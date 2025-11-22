נעצרה: מנצ'סטר סיטי הפסידה 2:1 לניוקאסל

כמה חיכינו, כמה התגעגענו והאמת? היה שווה לחכות. פגרת הנבחרות תמה לה ועד לסוף חודש מרץ, הליגות שבו, כולל הפרמייר ליג, עם משחק שהתקיים היום (שבת), הבטיח רבות וגם קיים, בין ניוקאסל למנצ’סטר סיטי בו המגפייז יצאו עם ידם על העליונה אחרי 1:2 במסגרת המחזור ה-12.
המחצית הראשונה החלה בקצב מסחרר, קצב שנשמר לאורך כל 45 הדקות שבו השניים שבלטו מעל כולם היו צמד השוערים בקצוות המגרש - ג’יאנלואיג’י דונארומה וניק פופ. האיטלקי והאנגלי תסכלו את ניק וולטמדה וארלינג הולאנד בהתאמה, כשהארווי בארנס סיפק החמצה מול שער ריק, בעוד שפיל פודן השיב עם החטאה גדולה משלו.
אחרי כמעט עשרים דקות, בארנס כיפר על ההחמצה בחצי הראשון עם כדור שהלך בדיוק רב לפינה והעלה את המארחת ליתרון פרץ את הסכר. למי? לשני הצדדים, כשרובן דיאס הצליח לכבוש לראשונה העונה את השוויון כבר חמש דקות. תוצאת התיקו החזיקה מעמד שתי דקות בלבד, כשבדקה ה-70 בארנס מצא את הרשת בפעם השנייה עם גול יפהפה.
התוצאה נשמרה עד לסיום המשחק, והמנצחת הגדולה היא ארסנל, שתפגוש בהמשך את טוטנהאם לדרבי לונדוני, כשהיא יכולה להגדיל את הפער מהתכולים. זה היה הניצחון הראשון של אדי האו מול פפ גווארדיולה במסגרת הפרמייר ליג, כשלא הצליח לגבור עליו בבורנמות’ וכאמור, גם עד היום בניוקאסל.
מחצית שניה
-
'90+9
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! ניוקאסל הצליחה לנצח 1:2 את מנצ'סטר סיטי, שנעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. ארסנל תברח בפסגה?
-
'90+4
- ז'ואלינטון הפך למוצהב הראשון של ניוקאסל במשחק אחרי שתפס בחולצה ונכנס לפנקס
-
'90+2
- אוסקר בוב הכשיל את סנדרו טונאלי וראה את הכרטיס הצהוב
-
'87
- אחרי סדרת החמצות, פיל פודן יצא. עומאר מרמוש ינסה לעזור לחבריו למצוא את השוויון עד לסיום
-
'85
- גם כובש הצמד, הארווי בארנס, סיים את חלקו בהתמודדות. ג'ו ווילוק עלה לעזור לקבוצתו לשמור על היתרון
-
'85
- חילופים נוספים אצל המארחת, כשאנתוני אלנגה נכנס לכר הדשא וניק וולטמדה יצא
-
'77
- חילוף ראשון גם בשורות המארחת, כשסוון בוטמן נכנס על חשבון לואיס הול העייף
-
'76
- ברנרדו סילבה היה האחרון לרדת מהדשא בפעימה הנוכחית, כשבמקומו נכנס טיג'אני ריינדרס
-
'76
- גם ראיין שרקי פינה את מקומו עבור אוסקר בוב
-
'76
- חילוף משולש בשורות התכולים מיד אחרי השער, כשז'רמי דוקו יצא ובמקומו עלה סאביו
-
'71
- דונארומה התלונן שהייתה עליו עבירה במהלך שהוביל לשער וספג בעקבות כך את הכרטיס הצהוב
-
'70
- שער! היתרון חזר במהרה לניוקאסל! טונאלי שוב הרים קרן מסוכנת, כשוולטמדה שלח מסירה לגימארייש. הקפטן הברזילאי נגח בעוצמה כדור שנעצר במשקוף ונחת ברגליו של בארנס, שהיה הראשון להגיב ושלח את הכדור לרשת כדי לחגוג צמד ו-1:2
-
'68
- שער! מנצ'סטר סיטי עם תגובה מיידית! רובן דיאס ניצל ערבובייה ברחבת המגפייז אחרי קרן של האורחת, שיגר בעיטה שהלכה בין רגליו של שאר והכניעה את פופ בדרך ל-1:1
-
'63
- שער! הסכר נפרץ, 0:1 לניוקאסל! ברונו גימארייש מצא את הארווי בארנס, שאחרי סדרת החמצות אישית הפעם לקח צעד אחורה ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה מדויקת לפינה הימנית של דונארומה, כשהשוער לא הצליח למנוע הפעם מהכדור להיכנס
-
'59
- הולאנד הצליח לברוח מהשמירה של שאר כשכדור הוגבה לרחבה, אבל הנגיחה שלו הייתה חלשה ונקלטה בקלות על ידי שוער המארחת
-
'58
- ג'ייקוב מרפי סיפק עוד כדור רוחב גדול, הפעם לוולטמדה, שנעצר בפעם השלישית על ידי השוער האיטלקי, אבל לבסוף הדגל הונף לנבדל אחרי שהמסירה לקיצוני הימני מצאה אותו מאחורי קו ההגנה
-
'49
- ברנרדו סילבה הצטרף אל רשימת המחמיצים ההולכת וגדלה, כשהצליח להטעות את פביאן שאר וסובב כדור שהלך מעל השער
-
'46
- סנדרו טונאלי סובב כדור קרן שלא פגש אף אחד, אבל הצליח להלחיץ את כל הגנת הסיטיזנס כשהכדור חלף על פני כולם ויצא החוצה
מחצית ראשונה
-
'42
- פודן ושרקי ביצעו דאבל פס יפה, בסיומו האנגלי בעט בנגיעה כדור ששרק ליד הקורה הימנית של פופ. מצבים יש, החמצות גדולות יש, שערים עדיין אין
-
'35
- הפעם הולאנד פגש את המסגרת, אבל נעצר על ידי פופ. ניקו או'ריילי מצא את עצמו ברחבה והוציא כדור רוחב שטוח לחלוץ, שבנגיעה שלח את הכדור אל הגוף של השוער. עדיין 0:0, אבל איזה קצב אדיר
-
'30
- אוי ואבוי בארנס! חילופי מסירות נפלאים בצד הימני של התקפת ניוקאסל הותירה את ג'ייקוב מרפי ללא שמירה. הקיצוני הימני שלח כדור רוחב והותיר את הקיצוני השמאלי מול שער ריק, אבל בארנס מיהר ובעט לא טוב החוצה. הרבה מזל למנצ'סטר סיטי, פחות למגפייז ולאנגלי
-
'26
- שוב וולטמדה נעצר על ידי דונארומה! סנדרו טונאלי מצא בכדור עומק את בארנס, שהמתין לתנועה של החלוץ הגרמני ושלח אותו בין קווי ההגנה, אבל גם הפעם, השוער יצא עם ידו על העליונה אחרי עוד עצירה גדולה
-
'18
- דוקו סיפק עוד מסירה גדולה, הפעם לפודן אותו השאיר באחד על אחד מול פופ, אבל האנגלי לא היה מדויק ופספס את המסגרת
-
'13
- ניק וולטמדה עם החמצה אדירה! החלוץ הענק של המגפייז הצליח להתמקם בין הבלמים של סיטי ועלה לנגיחה, אותה שלח בעוצמה לכיוון השער, אבל דונארומה שלח יד והדף את הניסיון
-
'8
- ראיין שרקי הוציא מסירת קרן קצרה, קיבל את הכדור בחזרה, היתל בשומר אחד ובעט בעוצמה לפינה הקרובה, אך פופ היה מוכן וקלט
-
'3
- פתיחה מסחררת משני צידי המגרש. הפעם מנצ'סטר סיטי עם מצב ראשון, כשז'רמי דוקו מצא בכדור עומק גדול את ארלינג הולאנד, אבל הכוכב הנורבגי נלחץ מהיציאה של ניק פופ שדהר לעברו ושלח את הכדור החוצה
-
'1
- כבר החמצה ראשונה מצד ניוקאסל! ג'יאנלואיג'י דונארומה חיפש למי למסור, ובחר דווקא בפיל פודן שירד אחורה. הקשר הסתבך, איבד את הכדור ליד הרחבה והארווי בארנס ניסה לנצל זאת כשסובב, אבל השוער האיטלקי תיקן את הטעות שלו כשעצר
-
'1
- השופט סאם בארוט הוציא את המשחק לדרך! מנצ'סטר סיטי תצליח להלחיץ את ארסנל ולהיצמד אליה בטבלה?