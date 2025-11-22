רבע 2, 10:00: אליצור נתניה - הפועל ת"א 21:16

הפועל תל אביב היא אולי הקבוצה הכי חמה באירופה כרגע, כאשר היא מוליכה את היורוליג והיא גם הקבוצה היחידה שמושלמת בליגת ווינר סל, כאשר היא תנסה לשמור על זה. בשעה זו האדומים מתארחים אצל אליצור נתניה במסגרת המחזור השביעי של הליגה הבכירה בישראל בכדורסל.

מחזיקת היורוקאפ נכנעה לפני קצת יותר משבוע לפנרבחצ’ה, אך לא איבדה את הפסגה ביורוליג ומאז גם ניצחה דרבי, חגגה בגדול על מילאנו ובסך הכל המאזן שלה בליגת ווינר סל הוא חמישה ניצחונות ואפס הפסדים, כשכעת יקוו האדומים לעלות את מאזן הניצחונות לשישה.

עבור הפועל תל אביב, מדובר במשחק לפני האחרון לפני היציאה לפגרה הקרובה, כאשר האדומים יקוו מעל הכל לשמור על מאזן מושלם, אך גם לא לצרף שחקנים לרשימת הפצועים הלא כל כך קצרה שיש, ובה נמצאים כבר תומר גינת, טאי אודיאסי, ים מדר וברונו קבוקלו.

מהצד השני של המתרס, אליצור נתניה עם ניצחון אחד בלבד וחמישה הפסדים בששת מחזורי הפתיחה של הליגה, כאשר גם אפקט המאמן החדש לא עבד לה בשבוע שעבר. הקבוצה מהשרון קיבלה את אריס ליקויאניס לבכורה על הקווים במחזור הקודם נגד נס ציונה, אך גם היווני נכנע ולא הצליח לנצח.

אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אריס ליקויאניס ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

ים מדר על אזרחי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 16:21 להפועל תל אביב

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, סמאג’ה כריסטון, ניק אונגנדה, אור קורנליוס ואוטיס פרייז’ר.

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, בר טימור, קולין מלקולם, איש ויינרייט ואיתי שגב.

ויינרייט פתח את המשחק חזק וקלע את 6 הנקודות הראשונות של קבוצתו, פרייז’ר הגיב מנגד. היהלומים הרבו באיבודי כדור בדקות הפתיחה, ובעקבות כך לא הצליחו לפתח זריקות עקביות לסל, סמה שאפשר לאורחת לעלות ליתרון 5:10 מסל של ג’ונתן מוטלי. לאחר פסק זמן של המארחת, הפועל ת”א איבדה שלושה כדורים ברציפות שאפשרה לנתנייתים לצמק עם שני סלים רצופים, 9:13.

היהלומים לא שימשו כתפאורה, ובכל פעם שהאורחים עלו ליתרון, הם ידעו לחזור בעזרת מהלכים אתלטיים בהגנה ובהתקפה. כריס ג’ונס קלע את נקודות הסיום של הרבע, 16:21 לזכות קבוצתו.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

סמאג'ה כריסטון עולה לזריקה (רועי כפיר)

אור קורנליוס שומר על קולין מלקולם (רועי כפיר)

רבע שני: