יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:09
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

בחזרה לקאמפ נואו: היחסים לבארסה נגד בילבאו

הקטלונים ישחקו בבית (17:15, חי בערוץ ONE) ומקבלים ב-Winner יחס של פי 1.35, הבאסקים פי 6.20 ותיקו פי 4.60. וגם: ליברפול, ויאריאל והפועל סל

|
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)

פגרת הנבחרות תמה לה ואפשר לחזור ללחם והחמאה שלנו בכדורגל, כאשר לא מעט משחקים גדולים ישוחקו היום (שבת), וגם בכדורסל יש אקשן. ליברפול תארח את נוטינגהאם פורסט (17:00), ברצלונה תארח בקאמפ נואו את בילבאו (17:15, חי בערוץ ONE) ו-ויאריאל תארח את מיורקה (22:00, שידור חי בערוץ ONE), כאשר בכדורסל הפועל ת”א תשחק אצל אליצור נתניה והפועל העמק את ראשון לציון.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן.

בארסה שבה הביתה והיא תארח למשחק לא קל בכלל את בילבאו, כאשר היחס לניצחון של הקטלונים לפי המומחים עומד על פי 1.35. מי שרוצה לשים על ניקו וויליאמס וחבריו, אז היחס להפתעה ושלוש נקודות שלהם הוא פי 6.20, וחלוקת נקודות בין הצדדים מקבלת יחס של פי 4.60.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

נמשיך בליגה הספרדית. ויאריאל של מנור סולומון תארח את מיורקה לקרב קצוות, כאשר היחס לניצחון של הצהובים בלה סרמיקה הוא פי 1.35. היחס להפעה של האדומים עם שלוש נקודות בחוץ הוא פי 6.80, כאשר היחס לתיקו הוא פי 4.60.

מרסלינו (רויטרס)מרסלינו (רויטרס)

באנפילד, ליברפול תשחק נגד פורסט והאלופה מקבלת יחס של פי 1.35 לניצחון שלה, כאשר היחס לכך שהקבוצה מהתחתית תדהים בחוץ הוא פי 6.60. היחס לתוצאת תיקו שגם כן די מפתיעה בין הצדדים עומד על פי 4.60.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

נעבור לכדור הכתום. מוליכת היורוליג ומוליכת ליגת ווינר סל תנסה להישאר מושלמת במפעל המקומי, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בנתניה בלמעלה מ-14 הפרש עומד על פי 1.80. היחס לניצחון של נתניה בכל תוצאה, או הפסד שלה עד 12 נקודות הוא גם כן פי 1.80, והיחס לניצחון אדום בדיוק ב-13 הוא פי 9.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

נמשיך בכדורסל. הפועל העמק היא אחת הקבוצות החמות בליגה, עם חמישה ניצחונות ברצופים, והיא תשחק נגד ראשון לציון. היחס לניצחון של הצפוניים בשמונה נקודות ומעלה הוא פי 1.75, כאשר היחס לניצחון של הכתומים בכל תוצאה או הפסד שלהם עד 6 נקודות הוא פי 1.85. היחס לניצחון של העמק בדיוק בשבע הוא פי 9.

