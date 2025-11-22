יום שבת, 22.11.2025 שעה 03:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

מספרת אדירה לדורו, 0:1 לוולנסיה על לבאנטה

העטלפים חגגו בדרבי במסטאייה והשיגו ניצחון שלישי בלבד בליגה בזכות מהלך אישי מהגדולים שנראו העונה, כשהחלוץ התרומם לביצוע אדיר בדקה ה-79 והכריע

|
הוגו דורו (IMAGO)
הוגו דורו (IMAGO)

המחזור ה-13 בלה ליגה יצא לדרך עם דרבי לוהט במסטאייה, ובסיומו ולנסיה חגגה ניצחון 0:1 על לבאנטה, ניצחון שהגיע במהלך אישי מהגדולים של העונה.

הוגו דורו הפך לגיבור הערב כשבדקה ה־79 התרומם למספרת אדירה אחרי הרמה מדויקת של חוסה גאיה, ושלח את האצטדיון הביתי לחגיגה גדולה. עוד קודם לכן, בדקה ה־63, הוליכה ולנסיה התקפה נהדרת שהסתיימה בכיבוש של דייגו לופס, אך הקהל המקומי התאכזב לגלות שה־VAR פסל את השער בעקבות נבדל.

למרות זאת, המארחת לא הורידה את הקצב והמשיכה ללחוץ עד שקיבלה את הפיצוי המיוחל בדמות המספרת המרהיבה של דורו. ולנסיה הייתה הדומיננטית לאורך כל המשחק, מסוכנת יותר, מדויקת יותר, וגם שלטה בכדור בצורה מובהקת.

הניצחון היה רק השלישי שלה העונה, אך הגיע בזמן הנכון: הוא קטוע רצף תוצאות רע ומעלה אותה, לפחות זמנית, למקום ה־15.

מנגד, לבאנטה ממשיכה להסתבך. הקבוצה רשמה הפסד שלישי ברציפות ורביעי בחמשת המחזורים האחרונים, ונותרה במקום ה-19 כשמצבה בתחתית הולך ומחמיר. ולנסיה מקווה שהדרבי הזה מסמן תחילתו של שינוי, בעוד לבאנטה חייבת להתעורר, ומהר.

במשחק נוסף בליגה הגרמנית, מיינץ והופנהיים נפרדו ב-1:1. אנדראס האנס אולסן כבש שער עצמי בדקה השמינית, דני דה קוסטה דאג לאזן. מיינץ נותרה במקום ה-17 עם ניצחון אחד בלבד העונה ו-6 נקודות, הופנהיים נעצרה אחרי רצף ניצחונות ונותרה במקום השישי בטבלה.

