בחזרה לקאמפ נואו: היחסים לבארסה נגד בילבאו

פגרת הנבחרות תמה לה ואפשר לחזור ללחם והחמאה שלנו בכדורגל, כאשר לא מעט משחקים גדולים ישוחקו היום (שבת), וגם בכדורסל יש אקשן. ליברפול תארח את נוטינגהאם פורסט (17:00), ברצלונה תארח בקאמפ נואו את בילבאו (17:15, חי בערוץ ONE) ו-ויאריאל תארח את מיורקה (22:00, שידור חי בערוץ ONE), כאשר בכדורסל הפועל ת”א תשחק אצל אליצור נתניה והפועל העמק את ראשון לציון.

בארסה שבה הביתה והיא תארח למשחק לא קל בכלל את בילבאו, כאשר היחס לניצחון של הקטלונים לפי המומחים עומד על פי 1.35. מי שרוצה לשים על ניקו וויליאמס וחבריו, אז היחס להפתעה ושלוש נקודות שלהם הוא פי 6.20, וחלוקת נקודות בין הצדדים מקבלת יחס של פי 4.60.

האנזי פליק (IMAGO)

נמשיך בליגה הספרדית. ויאריאל של מנור סולומון תארח את מיורקה לקרב קצוות, כאשר היחס לניצחון של הצהובים בלה סרמיקה הוא פי 1.35. היחס להפעה של האדומים עם שלוש נקודות בחוץ הוא פי 6.80, כאשר היחס לתיקו הוא פי 4.60.

מרסלינו (רויטרס)

באנפילד, ליברפול תשחק נגד פורסט והאלופה מקבלת יחס של פי 1.35 לניצחון שלה, כאשר היחס לכך שהקבוצה מהתחתית תדהים בחוץ הוא פי 6.60. היחס לתוצאת תיקו שגם כן די מפתיעה בין הצדדים עומד על פי 4.60.

ארנה סלוט (IMAGO)

נעבור לכדור הכתום. מוליכת היורוליג ומוליכת ליגת ווינר סל תנסה להישאר מושלמת במפעל המקומי, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בנתניה בלמעלה מ-14 הפרש עומד על פי 1.80. היחס לניצחון של נתניה בכל תוצאה, או הפסד שלה עד 12 נקודות הוא גם כן פי 1.80, והיחס לניצחון אדום בדיוק ב-13 הוא פי 9.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

נמשיך בכדורסל. הפועל העמק היא אחת הקבוצות החמות בליגה, עם חמישה ניצחונות ברצופים, והיא תשחק נגד ראשון לציון. היחס לניצחון של הצפוניים בשמונה נקודות ומעלה הוא פי 1.75, כאשר היחס לניצחון של הכתומים בכל תוצאה או הפסד שלהם עד 6 נקודות הוא פי 1.85. היחס לניצחון של העמק בדיוק בשבע הוא פי 9.