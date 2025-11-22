ממשיכה להתרסק: ליברפול נכנעה 3:0 לפורסט

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה. הליגה האנגלית חזרה עם המחזור ה-12 שלה במשחק המוקדם בין צ’לסי לברנלי, אך חמישה משחקים נוספים נערכו בשעה 17:00. במוקד, ליברפול המשיכה את היכולת הרעה שלה כשנכנעה בביתה 3:0 לנוטינגהאם פורסט. בנוסף, בורנמות’ חזרה מפיגור כפול ורשמה 2:2 עם ווסטהאם, ברייטון גברה 1:2 על ברנטפורד לאחר מהפך, פולהאם ניצחה 0:1 סנדרלנד וקריסטל פאלאס רשמה 0:2 אצל וולבס.

ליברפול – נוטינגהאם פורסט 3:0

אליפות זו מילה גסה עברו החבורה של ארנה סלוט, לפחות איך שזה נראה כרגע. האלופה אירחה באנפילד את היריבה מהתחתית, וגם לאחר פגרת הנבחרות לא הצליחה לצאת מהמומנטום השלילי בו היא נמצאת, כאשר נכנעה 3:0 מהדהד.

הקבוצה המקמית שלטה בפתיחה, ייצרה מספר מצבים מסוכנים אך לא הצליחה להבקיע. מי שכן עשה זאת הוא מורילו, שלאחר ערבובייה ברחבה כבש את הראשון עבור המארחת. הייתה תחושה כי הרדס יחזרו עם פתיחת המחצית השנייה, אך דווקא מי שכבשה, פחות מדקה לאחר היציאה לדשא, היא פורסט, כאשר ניקולו סאבונה שחרר כדור נהדר מתוך הרחבה לרשת של אליסון. מורגן גיבס וייט השלים את השלישי וחתם את תוצאת המשחק,במה שסגר עוד התמודדות כואבת עבור ליברפול.

זהו הפסדה השישי מתוך שבעת משחקי הפרמייר ליג האחרונים, והיא רואה את הצמרת העליונה בורחת לה.

דקה 33, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:1: קרן לא מחויבת לחובת ליברפול הובילה לערבובייה ברחבה, אותה ניצל מורילו על מנת להכניע מקרוב את אליסון ולעלות את קבוצתו ליתרון.

ארנה סלוט מאוכזב (IMAGO)

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

דקה 46, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:2: הלם באנפילד. פחות מדקה מפתיחת המחצית השנייה, ניקו וויליאמס העביר מסירה בתוך הרחבה לניקולו סאבונה, שסיים נהדר וקבע יתרון כפול.

דקה 78, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:3: מורגן גיבס וייט השתלט על ריבאונד לאחר שאליסון הדף, ושלח את הכדור פנימה על מנת לקבוע יתרון משולש.

מורגן גיבס וייט בועט את השלישי (IMAGO)

פולהאם – סנדרלנד 0:1

המאחרת הצליחה לרשום ניצחון חשוב על הקבוצה הלוהטת של פתיחת העונה, ולהרוויח נקודות חשובות בתחתית. ראול חימנז הכריע את המשחק בדקה ה-84 עם שער בתוך הרחבה. מנגד, האורחת רושמת שלושה משחקי פרמייר ליג רצופים ללא ניצחון, והיא לא רוצה לאבד את המומנטום שלה מתחילת העונה.

גרניט ג'אקה והארי ווילסון (IMAGO)

דקה 84, שער! פולהאם עלתה ליתרון 0:1: כדור נהדר מהאגף השמאלי הגיע לראול חימנז במרכז הרחבה, ומטווח קרוב הוא שלח הנגיעה את הכדור לרשת.

בורנמות’ – ווסטהאם 2:2

הדובדבנים נקלעו לפיגור כפול בביתם מול הפטישים, אף השכילו לחזור בצורה נהדרת ולסחוט נקודה חשובה במאבקי הצמרת. לאחר פתיחת עונה נפלחאה מבחינתם, הם נרגעו עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, כאשר מי שאיזנו את התוצאה הם מרקוס טברנייר שכבש בפנדל ואנס אונאל.

מנגד, האורחת יכולה להיות מאוכזבת לאחר שאבידה יתרון של שני שערים, אותם כבש קאלום ווילסון, והיא נשארה בתחתית.

דקה 11, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:1: קאלום ווילסון העלה את האורחים ליתרון מוקדם כאשר בעט מחוץ לרחבה בעיטה יחסית חלשה ששוער היריבה היה צריך לקחת, אך הוא הדף את הכדור פנימה.

קאלום ווילסון חוגג (IMAGO)

דקה 35, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:2: ווילסון השתלט נפלא על כדור ברחבה, הוריד אותה לרגל ובחצי סיבוב בעט נהדר פנימה את השני שלו ושל קבוצתו.

דקה 67, שער! בורנמות’ צימקה ל-2:1: פנדל מדויק של מרקוס טברנייר החזיר לעניינים את המארחת.

דקה 81, שער! בורנמות’ השוותה ל-2:2: אנס אונאל קיבל את הכדור ברחבה, הצליח לחמוק מבין ההגנה ושלח בעיטה שנכנסה פנימה.

שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)

וולבס – קריסטל פאלאס 2:0

האורחת המשיכה במומנטום החיובי שלה מפתיחת העונה, רשמה ניצחון בהפרש שני שערים והתקרבה לצמרת הגבוהה. לאחר מחצית ראשונה מאופסת, דניאלח מוניוז כבש ראשון עבור הנשרים, וירמי פינו הכפיל בשער נהדר.

מנגד, הזאבים תקועים במקום האחרון בטבלה עם 2 נקודות בלבד, כאשר הם טרם רשמו ניצחון ליגה העונה, ויצטרכו נס על מנת להישאר בליגה.

דויד מלר וולפה בין שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)

דקה 63, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן של האורחים הסתיים בבעיטה מחוץ לרחבה שנהדפה על ידי ההגנה, אך הכדור הגיע לדניאל מוניוז, שמתוך הרחבה שיגר בעיטה שנכנסה לשער וקבעה יתרון.

דניאל מוניוז חוגג (IMAGO)

דקה 69, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:2: ירמי פינו קיבל את הכדור על סך הרחבה, ושיגר כדור נהדר שהכניע את שוער היריבה בדרך ליתרון כפול.

ירמי פינו בועט (IMAGO)

ברייטון – ברנטפורד 1:2

במשחק בין קבוצות שערב המחזור היו בעלות אותו מספר נקודות, הסתיים במהפך של השחפים בדרך לצמרת. מי שכבש ראשון הוא איגור טיאגו, שהעלה את קבוצתו ליתרון בפנדל. המארחת הצליחה לחזור בזכות שער של דני וולבק, וג’ק הינשלווד קבע את תוצאת המשחק.

דקה 28, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:1: איגור טיאגו כבש בפנדל והעלה את האורחת ליתרון.

איגור טיאגו ניגש לפנדל (IMAGO)

דקה 71, שער! ברייטון השוותה ל-1:1: כדור נהדר הגיע לדני וולבק בתוך הרחבה, והחלוץ שלח בנגיעה את הכדור לרשת וקבע שוויון.

דקה 84, שער! ברייטון עלתה ליתרון 1:2: ג'ק הינשלווד קיבל את הכדור על סף הרחבה, ושלח בעיטה מעט חלשה שנכנסה אל השער, קבעה מהפך והעניקה את הניצחון לשחפים.