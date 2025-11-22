יום שבת, 22.11.2025 שעה 23:24

ארלינג הולאנד עם פנים נפולות (IMAGO)

נעצרה: מנצ'סטר סיטי הפסידה 2:1 לניוקאסל

אחרי החמצות רבות משני הצדדים במחצית הראשונה, בארנס הכניע את דונארומה והמשיך עם צמד שעצר את התכולים אחרי ארבעה ניצחונות ברצף. דיאס איזן זמנית

מערכת ONE | 22/11/2025 19:30
יום שבת, 22/11/2025, 19:30אצטדיון סנט ג'יימס פארקליגה אנגלית - מחזור 12
מנצ'סטר סיטי
הסתיים
2 1
שופט: סאם בארוט
ניוקאסל
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20
הרכבים וציונים
 
 

כמה חיכינו, כמה התגעגענו והאמת? היה שווה לחכות. פגרת הנבחרות תמה לה ועד לסוף חודש מרץ, הליגות שבו, כולל הפרמייר ליג, עם משחק שהתקיים היום (שבת), הבטיח רבות וגם קיים, בין ניוקאסל למנצ’סטר סיטי בו המגפייז יצאו עם ידם על העליונה אחרי 1:2 במסגרת המחזור ה-12.

המחצית הראשונה החלה בקצב מסחרר, קצב שנשמר לאורך כל 45 הדקות שבו השניים שבלטו מעל כולם היו צמד השוערים בקצוות המגרש - ג’יאנלואיג’י דונארומה וניק פופ. האיטלקי והאנגלי תסכלו את ניק וולטמדה וארלינג הולאנד בהתאמה, כשהארווי בארנס סיפק החמצה מול שער ריק, בעוד שפיל פודן השיב עם החטאה גדולה משלו.

אחרי כמעט עשרים דקות, בארנס כיפר על ההחמצה בחצי הראשון עם כדור שהלך בדיוק רב לפינה והעלה את המארחת ליתרון פרץ את הסכר. למי? לשני הצדדים, כשרובן דיאס הצליח לכבוש לראשונה העונה את השוויון כבר חמש דקות. תוצאת התיקו החזיקה מעמד שתי דקות בלבד, כשבדקה ה-70 בארנס מצא את הרשת בפעם השנייה עם גול יפהפה.

התוצאה נשמרה עד לסיום המשחק, והמנצחת הגדולה היא ארסנל, שתפגוש בהמשך את טוטנהאם לדרבי לונדוני, כשהיא יכולה להגדיל את הפער מהתכולים. זה היה הניצחון הראשון של אדי האו מול פפ גווארדיולה במסגרת הפרמייר ליג, כשלא הצליח לגבור עליו בבורנמות’ וכאמור, גם עד היום בניוקאסל.

מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! ניוקאסל הצליחה לנצח 1:2 את מנצ'סטר סיטי, שנעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. ארסנל תברח בפסגה?
יושקו גבארדיול עוצר את טינו ליברמנטו (IMAGO)יושקו גבארדיול עוצר את טינו ליברמנטו (IMAGO)
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • ז'ואלינטון הפך למוצהב הראשון של ניוקאסל במשחק אחרי שתפס בחולצה ונכנס לפנקס
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • אוסקר בוב הכשיל את סנדרו טונאלי וראה את הכרטיס הצהוב
  • '87
  • חילוף
  • אחרי סדרת החמצות, פיל פודן יצא. עומאר מרמוש ינסה לעזור לחבריו למצוא את השוויון עד לסיום
סנדרו טונאלי עוצר את סאביו (IMAGO)סנדרו טונאלי עוצר את סאביו (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • גם כובש הצמד, הארווי בארנס, סיים את חלקו בהתמודדות. ג'ו ווילוק עלה לעזור לקבוצתו לשמור על היתרון
  • '85
  • חילוף
  • חילופים נוספים אצל המארחת, כשאנתוני אלנגה נכנס לכר הדשא וניק וולטמדה יצא
  • '77
  • חילוף
  • חילוף ראשון גם בשורות המארחת, כשסוון בוטמן נכנס על חשבון לואיס הול העייף
ברונו גימארייש מוסר (IMAGO)ברונו גימארייש מוסר (IMAGO)
  • '76
  • חילוף
  • ברנרדו סילבה היה האחרון לרדת מהדשא בפעימה הנוכחית, כשבמקומו נכנס טיג'אני ריינדרס
  • '76
  • חילוף
  • גם ראיין שרקי פינה את מקומו עבור אוסקר בוב
  • '76
  • חילוף
  • חילוף משולש בשורות התכולים מיד אחרי השער, כשז'רמי דוקו יצא ובמקומו עלה סאביו
ג'יאנלואיג'י דונארומה מתווכח עם השופט (IMAGO)ג'יאנלואיג'י דונארומה מתווכח עם השופט (IMAGO)
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • דונארומה התלונן שהייתה עליו עבירה במהלך שהוביל לשער וספג בעקבות כך את הכרטיס הצהוב
הארווי בארנס. האיש של ניוקאסל (IMAGO)הארווי בארנס. האיש של ניוקאסל (IMAGO)
חגיגות אצל שחקני ניוקאסל (IMAGO)חגיגות אצל שחקני ניוקאסל (IMAGO)
הארווי בארנס משלים צמד יפהפה (IMAGO)הארווי בארנס משלים צמד יפהפה (IMAGO)
  • '70
  • שער
  • שער! היתרון חזר במהרה לניוקאסל! טונאלי שוב הרים קרן מסוכנת, כשוולטמדה שלח מסירה לגימארייש. הקפטן הברזילאי נגח בעוצמה כדור שנעצר במשקוף ונחת ברגליו של בארנס, שהיה הראשון להגיב ושלח את הכדור לרשת כדי לחגוג צמד ו-1:2
שחקני מנצ'סטר סיטי באים לחגוג עם רובן דיאס (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי באים לחגוג עם רובן דיאס (IMAGO)
רובן דיאס מעיר את חבריו אחרי השוויון (IMAGO)רובן דיאס מעיר את חבריו אחרי השוויון (IMAGO)
רובן דיאס חוגג את השוויון (IMAGO)רובן דיאס חוגג את השוויון (IMAGO)
  • '68
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עם תגובה מיידית! רובן דיאס ניצל ערבובייה ברחבת המגפייז אחרי קרן של האורחת, שיגר בעיטה שהלכה בין רגליו של שאר והכניעה את פופ בדרך ל-1:1
שחקני ניוקאסל בטירוף (IMAGO)שחקני ניוקאסל בטירוף (IMAGO)
הארווי בארנס חוגג לעיני הקהל הביתי (IMAGO)הארווי בארנס חוגג לעיני הקהל הביתי (IMAGO)
הארווי בארנס מדייק לפינה (IMAGO)הארווי בארנס מדייק לפינה (IMAGO)
  • '63
  • שער
  • שער! הסכר נפרץ, 0:1 לניוקאסל! ברונו גימארייש מצא את הארווי בארנס, שאחרי סדרת החמצות אישית הפעם לקח צעד אחורה ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה מדויקת לפינה הימנית של דונארומה, כשהשוער לא הצליח למנוע הפעם מהכדור להיכנס
  • '59
  • החמצה
  • הולאנד הצליח לברוח מהשמירה של שאר כשכדור הוגבה לרחבה, אבל הנגיחה שלו הייתה חלשה ונקלטה בקלות על ידי שוער המארחת
  • '58
  • נבדל
  • ג'ייקוב מרפי סיפק עוד כדור רוחב גדול, הפעם לוולטמדה, שנעצר בפעם השלישית על ידי השוער האיטלקי, אבל לבסוף הדגל הונף לנבדל אחרי שהמסירה לקיצוני הימני מצאה אותו מאחורי קו ההגנה
שחקני מנצ'סטר סיטי מנסים לעצור את ז'ואלינטון (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי מנסים לעצור את ז'ואלינטון (IMAGO)
  • '49
  • החמצה
  • ברנרדו סילבה הצטרף אל רשימת המחמיצים ההולכת וגדלה, כשהצליח להטעות את פביאן שאר וסובב כדור שהלך מעל השער
  • '46
  • החמצה
  • סנדרו טונאלי סובב כדור קרן שלא פגש אף אחד, אבל הצליח להלחיץ את כל הגנת הסיטיזנס כשהכדור חלף על פני כולם ויצא החוצה
מחצית ראשונה
פיל פודן מפספס את המסגרת (IMAGO)פיל פודן מפספס את המסגרת (IMAGO)
  • '42
  • החמצה
  • פודן ושרקי ביצעו דאבל פס יפה, בסיומו האנגלי בעט בנגיעה כדור ששרק ליד הקורה הימנית של פופ. מצבים יש, החמצות גדולות יש, שערים עדיין אין
  • '35
  • החמצה
  • הפעם הולאנד פגש את המסגרת, אבל נעצר על ידי פופ. ניקו או'ריילי מצא את עצמו ברחבה והוציא כדור רוחב שטוח לחלוץ, שבנגיעה שלח את הכדור אל הגוף של השוער. עדיין 0:0, אבל איזה קצב אדיר
ז'רמי דוקו שולח מסירה (IMAGO)ז'רמי דוקו שולח מסירה (IMAGO)
  • '30
  • החמצה
  • אוי ואבוי בארנס! חילופי מסירות נפלאים בצד הימני של התקפת ניוקאסל הותירה את ג'ייקוב מרפי ללא שמירה. הקיצוני הימני שלח כדור רוחב והותיר את הקיצוני השמאלי מול שער ריק, אבל בארנס מיהר ובעט לא טוב החוצה. הרבה מזל למנצ'סטר סיטי, פחות למגפייז ולאנגלי
  • '26
  • החמצה
  • שוב וולטמדה נעצר על ידי דונארומה! סנדרו טונאלי מצא בכדור עומק את בארנס, שהמתין לתנועה של החלוץ הגרמני ושלח אותו בין קווי ההגנה, אבל גם הפעם, השוער יצא עם ידו על העליונה אחרי עוד עצירה גדולה
  • '18
  • החמצה
  • דוקו סיפק עוד מסירה גדולה, הפעם לפודן אותו השאיר באחד על אחד מול פופ, אבל האנגלי לא היה מדויק ופספס את המסגרת
ניק וולטמדה נוגח (IMAGO)ניק וולטמדה נוגח (IMAGO)
  • '13
  • החמצה
  • ניק וולטמדה עם החמצה אדירה! החלוץ הענק של המגפייז הצליח להתמקם בין הבלמים של סיטי ועלה לנגיחה, אותה שלח בעוצמה לכיוון השער, אבל דונארומה שלח יד והדף את הניסיון
  • '8
  • החמצה
  • ראיין שרקי הוציא מסירת קרן קצרה, קיבל את הכדור בחזרה, היתל בשומר אחד ובעט בעוצמה לפינה הקרובה, אך פופ היה מוכן וקלט
ארלינג הולאנד תופס את הראש (IMAGO)ארלינג הולאנד תופס את הראש (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה מסחררת משני צידי המגרש. הפעם מנצ'סטר סיטי עם מצב ראשון, כשז'רמי דוקו מצא בכדור עומק גדול את ארלינג הולאנד, אבל הכוכב הנורבגי נלחץ מהיציאה של ניק פופ שדהר לעברו ושלח את הכדור החוצה
הארווי בארנס בועט (IMAGO)הארווי בארנס בועט (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • כבר החמצה ראשונה מצד ניוקאסל! ג'יאנלואיג'י דונארומה חיפש למי למסור, ובחר דווקא בפיל פודן שירד אחורה. הקשר הסתבך, איבד את הכדור ליד הרחבה והארווי בארנס ניסה לנצל זאת כשסובב, אבל השוער האיטלקי תיקן את הטעות שלו כשעצר
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סאם בארוט הוציא את המשחק לדרך! מנצ'סטר סיטי תצליח להלחיץ את ארסנל ולהיצמד אליה בטבלה?
ארלינג הולאנד. ימצא את הרשת גם הפעם? (IMAGO)ארלינג הולאנד. ימצא את הרשת גם הפעם? (IMAGO)
סנדרו טונאלי. ישפיע על התוצאה? (IMAGO)סנדרו טונאלי. ישפיע על התוצאה? (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי בהכנות אחרונות (IMAGO)
שחקני ניוקאסל מתחממים (IMAGO)שחקני ניוקאסל מתחממים (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה