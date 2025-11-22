אין כמו בבית: ברצלונה חגגה עם 0:4 על בילבאו

דעת המבקר

השחקן המצטיין פראן טורס, ציון: 7

ממשיך בעונה הנהדרת שלו עם צמד גדול. פראן טורס, ציון: 7ממשיך בעונה הנהדרת שלו עם צמד גדול. השחקן המאכזב אונאי סימון, ציון: 4

לא היה מרוכז, מצופה מהשוער הוותיק יותר. אונאי סימון, ציון: 4לא היה מרוכז, מצופה מהשוער הוותיק יותר.

הרכבים וציונים

ערב מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית אירחה היום (שבת) את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא עשתה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים חזרו לקאמפ נואו אחרי שנתיים של העדרות וחגגו עם 0:4 נהדר.

המשחק נפתח בטירוף כבר מהרגע הראשון. ארבע דקות בלבד הספיקו לאלופת ספרד לעלות על לוח התוצאות, כשרוברט לבנדובסקי ניצל טעות של אונאי סימון וכבש יתרון מוקדם. רגע לפני הירידה למחצית, לאמין ימעל בבישול גאוני מצא את פראן טורס, שמקרוב הכפיל את היתרון.

החצי השני נפתח בצורה די דומה, כששלוש דקות בלבד הספיקו לקטלונים להמשיך בהצגה. פרמין לופס כבש מקרוב והצטרף לחגיגה. שבע דקות חלפו והצרות של הבאסקים נמשכו, כשאויאן סאנסט הורחק באדום ישיר. בדקה ה-90 הגיע עוד בישול גאוני של לאמין ימעל, שוב לפראן טורס, שקבע את תוצאת המשחק.

ברצלונה חזרה לקאמפ נואו בטירוף ועם ניצחון אדיר, שלישי ברציפות בליגה, כשהיא עולה זמנית למקום הראשון בטבלה על חשבונה של ריאל מדריד. מנגד, בילבאו עם הפסד שישי מפתיחת העונה כשהיא לא מצליחה להתרומם.