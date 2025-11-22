יום ראשון, 23.11.2025 שעה 05:01

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

אין כמו בבית: ברצלונה חגגה עם 0:4 על בילבאו

אחרי שנתיים העדרות, הקטלונים חזרו לקאמפ נואו וסיפקו הצגה נגד הבאסקים. לבנדובסקי פתח, טורס (צמד) ופרמין הוסיפו. 2 בישולי ענק ללאמין ימאל. צפו

מערכת ONE | 22/11/2025 17:15
יום שבת, 22/11/2025, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 13
אתלטיק בילבאו
הסתיים
4 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס (ציון: 5)
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פראן טורס, ציון: 7
ממשיך בעונה הנהדרת שלו עם צמד גדול.
השחקן המאכזב
אונאי סימון, ציון: 4
לא היה מרוכז, מצופה מהשוער הוותיק יותר.
הרכבים וציונים
 
 

ערב מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית אירחה היום (שבת) את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא עשתה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים חזרו לקאמפ נואו אחרי שנתיים של העדרות וחגגו עם 0:4 נהדר.

המשחק נפתח בטירוף כבר מהרגע הראשון. ארבע דקות בלבד הספיקו לאלופת ספרד לעלות על לוח התוצאות, כשרוברט לבנדובסקי ניצל טעות של אונאי סימון וכבש יתרון מוקדם. רגע לפני הירידה למחצית, לאמין ימעל בבישול גאוני מצא את פראן טורס, שמקרוב הכפיל את היתרון.

החצי השני נפתח בצורה די דומה, כששלוש דקות בלבד הספיקו לקטלונים להמשיך בהצגה. פרמין לופס כבש מקרוב והצטרף לחגיגה. שבע דקות חלפו והצרות של הבאסקים נמשכו, כשאויאן סאנסט הורחק באדום ישיר. בדקה ה-90 הגיע עוד בישול גאוני של לאמין ימעל, שוב לפראן טורס, שקבע את תוצאת המשחק.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

ברצלונה חזרה לקאמפ נואו בטירוף ועם ניצחון אדיר, שלישי ברציפות בליגה, כשהיא עולה זמנית למקום הראשון בטבלה על חשבונה של ריאל מדריד. מנגד, בילבאו עם הפסד שישי מפתיחת העונה כשהיא לא מצליחה להתרומם. 

