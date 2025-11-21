יום רביעי, 26.11.2025 שעה 05:58
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3011-2713פאריס סן-ז'רמן1
2812-3313מארסיי2
2811-2213לאנס3
2317-2713ליל4
2217-2413שטרסבורג5
2118-2313ראן6
2115-1813ליון7
2025-2513מונאקו8
1723-1813ניס9
1617-1813טולוז10
1615-1113אנז'ה11
1425-2013פ.צ. פאריס12
1420-1313לה האבר13
1323-1713ברסט14
1119-1213נאנט15
1127-1513לוריין16
1130-1413מץ17
819-713אוקזר18

סוף סוף הגיע: פול פוגבה נכלל בסגל של מונאקו

לאחר יותר משנתיים של היעדרות, מי שנחשב בעבר לאחד הקשרים הטובים בעולם ישוב למגרש. הפציעות עיכבו חזרתו, אך זו צפויה לקרות מחר ב-20:00 מול ראן

|
פול פוגבה (מונאקו)
פול פוגבה (מונאקו)

יותר משנתיים לאחר הפעם האחרונה שזה קרה, פול פוגבה צפוי לחזור לשחק כדורגל. כמה עיכובים בלתי צפויים מנעו את החזרה עד עכשיו, ומחר (שבת) ב-20:00 מונאקו קבוצתו תפגוש את ראן, והוא נכלל רשמית בסגל.

מי שנחשב לאחר הקשרים הטובים בעולם בעבר לא עלה על המגרש מאז ספטמבר 2023. ההמתנה שלו הייתה ארוכה, כשכולם ציפו לחזרה יותר מוקדמת, אבל כבר פעמיים שפציעות מנעו זאת במחזורים הקודמים.

פוגבה צפוי להתחיל כמובן על הספסל, אך לפי התקשורת בצרפת הוא צפוי לקבל את הדקות הראשונות שלו בשלבים המאוחרים של המשחק, בתקווה שישתלב במהרה וימצא את מקומו בהרכב בהקדם האפשרי.

כזכור, אלוף העולם מ-2018 נעדר מהמגרשים לאחר שהושעה לתקופה ארוכה בעקבות שימוש בחומרים אסורים. הוא חיכה תקופה ארוכה להזדמנות מחודשת ואף בכה בזמן החתימה במונאקו הקיץ, וכעת ההזדמנות הזו סוף סוף תגיע לאחר 26 חודשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */