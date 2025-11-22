נעצרה: מנצ'סטר סיטי הפסידה 2:1 לניוקאסל

הרכבים וציונים

כמה חיכינו, כמה התגעגענו והאמת? היה שווה לחכות. פגרת הנבחרות תמה לה ועד לסוף חודש מרץ, הליגות שבו, כולל הפרמייר ליג, עם משחק שהתקיים היום (שבת), הבטיח רבות וגם קיים, בין ניוקאסל למנצ’סטר סיטי בו המגפייז יצאו עם ידם על העליונה אחרי 1:2 במסגרת המחזור ה-12.

המחצית הראשונה החלה בקצב מסחרר, קצב שנשמר לאורך כל 45 הדקות שבו השניים שבלטו מעל כולם היו צמד השוערים בקצוות המגרש - ג’יאנלואיג’י דונארומה וניק פופ. האיטלקי והאנגלי תסכלו את ניק וולטמדה וארלינג הולאנד בהתאמה, כשהארווי בארנס סיפק החמצה מול שער ריק, בעוד שפיל פודן השיב עם החטאה גדולה משלו.

אחרי כמעט עשרים דקות, בארנס כיפר על ההחמצה בחצי הראשון עם כדור שהלך בדיוק רב לפינה והעלה את המארחת ליתרון פרץ את הסכר. למי? לשני הצדדים, כשרובן דיאס הצליח לכבוש לראשונה העונה את השוויון כבר חמש דקות. תוצאת התיקו החזיקה מעמד שתי דקות בלבד, כשבדקה ה-70 בארנס מצא את הרשת בפעם השנייה עם גול יפהפה.

התוצאה נשמרה עד לסיום המשחק, והמנצחת הגדולה היא ארסנל, שתפגוש בהמשך את טוטנהאם לדרבי לונדוני, כשהיא יכולה להגדיל את הפער מהתכולים. זה היה הניצחון הראשון של אדי האו מול פפ גווארדיולה במסגרת הפרמייר ליג, כשלא הצליח לגבור עליו בבורנמות’ וכאמור, גם עד היום בניוקאסל.