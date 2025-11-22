ברוקלין הפתיעה את בוסטון, הצגה לקופר פלאג

ליגת ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה, כאשר הלילה (בין שישי לשבת), כמידי שישי בארצות הברית, שוחקו משחקים במסגרת גביע האמירויות, גביע אמצע העונה של הליגה הטובה בעולם. במוקד, דנבר גברה על יוסטון, אוקלהומה הדיחה את יוטה, ברוקלין הפתיעה את בוסטון, דאלאס ניצחה את פיניקס, קליבלנד גברה על אינדיאנה, טורונטו על וושינגטון ומיאמי על שיקגו.

יוסטון (4:10) – דנבר (3:12) 112:109

שתי הקבוצות הגיעו כשהן עם מאזן של 1:1 בגביע של ה-NBA, ובסופו של מותחן גדול הנאגטס יצאו עם ניצחון ועלו למאזן חיובי, בעיקר בזכות עוד הצגה יוצאת דופן של ניקולה יוקיץ’. הג’וקר תפר 34 נקודות, חילק תשעה אסיסטים וקלט עשרה ריבאונדים, כל זאת לצד שתי חטיפות וחסימה אחת, והוא נעזר בג’מאל מארי שרשם 26 נק’ ו-10 אס’.

מנגד, גם ריד שפרד (27), גם אמן תומפסון (22), גם ג’בארי סמית’ (21), גם אלפרן שנגון (14) וגם קווין דוראנט (13) חלקו בספרות כפולות, אך זה לא הספיק לאימה יודוקה כדי לנצח.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

יוטה (10:5) – אוקלהומה (1:16) 144:112

הצגה חד צדדית של אלופת הליגה, שהדיחה סופית את יוטה מהגביע. הת’אנדר כמעט כמו בכל משחק הצליחו לשחק עם הספסל ברבע הרביעי, ושיי גילג’ס אלכסנדר הספיק ב-30 דקות לקלוע 31 נקודות ולחלק שמונה אסיסטים. בנוסף ל-MVP, עוד שבעה שחקנים בסך הכל קלעו בספרות כפולות. אוקלהומה במאזן מטורף עד כה של 16 ניצחונות והפסד אחד בלבד.

בצד השני, יוטה תמשיך להתרכז בליגה כשהיא סיימה את דרכה בגביע האמירויות של ה-NBA, כאשר 20 נקודות של קיונטה ג’ורג’ ועוד 19 נקודות של לאורי מארקנן לא רק שלא עזרו, אלא לא הצליחו לעזור אפילו לכפות משחק צמוד.

שיי גילג'ס אלכסנדר חודר (רויטרס)

בוסטון (8:8) - ברוקלין (12:3) 113:105

אחד הערבים המרשימים ביותר של הנטס בתקופה האחרונה הסתיים בניצחון גדול בבוסטון, וזאת למרות היעדרותם של בן שרף הפצוע ודני וולף שחזר לג'י ליג. יומיים בלבד אחרי ההפסד לסלטיקס, ברוקלין הגיעה מחודשת וממוקדת, וקיבלה הצגה כפולה ממייקל פורטר ג'וניור ומניק קלקסטון שהובילה למפנה.

פורטר ג'וניור לקח פיקוד מוחלט בדקות ההכרעה וקלע את כל 14 הנקודות האחרונות של קבוצתו בדרך ל־33 נקודות ו־8 ריבאונדים. קלקסטון חגג טריפל־דאבל ראשון בקריירה (18 נק', 11 ריב', 12 אס') ונואה קלאוני הוסיף 19. בוסטון קיבלה 26 נקודות מג'יילן בראון ו־24 מאנפרני סימונס, אך זה לא מנע הפסד שני במפעל ואיבוד סיכוי מעשי לעלות לרבע הגמר. ייגור דיומין בלט בחצי הראשון עם 12 נק', 6 ריב' ו־5 אס', ודרייק פאוול הוסיף 9.

מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

דאלאס (12:5) – ניו אורלינס (14:2) 115:118

ערב ענק של קופר פלאג בן ה-18 סידר לדאלאס אחד הניצחונות היותר מרשימים שלה העונה. הרוקי הנוצץ סיפק 29 נקודות, 7 ריבאונדים ו־5 אסיסטים, וב־32 השניות האחרונות מסר אסיסט לשלשה גדולה לנאג'י מרשל שהחזירה למאבס את היתרון 115:116. רגע לפני כן, כ־2:12 דקות לסיום, פלאג קבע 110:111 עם מהלך של סל ועבירה, ובתום חילופי סלים עם זאיון וויליאמסון, שוב היה זה פלאג ששבר את השוויון עם סל חשוב.

דאלאס השלימה מהפך אחרי פיגור של 15 נקודות, בעיקר בזכות פעולות מפתח בדקה האחרונה: פי.ג'יי וושינגטון חסם את ג'רמייה פירז מיד לאחר השלשה של מרשל, מקס כריסטי דייק פעמיים מהעונשין, וניו אורלינס החטיאה פעמיים מעבר לקשת (טריי מרפי ודרק קווין). וושינגטון סיים עם 24 נק' ו־9 ריב', כריסטי תרם 23 וברנדון וויליאמס חילק 12 אסיסטים. בצד השני מרפי הוליך עם 25 נק', זאיון הוסיף 22, פירז 21, וקווין המשיך להרשים עם 20 נק', 7 ריב' ו־11 אסיסטים, כולל 7 ברבע הראשון.

קופר פלאג (רויטרס)

פיניקס (6:10) - מינסוטה (6:10) 113:114

פיניקס השלימה מהפך דרמטי במיוחד אחרי שכבר הייתה בפיגור משמעותי בדקה האחרונה. המארחת מחקה מצב שנראה אבוד הודות לריצה מטורפת בדקות הסיום, כשג'ורדן גודווין צמצם לפער נקודה בעזרת חדירה לסל, ואנתוני אדוארדס — שהיה נהדר לאורך כל הערב עם 41 נקודות, החטיא פעמיים מהקו כשנותרו 12.7 שניות. קולין גילספי לקח אחריות, חדר לצבע וצלף ג’אמפר קשה מעל שומרו שהשלים לו 20 נקודות במשחק והפך את התוצאה בשניות האחרונות. ניסיונה האחרון של מינסוטה הסתיים בהחטאה של ג'וליוס רנדל עם הבאזר.

מינסוטה בכלל הייתה זו שחזרה לעניינים אחרי פיגור של 15 במחצית והפכה את התוצאה כבר בתחילת הרבע השלישי, בעיקר בזכות רבע מפלצתי של אדוארדס שקלע בו 19 נקודות. מנגד, בפיניקס היה מדובר בערב קשה במיוחד עבור דווין בוקר, שסיים עם 16 נקודות בלבד ב־4 מ־18 מהשדה לצד תשעה איבודים ואף הורחק חמש דקות לסיום. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 22 נקודות לפני שיצא בעבירות, וויליאמס הוסיף 19, וגילספי היה מצוין כבר מהפתיחה עם ארבע שלשות ו־16 במחצית.

חגיגות בפיניקס (רויטרס)

טורונטו (5:11) - וושינגטון (14:1) 110:140

הראפטורס המשיכו את התקופה החמה שלהם עם ניצחון שישי ברציפות, כזה שגם חתם עבורם את הכרטיס לרבע הגמר. טורונטו הציגה התקפה דוהרת, והוויזארדס מבחינתם לא מצאו תשובות וספגו הפסד 13 ברציפות בעונה עגומה במיוחד.

ברנדון אינגרם ואר ג’יי בארט קלעו 24 כל אחד, סקוטי בארנס וסנדרו ממוקלשווילי הוסיפו 23 כל אחד, וג'מאל שד חילק 10 אסיסטים. טורונטו עומדת כעת על 10 ניצחונות ב־11 משחקים. וושינגטון, שפתחה את הערב עם 1 מ־13 מחוץ לקשת והתפרקה לגמרי ברבע השלישי, קיבלה 20 נקודות מסי ג’יי מקולום ו־14 מטר'ה ג'ונסון, אך המפולת התחרותית שלהם נמשכת.

אינגרם (רויטרס)

שיקגו (7:8) - מיאמי (6:10) 143:107

מיאמי הנחיתה במגרש של שיקגו אחת התצוגות האדירות שלה העונה, במשחק שבו הפרש הנקודות עשוי להיות משמעותי במיוחד במאבק על הכרטיס לרבע הגמר. הבולס אמנם חזרו הביתה מלאי ביטחון אחרי ניצחונות בדנבר ובפורטלנד, אך מהר מאוד מצאו את עצמם בפיגור שהאמיר עד ל־41 נקודות בדקות האחרונות.

ההיט רשמו משחק רביעי העונה עם מעל 140 נקודות, נתון שעבר את כל שש העונות האחרונות יחד, בזכות הפקה התקפית מאוזנת: קליל וור הוביל עם 20 נק' ו־14 ריב', באם אדבאיו תרם 18 ופל'ה לארסון יחד עם דביון מיצ'ל קלעו 16 כל אחד. איו דוסומו היה הקלע הבולט של שיקגו עם 23, וג'וש גידי היה קרוב לטריפל דאבל (19 נק', 11 ריב', 9 אס'). מטאס בוזליס ודיילן טרי נפצעו במהלך המשחק ולא חזרו.

שחקני מיאמי (רויטרס)

קליבלנד (6:11) - אינדיאנה (14:2) 109:120

קליבלנד נקמה בפייסרס על ההדחה הקודמת ביניהן והשיגה ניצחון ביתי חשוב שמחזיק אותה בתמונת העלייה לשלב הבא. דונובן מיטשל הוביל את הערב עם 32 נקודות, כשאוון מובלי היה לצידו עם 22 נקודות ו־12 ריבאונדים.

דונובן מיטשל (רויטרס)

דריוס גרלנד חזר אחרי חמישה משחקים בחוץ והוסיף 20 נקודות, וריצת 9:21 ברבע השלישי שינתה את כל המומנטום והקפיצה את קליבלנד קדימה. מנגד, אנדרו נימהרד סיפק שיא קריירה מרשים של 32 נקודות ו־8 אסיסטים ללא איבוד, פסקל סיאקם קלע 26 וקטף 9 ריב' ובנדיקט מת'ורין תרם 21, אך זה לא הספיק מול ההגנה המשתפרת של הקאבס.