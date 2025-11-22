מספרת אדירה לדורו, 0:1 לוולנסיה על לבאנטה

המחזור ה-13 בלה ליגה יצא לדרך עם דרבי לוהט במסטאייה, ובסיומו ולנסיה חגגה ניצחון 0:1 על לבאנטה, ניצחון שהגיע במהלך אישי מהגדולים של העונה.

הוגו דורו הפך לגיבור הערב כשבדקה ה־79 התרומם למספרת אדירה אחרי הרמה מדויקת של חוסה גאיה, ושלח את האצטדיון הביתי לחגיגה גדולה. עוד קודם לכן, בדקה ה־63, הוליכה ולנסיה התקפה נהדרת שהסתיימה בכיבוש של דייגו לופס, אך הקהל המקומי התאכזב לגלות שה־VAR פסל את השער בעקבות נבדל.

למרות זאת, המארחת לא הורידה את הקצב והמשיכה ללחוץ עד שקיבלה את הפיצוי המיוחל בדמות המספרת המרהיבה של דורו. ולנסיה הייתה הדומיננטית לאורך כל המשחק, מסוכנת יותר, מדויקת יותר, וגם שלטה בכדור בצורה מובהקת.

הניצחון היה רק השלישי שלה העונה, אך הגיע בזמן הנכון: הוא קטוע רצף תוצאות רע ומעלה אותה, לפחות זמנית, למקום ה־15.

מנגד, לבאנטה ממשיכה להסתבך. הקבוצה רשמה הפסד שלישי ברציפות ורביעי בחמשת המחזורים האחרונים, ונותרה במקום ה-19 כשמצבה בתחתית הולך ומחמיר. ולנסיה מקווה שהדרבי הזה מסמן תחילתו של שינוי, בעוד לבאנטה חייבת להתעורר, ומהר.

במשחק נוסף בליגה הגרמנית, מיינץ והופנהיים נפרדו ב-1:1. אנדראס האנס אולסן כבש שער עצמי בדקה השמינית, דני דה קוסטה דאג לאזן. מיינץ נותרה במקום ה-17 עם ניצחון אחד בלבד העונה ו-6 נקודות, הופנהיים נעצרה אחרי רצף ניצחונות ונותרה במקום השישי בטבלה.