מחצית שניה
פראן טורס ולאמין ימאל מאושרים (IMAGO)פראן טורס ולאמין ימאל מאושרים (IMAGO)
  • '90
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:4: מהלך אישי אדיר של לאמין ימאל הסתיים בכדור עומק גאוני לפראן טורס, האחרון דהר מול סימון ובעט לרשת
ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)
  • '84
  • החמצה
  • לאמין ימאל שלח בעיטה טובה, סימון הצליח להדוף למרות דיפלקשן חד
  • '80
  • חילוף
  • ראפיניה חזר למגרשים ונכנס במקומו של דני אולמו
פראן טורס (IMAGO)פראן טורס (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • אריק גרסיה יצא, מרק ברנאל נכנס במקומו
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • אנדוני גורוסאבל ספג כרטיס צהוב
אונאי סימון (IMAGO)אונאי סימון (IMAGO)
  • '68
  • חילוף
  • אלכס בנרגר יצא גם הוא, אדמה בוירו נכנס על חשבונו
  • '68
  • חילוף
  • מיקל וסגה נכנס במקום מיקל חאורגיסאר
  • '65
  • החמצה
  • שוב אולמו קיבל כדור טוב לרחבה, הפעם הוא בעט בנגיעה, אך פספס במעט את המסגרת
הנסי פליק (IMAGO)הנסי פליק (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • גם לבנדובסקי יצא, דרו נכנס במקומו
  • '64
  • חילוף
  • פרמין לופס פינה את מקומו למארק קסאדו
פרמין לופס בפעולה (IMAGO)פרמין לופס בפעולה (IMAGO)
  • '60
  • החמצה
  • כדור עומק גדול של לאמין ימאל השאיר את אולמו במצב טוב ברחבה, אך האחרון התמהמה ונבלם
  • '56
  • חילוף
  • גם אונאי גומס יצא, גורקה גורוסטה נכנס למגרש
ארנסטו ואלוורדה (IMAGO)ארנסטו ואלוורדה (IMAGO)
  • '56
  • חילוף
  • רוברט נבארו נכנס על חשבונו של ניקו וויליאמס
  • '56
  • חילוף
  • חילוף משולש בבילבאו. איניגו רואיס יצא, אלחנדרו רגו נכנס במקומו
אויאן סאנסט מורחק (IMAGO)אויאן סאנסט מורחק (IMAGO)
  • '54
  • כרטיס אדום
  • עבירה מכוערת של סאנסט על פרמין לופס זיכתה אותו בכרטיס צהוב. הוואר התערב ובצדק ההחלטה שונתה וסאנסט הורחק באדום ישיר
פרמין לופס מאושר (IMAGO)פרמין לופס מאושר (IMAGO)
  • '48
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: חילופי מסירות נהדרים בסמוך לרחבה הסתיימו בעומק טוב של גרסיה לפרמין לופס, שמול סימון שלח את הכדור פנימה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה עם פתיחת המחצית השנייה. אלחנדרו באלדה יצא, רונאלד אראוחו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
  • '45+2
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: בישול אדיר של לאמין ימאל, שהכניס כדור עומק עם החלק החיצוני של הרגל, מעבר לכל ההגנה. פראן טורס לא התבלבל מול סימון ושלח את הכדור פנימה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • איניגו רואיס ספג כרטיס צהוב
  • '41
  • החמצה
  • בילבאו כמעט מצאה את השוויון. כדור רוחב נכנס לרחבה, וויליאמס הגיע ראשון ובעט טוב, אך הכדור פגש רק את הרשת החיצונית
לאמין ימאל בפעולה (IMAGO)לאמין ימאל בפעולה (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • אונאי גומס שוב ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הפעם הכדור הלך מעל המסגרת
  • '35
  • החמצה
  • אונאי גומס שלח כדור חד מתוך הרחבה אל המסגרת, גרסיה היה במקום
אלחנדרו באלדה בפעולה (IMAGO)אלחנדרו באלדה בפעולה (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • פראן טורס שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
  • '30
  • אחר
  • חצי שעה של כדורגל חלפה, ברצלונה פתחה בטירוף, אך נרגעה בדקות האחרונות. בילבאו התקשתה עד כה
דני אולמו לא מאמין (IMAGO)דני אולמו לא מאמין (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • כמעט השני של ברצלונה. פרמין קיבל כדור עומק מושלם ובאחד על אחד מול סימון, בעט לגופו של השוער. אולמו עט על הריבאונד ומסף הרחבה בעט כדור שחלף ליד הקורה
אלחנדרו באלדה (IMAGO)אלחנדרו באלדה (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של לאפורט, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
  • '8
  • החמצה
  • לאמין ימאל קיבל כדור באגף שמאל ברחבה, ביצע הטעיה יפה, אך שלח כדור חלש בדיוק לידיים של סימון
רוברט לבנדובסקי חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)רוברט לבנדובסקי חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי מאושר (IMAGO)רוברט לבנדובסקי מאושר (IMAGO)
  • '4
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה מטורפת. איבוד כדור בהגנה של בילבאו הוביל את הכדור ללבנדובסקי, האחרון חתך טוב ימינה ומזווית לא קלה שלח בעיטה טובה לפינה הקרובה, סימון לא סגר טוב, איחר בתגובה והדף לרשת
רוברט לבנדובסקי כובש (IMAGO)רוברט לבנדובסקי כובש (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא את המשחק לדרך!
לאמין ימאל בחימום (IMAGO)לאמין ימאל בחימום (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי בחימום (IMAGO)רוברט לבנדובסקי בחימום (IMAGO)
אוהדי ברצלונה חוזרים לקאמפ נואו (IMAGO)אוהדי ברצלונה חוזרים לקאמפ נואו (IMAGO)
