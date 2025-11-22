יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:09
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

ישנה את כללי המשחק: העתיד נחת בקאמפ נואו

ברצלונה חוזרת הביתה ב-17:15 (חי בערוץ ONE) מול אתלטיק בילבאו ובספרד נרגשים ומספרים על השינויים והמהפכה שבדרך. הבית של הקטלונים נולד מחדש

כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

אחרי יותר משנתיים במונז’ואיק, ברצלונה חוזרת סוף סוף למגרש הבית שלה, אבל זהו כבר לא אותו קאמפ נואו. האצטדיון עבר מהפכה אדריכלית וטכנולוגית חסרת תקדים, כזו שהופכת אותו לאחד המתחמים החדשניים בעולם הכדורגל. לא מדובר רק בשיפוץ, אלא בבנייה מחדש של חוויית האוהדים, התקשורת והקבוצה כולה. בתקשורת הספרדית מתרגשים ומספרים על השינויים לקראת המשחק מול אתלטיק בילבאו הערב (שבת, 17:15).

מבנה חדש, חזון חדש

הפרויקט כלל הרחבה עצומה של היציעים, חיזוק התשתיות ושדרוג כל אזור ציבורי במתחם. הגג החדש, שתוכנן כך שיכסה את כל המושבים, הפך לסמל האדריכלי של האצטדיון, ובזכות מערכת תאורה והקרנה מתקדמת, הוא משמש גם כבמה חזותית להופעות, מחוות ואלמנטים דיגיטליים בזמן המשחק. ברצלונה מכוונת ליצירת חלל שמרגיש אינטימי יותר למרות הקיבולת הגדולה, ובמקביל מאפשר הכנסה גבוהה יותר ממנויים ומאירועים.

חוויית צפייה בעידן אחר

הקאמפ נואו החדש מתפקד כמעט כמו עיר חכמה קטנה. כל אזורי ההסעדה שודרגו, הותקנו מסכי מידע אינטראקטיביים, והשירותים הלוגיסטיים, מניווט באצטדיון ועד הזמנת מזון למושב, עברו לדיגיטל מלא. בנוסף, ברצלונה יצרה שכבת חוויית פרימיום חדשה, עם טרקלינים, מרפסות צפייה ומתחמים עסקיים שמיועדים ליצירת מקורות הכנסה לטווח ארוך.

קאמפ נואו (IMAGO)קאמפ נואו (IMAGO)

מהפכת המדיה: ברצלונה משדרת את עצמה

במועדון מדגישים כי האצטדיון החדש נבנה לא רק כדי לארח משחקי כדורגל, אלא כדי להפוך למרכז הפקה עולמי. חדרי הצילום, אזורי המדיה ועמדות השידור תואמים תקנים של ענף הבידור ולא רק של הספורט. המועדון נערך ליצירת תכנים בזמן אמת, סרטונים, דוחות אנליטיים, אינטראקציה עם האוהדים, כחלק ממהפכת המדיה הדיגיטלית שהוא מקדם.

חלק מה־DNA של ברצלונה

אדריכלי הפרויקט שמרו על עקרונות המקור, כך שהאצטדיון החדש עדיין מרגיש כמו "הבית" של האוהדים. הצורה האליפטית, המפלסים המדורגים והקשר לשכונה שסביבו נשמרו, אך מתוחכמים בהרבה. המטרה הייתה לשחזר את האווירה המיוחדת של קאמפ נואו, ולהתאים אותה לעידן שבו אצטדיונים אינם רק מבנים, אלא פלטפורמות תרבותיות.

קאמפ נואו (IMAGO)קאמפ נואו (IMAGO)

הפנים אל העתיד

החזרה לקאמפ נואו היא רגע היסטורי עבור הקבוצה ועבור העיר. עבור ברצלונה מדובר בצעד הכרחי כדי להישאר תחרותית כלכלית מול ענקיות אירופה, אך גם בהצהרה על חזון: להפוך את האצטדיון העתיק לאייקון עתידני. כעת, כשהשערים נפתחים מחדש, ברור שהפעם זה לא רק שיפוץ, זו התחלה חדשה.

