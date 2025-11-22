יום שבת, 22.11.2025 שעה 09:51
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה קיבל שמירה כפולה, זה אומר הכל"

בארה"ב נדהמים מהישראלי שסיפק עוד תצוגת ענק ושיא אסיסטים ב-123:127 על גולדן סטייט: "שחקן שלם, סטטוס של סופרסטאר. הליגה חייבת לכבד אותו יותר"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הלילה של דני אבדיה בניצחון פורטלנד 123:127 על גולדן סטייט הפך מהר מאוד לשיחת היום בארצות הברית. הפורוורד הישראלי רשם אחד המשחקים הגדולים בחייו עם שורה סטטיסטית מרשימה: 26 נקודות, 13 אסיסטים (שיא קריירה), 6 ריבאונדים, חסימה, 6/14 מהשדה ו-12/13 מהקו.

ברשתות החברתיות בארה״ב זרמו מחמאות מכל עבר, רבות מהן בעוצמה שלא נשמעה בעבר לגביו. אחד האוהדים כתב בהתרגשות: “דני אבדיה הוא אחד השחקנים הכי שלמים ב־NBA. אני כבר לא יכול לחכות לראות אותו משחק לצד דיימון לילארד בעונה הבאה”.

אוהד אחר הסביר בקיצור נמרץ: “סטטוס של סופרסטאר”. אחרים ניתחו את ההופעה עצמה: “משחק ענק של דני. שיא קריירה באסיסטים, ובזמן המכריע הוא סיפק אסיסט חשוב וזריקות עונשין קריטיות”. גם היריבה לא נשארה אדישה. אוהדי גולדן סטייט הודו: “אם הווריירס נאלצו לשלוח עליו דאבל טים, זה אומר הכל”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

עוד תגובה שחזרה המון הלילה הייתה: “הליגה חייבת להתחיל לכבד יותר את דני אבדיה”. גם בתקשורת האמריקאית פרגנו: “אבדיה לא היה מושלם, אבל זה יותר מהספיק, כולל המון חבטות וחבלות שלא הופיעו בדפי הסטטיסטיקה”.

מעבר למשחק עצמו, מורגש שינוי בגישה כלפי דני אבדיה ברחבי ה־NBA. זה כבר לא רק “עוד משחק טוב” אלא הערכה ברורה להשפעתו כמנהל משחק, ליכולת הקלאץ׳ שלו ולבגרות שהוא מפגין. הציטוטים מאוהדים בארה״ב משקפים זאת היטב: אבדיה כבר לא רק פוטנציאל, הוא נכס אמיתי, שחקן מוביל, וכוכב שנמצא בעלייה מתמדת.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד כעת במקום הראשון בביתה בגביע וזקוקה לניצחון ביתי על סן אנטוניו נטולת ויקטור וומבניאמה כדי להבטיח את מקומה ברבע גמר הגביע. אגב, השחקן האחרון של פורטלנד עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים ו-13 אסיסטים במשחק אחד היה רוד סטריקלנד ב-1996.

