אין כמו בבית: ברצלונה חגגה עם 0:4 על בילבאו

השחקן המצטיין
פראן טורס, ציון: 7
ממשיך בעונה הנהדרת שלו עם צמד גדול.
השחקן המאכזב
אונאי סימון, ציון: 4
לא היה מרוכז, מצופה מהשוער הוותיק יותר.
ערב מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית אירחה היום (שבת) את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא עשתה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים חזרו לקאמפ נואו אחרי שנתיים של העדרות וחגגו עם 0:4 נהדר.
המשחק נפתח בטירוף כבר מהרגע הראשון. ארבע דקות בלבד הספיקו לאלופת ספרד לעלות על לוח התוצאות, כשרוברט לבנדובסקי ניצל טעות של אונאי סימון וכבש יתרון מוקדם. רגע לפני הירידה למחצית, לאמין ימעל בבישול גאוני מצא את פראן טורס, שמקרוב הכפיל את היתרון.
החצי השני נפתח בצורה די דומה, כששלוש דקות בלבד הספיקו לקטלונים להמשיך בהצגה. פרמין לופס כבש מקרוב והצטרף לחגיגה. שבע דקות חלפו והצרות של הבאסקים נמשכו, כשאויאן סאנסט הורחק באדום ישיר. בדקה ה-90 הגיע עוד בישול גאוני של לאמין ימעל, שוב לפראן טורס, שקבע את תוצאת המשחק.
כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!
ברצלונה חזרה לקאמפ נואו בטירוף ועם ניצחון אדיר, שלישי ברציפות בליגה, כשהיא עולה זמנית למקום הראשון בטבלה על חשבונה של ריאל מדריד. מנגד, בילבאו עם הפסד שישי מפתיחת העונה כשהיא לא מצליחה להתרומם.
מחצית שניה
-
'90
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:4: מהלך אישי אדיר של לאמין ימאל הסתיים בכדור עומק גאוני לפראן טורס, האחרון דהר מול סימון ובעט לרשת
-
'84
- לאמין ימאל שלח בעיטה טובה, סימון הצליח להדוף למרות דיפלקשן חד
-
'80
- ראפיניה חזר למגרשים ונכנס במקומו של דני אולמו
-
'74
- אריק גרסיה יצא, מרק ברנאל נכנס במקומו
-
'73
- אנדוני גורוסאבל ספג כרטיס צהוב
-
'68
- אלכס בנרגר יצא גם הוא, אדמה בוירו נכנס על חשבונו
-
'68
- מיקל וסגה נכנס במקום מיקל חאורגיסאר
-
'65
- שוב אולמו קיבל כדור טוב לרחבה, הפעם הוא בעט בנגיעה, אך פספס במעט את המסגרת
-
'64
- גם לבנדובסקי יצא, דרו נכנס במקומו
-
'64
- פרמין לופס פינה את מקומו למארק קסאדו
-
'60
- כדור עומק גדול של לאמין ימאל השאיר את אולמו במצב טוב ברחבה, אך האחרון התמהמה ונבלם
-
'56
- גם אונאי גומס יצא, גורקה גורוסטה נכנס למגרש
-
'56
- רוברט נבארו נכנס על חשבונו של ניקו וויליאמס
-
'56
- חילוף משולש בבילבאו. איניגו רואיס יצא, אלחנדרו רגו נכנס במקומו
-
'54
- עבירה מכוערת של סאנסט על פרמין לופס זיכתה אותו בכרטיס צהוב. הוואר התערב ובצדק ההחלטה שונתה וסאנסט הורחק באדום ישיר
-
'48
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: חילופי מסירות נהדרים בסמוך לרחבה הסתיימו בעומק טוב של גרסיה לפרמין לופס, שמול סימון שלח את הכדור פנימה
-
'46
- חילוף בברצלונה עם פתיחת המחצית השנייה. אלחנדרו באלדה יצא, רונאלד אראוחו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: בישול אדיר של לאמין ימאל, שהכניס כדור עומק עם החלק החיצוני של הרגל, מעבר לכל ההגנה. פראן טורס לא התבלבל מול סימון ושלח את הכדור פנימה
-
'43
- איניגו רואיס ספג כרטיס צהוב
-
'41
- בילבאו כמעט מצאה את השוויון. כדור רוחב נכנס לרחבה, וויליאמס הגיע ראשון ובעט טוב, אך הכדור פגש רק את הרשת החיצונית
-
'39
- אונאי גומס שוב ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הפעם הכדור הלך מעל המסגרת
-
'35
- אונאי גומס שלח כדור חד מתוך הרחבה אל המסגרת, גרסיה היה במקום
-
'32
- פראן טורס שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'30
- חצי שעה של כדורגל חלפה, ברצלונה פתחה בטירוף, אך נרגעה בדקות האחרונות. בילבאו התקשתה עד כה
-
'19
- כמעט השני של ברצלונה. פרמין קיבל כדור עומק מושלם ובאחד על אחד מול סימון, בעט לגופו של השוער. אולמו עט על הריבאונד ומסף הרחבה בעט כדור שחלף ליד הקורה
-
'14
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של לאפורט, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
-
'8
- לאמין ימאל קיבל כדור באגף שמאל ברחבה, ביצע הטעיה יפה, אך שלח כדור חלש בדיוק לידיים של סימון
-
'4
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה מטורפת. איבוד כדור בהגנה של בילבאו הוביל את הכדור ללבנדובסקי, האחרון חתך טוב ימינה ומזווית לא קלה שלח בעיטה טובה לפינה הקרובה, סימון לא סגר טוב, איחר בתגובה והדף לרשת
-
'1
- השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא את המשחק לדרך!