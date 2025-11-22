"דני אבדיה קיבל שמירה כפולה, זה אומר הכל"

הלילה של דני אבדיה בניצחון פורטלנד 123:127 על גולדן סטייט הפך מהר מאוד לשיחת היום בארצות הברית. הפורוורד הישראלי רשם אחד המשחקים הגדולים בחייו עם שורה סטטיסטית מרשימה: 26 נקודות, 13 אסיסטים (שיא קריירה), 6 ריבאונדים, חסימה, 6/14 מהשדה ו-12/13 מהקו.

ברשתות החברתיות בארה״ב זרמו מחמאות מכל עבר, רבות מהן בעוצמה שלא נשמעה בעבר לגביו. אחד האוהדים כתב בהתרגשות: “דני אבדיה הוא אחד השחקנים הכי שלמים ב־NBA. אני כבר לא יכול לחכות לראות אותו משחק לצד דיימון לילארד בעונה הבאה”.

אוהד אחר הסביר בקיצור נמרץ: “סטטוס של סופרסטאר”. אחרים ניתחו את ההופעה עצמה: “משחק ענק של דני. שיא קריירה באסיסטים, ובזמן המכריע הוא סיפק אסיסט חשוב וזריקות עונשין קריטיות”. גם היריבה לא נשארה אדישה. אוהדי גולדן סטייט הודו: “אם הווריירס נאלצו לשלוח עליו דאבל טים, זה אומר הכל”.

דני אבדיה (רויטרס)

עוד תגובה שחזרה המון הלילה הייתה: “הליגה חייבת להתחיל לכבד יותר את דני אבדיה”. גם בתקשורת האמריקאית פרגנו: “אבדיה לא היה מושלם, אבל זה יותר מהספיק, כולל המון חבטות וחבלות שלא הופיעו בדפי הסטטיסטיקה”.

מעבר למשחק עצמו, מורגש שינוי בגישה כלפי דני אבדיה ברחבי ה־NBA. זה כבר לא רק “עוד משחק טוב” אלא הערכה ברורה להשפעתו כמנהל משחק, ליכולת הקלאץ׳ שלו ולבגרות שהוא מפגין. הציטוטים מאוהדים בארה״ב משקפים זאת היטב: אבדיה כבר לא רק פוטנציאל, הוא נכס אמיתי, שחקן מוביל, וכוכב שנמצא בעלייה מתמדת.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד כעת במקום הראשון בביתה בגביע וזקוקה לניצחון ביתי על סן אנטוניו נטולת ויקטור וומבניאמה כדי להבטיח את מקומה ברבע גמר הגביע. אגב, השחקן האחרון של פורטלנד עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים ו-13 אסיסטים במשחק אחד היה רוד סטריקלנד ב-1996.