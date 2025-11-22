יום ראשון, 23.11.2025 שעה 05:00

אוסקר גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)

אייאקס נכנעה 2:1 לאקסלסיור, 90 דקות לגלוך

הישראלי פתח בהרכב והשלים משחק מלא, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו שממשיכה להידרדר והפסידה בבית לקבוצה מהתחתית. האדומים עם הפסד 3 רצוף בכל המסגרות

מערכת ONE | 22/11/2025 19:45
יום שבת, 22/11/2025, 19:45אצטדיון יוהאן קרויףליגה הולנדית - מחזור 13
אקסלסיור רוטרדם
הסתיים
1 2
שופט: ג'ואי קואיג' (ציון: 6)
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
3417-4113פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2019-2313אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1719-2113טוונטה אנסחדה8
1721-1913פורטונה סיטארד9
1725-1513ספרטה רוטרדם10
1622-2113גו אהד איגלס11
1421-1912הירנביין12
1421-1713וולנדם13
1324-1313אקסלסיור רוטרדם14
1227-1412זוולה15
1222-1513נאק ברדה16
1235-2113הראקלס אלמלו17
921-1412טלסטאר18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נועה נאוגוקס, ציון: 7
צמד חלומי שניצח את המשחק.
השחקן המאכזב
יוסיפ שוטאלו, ציון: 4
הגנת אייאקס חילקה מתנות במשחק רע של הבלם.
הרכבים וציונים
 
 

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו. נראה שלמרות הזעזוע, האדומים-לבנים לא מצליחים להתרומם והמשיכו בתקופה הרעה שלהם גם הערב (שבת) כשספגו הפסד ביתי מביך לאקסלסיור מהתחתית, 2:1, במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית.

אוסקר גלוך פתח בהרכב, וקבוצתו החלה את המשחק טוב, כשהיא שלטה בכדור וניסתה לייצר מצבים. עם הזמן, הקצב מעט דעך, ומי שניצל את זה היה נועה נאוגוקס. האחרון זיהה בור בהגנת אייאקס ודהר באין מפריע לרחבה בדרך ליתרון מפתיע בדקה ה-37, שגם קבע את תוצאת המחצית.

הקבוצה מאמסטרדם ירדה להפסקה לקול שריקות בוז מהקהל, אך גם זה לא עזר. פחות מדקה חלפה מפתיחת המחצית השנייה ונאוגוקס השלים צמד אחרי עוד טעות איומה בהגנה. בדקה ה-60 קספר דולברג כבש, שלוש דקות לאחר שעלה מהספסל, והפיח תקווה אצל אייאקס. האדומים ניסו וניסו, אך ללא הצלחה.

אייאקס נכנעה בסיום 2:1 וספגה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות, ומשחק רביעי רצוף ללא ניצחון. הפער מהפסגה עלה כבר ל-14 נקודות, ונראה שקבוצתו של גלוך, שהשלים 90 דקות ואף רשם מספר פעולות טובות, לא מצליחה לנווט את העונה שלה למקום טוב.

מחצית שניה
ואוט וחהורסט מתוסכל (IMAGO)ואוט וחהורסט מתוסכל (IMAGO)
  • '84
  • חילוף
  • שוטאלו יצא, דייבי קלאסן נכנס במקומו
  • '84
  • חילוף
  • מרטנס יצא, סיימון יאנסן נכנס במקומו
  • '84
  • חילוף
  • קספר וידל פינה את מקומו ללויס שואטן
ראול מורו (IMAGO)ראול מורו (IMAGO)
  • '79
  • החמצה
  • גלוך הגביה את הקרן לראשו של יורי באס, האחרון נגח למסגרת, אך ון גאסל שוב היה במקום וקלט
  • '78
  • החמצה
  • אוסקר גלוך ביצע פעולה טובה, כששלח כדור חזק מחוץ לרחבה, ון גאסל הדף לקרן
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '76
  • חילוף
  • אדווארדסן יצא, ראול מורו נכנס במקומו
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס. אוון וינדאל נכנס במקום אלדרס
  • '71
  • החמצה
  • החמצת ענק לווחהורסט. האחרון היה לבד לגמרי מול ון גאסל, אך בעט מקרוב היישר לגופו של השוער
קספר דולברג (IMAGO)קספר דולברג (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • דרנסילי פרננדס פינה את מקומו לסטפן מיטרוביץ׳
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול באקסלסיור. מייק ואן דוינן נכנס במקום ג׳רולדינו ברגרף
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '60
  • שער
  • שער! אייאקס צימקה ל-2:1: שלוש דקות על המגרש הספיקו לקספר דולברג. החלוץ קיבל רוחב ובנגיעה שלח את הכדור פנימה מקרוב
ג׳רלד אלדרס (IMAGO)ג׳רלד אלדרס (IMAGO)
  • '57
  • חילוף
  • קספר דולברג נכנס על חשבונו של אנטון גאאי
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • יוסיפ שוטאלו ספג כרטיס צהוב
  • '52
  • חילוף
  • חילוף באקסלסיור. אדם קרלן נכנס במקום לנרד הרטיס
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)אוסקר גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)
שחקני אקסלסיור בטירוף (IMAGO)שחקני אקסלסיור בטירוף (IMAGO)
  • '46
  • שער
  • שער! אקסלסיור עלתה ל-0:2: מה עובר על הגנת אייאקס? כדור שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של אלדרס שפשוט הרחיק לרגליו של נאוגוקס, האחרון ממצב נוח בעט בנגיעה והשלים צמד
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • וחהורסט ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך פספס את המסגרת
נואה נאוגוקס מאושר (IMAGO)נואה נאוגוקס מאושר (IMAGO)
  • '37
  • שער
  • שער! אקסלסיור עלתה ל-0:1: טיילת בהגנת אייאקס, הובילה את הכדור לנאוגוקס, שפשוט דהר באין מפריע לרחבה ומכ-16 מטרים שלח בעיטה לפינה ולרשת
  • '34
  • אחר
  • מחווה יפה באצטדיון יוהאן קרויף. כל הקהל נעמד והריע לאפי נורי, שחקן העבר של אייאקס, שהתמוטט ופרש מכדורגל לפני שמונה שנים
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • גלוך בעט את הכדור החופשי מכ-25 מטרים, אך נעצר בחומה
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • ברונקהורסט ביצע עבירה על גלוך וספג כרטיס צהוב
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • אוסקר גלוך קיבל כדור באוויר ומתוך הרחבה בעט בנגיעה לא מספיק טוב לידיים של ון גאסל
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • ואוט וחהורסט ספג כרטיס צהוב
אנטון גאאי (IMAGO)אנטון גאאי (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • קנת טיילור הגביה קרן שמצאה את ראשו של יורי באס, אך האחרון נגח מחוץ למסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ואי קואיג' הוציא את המשחק לדרך!
