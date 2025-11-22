אייאקס נכנעה 2:1 לאקסלסיור, 90 דקות לגלוך

דעת המבקר

השחקן המצטיין נועה נאוגוקס, ציון: 7

צמד חלומי שניצח את המשחק. נועה נאוגוקס, ציון: 7צמד חלומי שניצח את המשחק. השחקן המאכזב יוסיפ שוטאלו, ציון: 4

הגנת אייאקס חילקה מתנות במשחק רע של הבלם. יוסיפ שוטאלו, ציון: 4הגנת אייאקס חילקה מתנות במשחק רע של הבלם.

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו. נראה שלמרות הזעזוע, האדומים-לבנים לא מצליחים להתרומם והמשיכו בתקופה הרעה שלהם גם הערב (שבת) כשספגו הפסד ביתי מביך לאקסלסיור מהתחתית, 2:1, במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית.

אוסקר גלוך פתח בהרכב, וקבוצתו החלה את המשחק טוב, כשהיא שלטה בכדור וניסתה לייצר מצבים. עם הזמן, הקצב מעט דעך, ומי שניצל את זה היה נועה נאוגוקס. האחרון זיהה בור בהגנת אייאקס ודהר באין מפריע לרחבה בדרך ליתרון מפתיע בדקה ה-37, שגם קבע את תוצאת המחצית.

הקבוצה מאמסטרדם ירדה להפסקה לקול שריקות בוז מהקהל, אך גם זה לא עזר. פחות מדקה חלפה מפתיחת המחצית השנייה ונאוגוקס השלים צמד אחרי עוד טעות איומה בהגנה. בדקה ה-60 קספר דולברג כבש, שלוש דקות לאחר שעלה מהספסל, והפיח תקווה אצל אייאקס. האדומים ניסו וניסו, אך ללא הצלחה.

אייאקס נכנעה בסיום 2:1 וספגה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות, ומשחק רביעי רצוף ללא ניצחון. הפער מהפסגה עלה כבר ל-14 נקודות, ונראה שקבוצתו של גלוך, שהשלים 90 דקות ואף רשם מספר פעולות טובות, לא מצליחה לנווט את העונה שלה למקום טוב.