יום שבת, 22.11.2025 שעה 06:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
42%1017-98012אנדולו אפס13
42%990-93512באיירן מינכן14
42%1075-107212פאריס15
42%1056-103112דובאי16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

"סיטואציה מביכה, זה על כולם, על כל המערכת"

מכבי מוטרדת אחרי ה-99:89 לבולוניה: "זה הפסד כואב כי משחק שלם לא היינו שם וזה עצוב. צריכים להרים את הרמה". במועדון לא מבינים למה ווקר לא שותף

|
רומן סורקין בפעולה (ראובן שוורץ)
רומן סורקין בפעולה (ראובן שוורץ)

״שוב לא היינו במשחק״, אמרו אתמול במכבי תל אביב, שם יש עצבים, תסכול ועצב  לאחר שהקבוצה ירדה למאזן של שלושה ניצחונות אל מול תשעה הפסדים עם 99:89 לבולוניה, ונראה שהעונה האירופית של הצהובים באירופה נגמרה, גם אם לא באופן רשמי. 

תסריט נוסף מוכר יריבה שאולי לא הפסידה עדיין בביתה, אך כזו שבהחלט אפשר לנצח, כזו שאפילו פחות עמוקה ממכבי תל אביב בקו הקדמי ובדומה לשני משחקים שהיו העונה בתחרות הבכירה של אירופה עודד קטש וחניכיו אפילו לא היו באזור החיוג של המשחק, ואפילו במועדון יודעים: ״החזרה בסוף משקרת״. המשחק אמנם הסתיים בשלשה של בולוניה עם הבאזר ולוח התוצאות הראה 99:89, אך ההפרש היה גבוה יותר והצהובים כאמור מעולם לא היו קרובים באמת.

שאלת השאלות בתחילת המשחק ובמהלכו הייתה מתי והאם לוני ווקר יעלה לשחק. ככל שהדקות חלפו התחושה הייתה שקליפורד אומורוי יראה זמן פרקט לפניו ואכן כך היה כי דקות משחק לווקר לא היו, יש מי שטוען כי הוא עדיין פצוע, מאמנו אמר לאחר המשחק כי זו הייתה החלטה שלו ובמועדון? במכבי תל אביב אף אחד לא מבין מדוע ווקר לא שיחק.

לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)

השחקן הכי יקר במועדון שמביא עימו כוח אש בהחלט בלט בהיעדרו וחסרונו הורגש. גם בעניינו של אומורוי הדברים לא ברורים הרי הקבוצה נפלה בריבאונד ההגנה פעם אחר פעם אחר פעם ובדומה לסוגיית ההיררכיה, או נכון יותר לומר היעדרה, לא ברור מדוע הגבוה לא נוסה עוד לפני כן במטרה למזער את הנזק שנגרם לצהובים בקרב על הלוחות (לבולוניה היו 12 ריבאונדים בהתקפה). 

״צריכים לקחת ריבאונד כדי שיהיה אפשר לקחת את המשחק או להוריד את ההפרש ולא עשינו את זה. אלו טעויות שעשינו בעבר. זה הפסד כואב כי בסוף לא היינו שם. צריכים להרים את הרמה״, אמרו במכבי. המוטיב החוזר של המחצית הראשונה גם כן חזר על עצמו כאשר חניכיו של דושקו איבנוביץ׳ קלעו 56 נקודות במחצית הראשונה.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

במשחק קטש חסר גם את טי ג׳יי ליף וגם את ג׳יילן הורד, אך במועדון יודעים: ״ברור שיש נסיבות, אבל זה עדיין לא משנה, היינו צריכים להיראות יותר טוב״, והודו בכאב: ״הסיטואציה הזו מביכה, בסוף זה על כולם, על כל המערכת״. כאמור, במועדון עצבניים על הטעויות שחוזרות על עצמן וכואבים על המקום בו הם נמצאים, ה-19 והלפני אחרון. ״משחק שלם שלא היינו בו, עצוב מאוד״. הקבוצה תפגוש את הפועל חולון ביום ראשון הקרוב במסגרת המחזור ה-7 של ליגת העל כאשר חולוניה של דני פרנקו מגיעה בעצמה לאחר הפסד בליגת האלופות של פיב״א.

הדברים המטרידים מבחינתה של מכבי תל אביב הם שכבר חודשיים אל תוך העונה והקבוצה סובלת מאותן הבעיות, פגיעה כמעט באותם הדברים - חלקם תוצר של בנייה לא מאוזנת וחוסרים אותם עוד צריך להשלים, ואם לא די בכך, שפת הגוף אמש הייתה רעה. ״זה לא מקום למכבי תל אביב״, מסכמים בסביבת הקבוצה בנוגע למיקום בטבלה, אך שוב כשהצהובים נכנסים כבר לחודש השלישי, המחסור בעקביות ובהיררכיה מביאים לשורה תחתונה ומבחן תוצאה עגום מאוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */