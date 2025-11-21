עודד קטש: לוני ווקר לא שיחק? החלטה של מאמן

שוב חוזר הניגון. מכבי תל אביב הגיעה למשחק שהיא ידעה שיהיה חם לפניו מחוץ לאולם, אך היא לא ממש הופיעה לאולם עצמו. הצהובים נכנעו היום (שישי) עם 99:89 לא נעים לבולוניה, והיא המשיכה בעונה הרעה שלה ביורוליג כשרשמה הפסד תשיעי במפעל, לצד שלושה ניצחונות בלבד.

עודד קטש סיכם: “פספסנו הרבה דברים שאנחנו סובלים מהם מתחילת העונה, אנחנו צריכים להיות יציבים יותר. גם כשאנחנו הצלחנו לעצור אותם, לא הצלחנו לקחת ריבאונד, לא הצלחנו לקחת מומנטום. הם קלעו זריקות קשות, שיחקנו נגד יריבה ביתית וקשה, ואנחנו צריכים להיות טובים יותר כדי לנצח. חייבים להשתפר. לוני ווקר? שום דבר, החמצנו את לוני ווקר בעשרת הימים האחרונים בגלל פציעה, אז זו הייתה החלטה של מאמן”.

מרסיו סנטוס שיתף: “הפסדנו בריבאונד, נתנו להם לקחת הרבה בהתקפה, וזה נתן להם הרבה הזדמנויות שניות. התקשנו לעצור גם את ההתקפות המהירות שלהם, בהתקפה הם שיחקו טוב, שיתפו אחד את השני ומצאו את מה שהם היו צריכים למצוא, אנחנו חייבים להיות טובים יותר בהגנה”.

ג’ף דאוטין ג’וניור דיבר גם הוא: “אנחנו שיחקנו קשה לקראת הסוף, אבל כולם כולל אני צריכים לפתוח טוב יותר. הם קלעו זריקות קשות שאפשר לחיות איתם, אבל אם היינו מוציאים אותם מאיזון מהר יותר זה היה יכול להיגמר אחרת. נצפה בווידאו ונראה מה היה אפשר לעשות טוב יותר בסך הכל”.