה פנטסטי, הוא מסר כמה אסיסטים חשובים וכשהכדור אצלו זה פשוט קורה. אנחנו נהיה יותר בסדר הגנתית בהמשך, אני יותר מודאג מההתקפה שלנו. מצאנו קצב טוב במשחקי החוץ האחרונים, מול סן אנטוניו וגם באורלנדו, צריכים למצוא קצב טוב יותר ופעולות שיכולות לערב שחקנים אחרים חוץ מסטף קרי וג'ימי באטלר".

דני אבדיה (רויטרס)

ב’בלייזרס אדג’’ לא נותרו אדישים: “אבדיה היה מרכזי להצלחה של פורטלנד, כששימש כפורוורד/רכז/חודר לצבע/קלעי שלשות. עם סגל מרוסק מפציעות, אבדיה נדרש לעשות הכל עבור הבלייזרס: להניע התקפה, לסיים התקפה ולייצר מצבים לחבריו. אבדיה סיפק 26 נקודות, קלע 12 מ־13 מהעונשין, חילק 13 אסיסטים ולקח 6 ריבאונדים. היו לו גם 6 איבודים, אך הם התגמדו לחלוטין לעומת כמות האסיסטים. לשחקן שאיננו רכז טבעי, אבדיה בהחלט נראה הלילה כמו אחד כזה”.

מאמנו של הישראלי, טיאגו ספליטר, התייחס לתפקודו כרכז: “היכולת שלו ללכת חזק לסל היא החוזקה שלו. מנסים לשלוח אותו לצד שמאל כי הוא רוצה ללכת ימינה, אבל הוא מוצא דרך להגיע לטבעת, או למצוא שחקנים פנויים אם חסמו את הצבע ושמו שם שלושה או ארבעה שחקנים. דני פשוט מסר את הכדור ומצא את מי שצריך. הוא שחקן חכם ושחקן התקפה מעולה, אז כשאתה שם את הכדור אצלו בידיים, או שהוא קולע או שהוא מוצא שחקן פנוי”.