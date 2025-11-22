אייאקס נכנעה 2:1 לאקסלסיור, 90 דקות לגלוך

השחקן המצטיין
נועה נאוגוקס, ציון: 7
צמד חלומי שניצח את המשחק.
השחקן המאכזב
יוסיפ שוטאלו, ציון: 4
הגנת אייאקס חילקה מתנות במשחק רע של הבלם.
פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו. נראה שלמרות הזעזוע, האדומים-לבנים לא מצליחים להתרומם והמשיכו בתקופה הרעה שלהם גם הערב (שבת) כשספגו הפסד ביתי מביך לאקסלסיור מהתחתית, 2:1, במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית.
אוסקר גלוך פתח בהרכב, וקבוצתו החלה את המשחק טוב, כשהיא שלטה בכדור וניסתה לייצר מצבים. עם הזמן, הקצב מעט דעך, ומי שניצל את זה היה נועה נאוגוקס. האחרון זיהה בור בהגנת אייאקס ודהר באין מפריע לרחבה בדרך ליתרון מפתיע בדקה ה-37, שגם קבע את תוצאת המחצית.
הקבוצה מאמסטרדם ירדה להפסקה לקול שריקות בוז מהקהל, אך גם זה לא עזר. פחות מדקה חלפה מפתיחת המחצית השנייה ונאוגוקס השלים צמד אחרי עוד טעות איומה בהגנה. בדקה ה-60 קספר דולברג כבש, שלוש דקות לאחר שעלה מהספסל, והפיח תקווה אצל אייאקס. האדומים ניסו וניסו, אך ללא הצלחה.
אייאקס נכנעה בסיום 2:1 וספגה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות, ומשחק רביעי רצוף ללא ניצחון. הפער מהפסגה עלה כבר ל-14 נקודות, ונראה שקבוצתו של גלוך, שהשלים 90 דקות ואף רשם מספר פעולות טובות, לא מצליחה לנווט את העונה שלה למקום טוב.
מחצית שניה
-
'84
- שוטאלו יצא, דייבי קלאסן נכנס במקומו
-
'84
- מרטנס יצא, סיימון יאנסן נכנס במקומו
-
'84
- קספר וידל פינה את מקומו ללויס שואטן
-
'79
- גלוך הגביה את הקרן לראשו של יורי באס, האחרון נגח למסגרת, אך ון גאסל שוב היה במקום וקלט
-
'78
- אוסקר גלוך ביצע פעולה טובה, כששלח כדור חזק מחוץ לרחבה, ון גאסל הדף לקרן
-
'76
- אדווארדסן יצא, ראול מורו נכנס במקומו
-
'76
- חילוף כפול באייאקס. אוון וינדאל נכנס במקום אלדרס
-
'71
- החמצת ענק לווחהורסט. האחרון היה לבד לגמרי מול ון גאסל, אך בעט מקרוב היישר לגופו של השוער
-
'66
- דרנסילי פרננדס פינה את מקומו לסטפן מיטרוביץ׳
-
'66
- חילוף כפול באקסלסיור. מייק ואן דוינן נכנס במקום ג׳רולדינו ברגרף
-
'60
- שער! אייאקס צימקה ל-2:1: שלוש דקות על המגרש הספיקו לקספר דולברג. החלוץ קיבל רוחב ובנגיעה שלח את הכדור פנימה מקרוב
-
'57
- קספר דולברג נכנס על חשבונו של אנטון גאאי
-
'57
- יוסיפ שוטאלו ספג כרטיס צהוב
-
'52
- חילוף באקסלסיור. אדם קרלן נכנס במקום לנרד הרטיס
-
'46
- שער! אקסלסיור עלתה ל-0:2: מה עובר על הגנת אייאקס? כדור שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של אלדרס שפשוט הרחיק לרגליו של נאוגוקס, האחרון ממצב נוח בעט בנגיעה והשלים צמד
מחצית ראשונה
-
'42
- וחהורסט ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך פספס את המסגרת
-
'37
- שער! אקסלסיור עלתה ל-0:1: טיילת בהגנת אייאקס, הובילה את הכדור לנאוגוקס, שפשוט דהר באין מפריע לרחבה ומכ-16 מטרים שלח בעיטה לפינה ולרשת
-
'34
- מחווה יפה באצטדיון יוהאן קרויף. כל הקהל נעמד והריע לאפי נורי, שחקן העבר של אייאקס, שהתמוטט ופרש מכדורגל לפני שמונה שנים
-
'25
- גלוך בעט את הכדור החופשי מכ-25 מטרים, אך נעצר בחומה
-
'24
- ברונקהורסט ביצע עבירה על גלוך וספג כרטיס צהוב
-
'19
- אוסקר גלוך קיבל כדור באוויר ומתוך הרחבה בעט בנגיעה לא מספיק טוב לידיים של ון גאסל
-
'15
- ואוט וחהורסט ספג כרטיס צהוב
-
'4
- קנת טיילור הגביה קרן שמצאה את ראשו של יורי באס, אך האחרון נגח מחוץ למסגרת
-
'1
- השופט ג'ואי קואיג' הוציא את המשחק לדרך!