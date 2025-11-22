לה ליגה הזהירה את ריאל מפני מכירת משחקים

כל סגל הקבוצה הבוגרת של ריאל מדריד קיבל אמש ביקור מנציגי לה ליגה, במסגרת קמפיין המודעות השנתי שלהם. המטרה: להזכיר לכל שחקני המקצוע ב־42 מועדוני הליגה הראשונה והשנייה שהם מנועים מלהמר על משחקי לה ליגה או על כל תחרות בה המועדון משתתף, אסור להם להשתמש במידע פנים, ואסור להם לתת או לקבל תמריצים מגורמים שלישיים, בין יתר החובות.

גורמים במועדון מסרו: "ריאל מדריד מיישמת מדיניות של אפס סובלנות כלפי הימורים ומכירת משחקים, ללא קשר לאחריות הפלילית הכרוכה בכך". שחקני ריאל מדריד הקשיבו בקפדנות לקורס הרענון, שהדגיש את החשיבות לעמוד בכללים באופן מוחלט כדי להימנע מבעיות, ספורטיביות וגם משפטיות.

על פי איגוד השחקנים הספרדי (AFE), “מכירת משחקים היא מניפולציה: פעולה מכוונת שמטרתה לשנות שלא כדין את תוצאת התחרות או את מהלכה, כדי לשלול את האלמנט של אי־הוודאות ולהשיג יתרון בלתי הוגן לעצמך או לאחרים”.

שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)

ענישה פלילית חמורה

העבירה מוגדרת בקוד הפלילי הספרדי, כאשר סעיף 286bis קובע כי עבריינים צפויים לעונש מאסר של 6 חודשים עד 4 שנים, וכן פסילה מקצועית מיוחדת לתקופה של שנה עד 6 שנים.

בנוסף, הענישה מצד ההתאחדות בספרד יכולה לכלול קנסות בין 3,005.06 ל־30,551 אירו, לצד השעיית רישיון מקצועי ל־2 עד 5 שנים, ואף שלילה קבועה של הרישיון. לכן, כל התנהגות הפוגעת באופן יזום במהלך התקין של משחק עשויה להיחשב כעבירה פלילית וגם כעבירת משמעת חמורה.

פיקוח פנימי במועדון

בריאל מדריד מדגישים כי בנוסף לבדיקות החיצוניות, המועדון מפעיל מנגנון בקרה פנימי הדוק: “המועדון מפקח על כל קבוצותיו, מהבוגרים ועד למחלקת הנוער, ובכדורגל וגם בכדורסל”. לדברי לה ליגה וההתאחדות, ריאל מדריד נחשבת מודל לחיקוי בתחום זה.

ריאל מדריד (IMAGO)

לה ליגה עורכת ביקור שנתי בכל מועדון ומעבירה את ההדרכה בידי מומחים. בקורסים הקודמים השתתפו אנשי מקצוע מובילים כמו איניאקי ארבאה, ראש מחלקת פשיעה כלכלית וארגונית במשטרה בנווארה במשך יותר מעשור. את קורס האינטגריטי שנערך אמש העביר פדרו ואראס, ראש תחום היושרה בלה ליגה.

בסך הכל, לה ליגה מעבירה מדי שנה 160 סדנאות יושרה חובה, שעליהן כל שחקן חייב לחתום כי הבין את תוכנן. ההדרכות מיועדות גם למועדונים המסונפים וגם לקבוצות הנוער.

מה אסור לשחקנים, מעבר למכירת משחקים

על פי הקורס, מלבד קביעת תוצאה מכוונת, עבירה שעונשה עד 4 שנות מאסר, אסור לשחקנים גם: להשתמש או להעביר מידע פנימי (לדוגמה: לחשוף פציעה של שחקן שתשפיע על ההרכב), לתת או לקבל בונוסים מגורמים שלישיים, לגרום בכוונה לכרטיסים צהובים/אדומים, להשפיע באופן מלאכותי על כל נתון במשחק שעליו ניתן להמר.

מערכות פיקוח מתקדמות: אי אפשר להתחמק

המנגנונים למניעת הונאות נחשבים מקיפים במיוחד. לה ליגה עושה שימוש בתוכנת TYCHE, אשר מנטרת את פעילות האתרים והפלטפורמות של הימורים ומתריעה בזמן אמת על חשד לפעילות חריגה. כל סטייה מדווחת מיידית למשטרה הלאומית, שאיתה משתפת לה ליגה פעולה מאז 2017 במסגרת הגוף המשותף CENPIDA, המרכז הלאומי ליושרה בספורט ובהימורים.