יום שבת, 22.11.2025 שעה 21:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10374-4485הפועל ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה

רבע 2, 10:00: אליצור נתניה - הפועל ת"א 21:16

ליגת ווינר סל, מחזור 7: רגע אחרי מילאנו ורגע לפני ריאל, מוליכת היורוליג תנסה להישאר מושלמת במפעל המקומי. הקבוצה מהשרון תדהים את איטודיס?

|
בר טימור מוביל כדור (רועי כפיר)
בר טימור מוביל כדור (רועי כפיר)

הפועל תל אביב היא אולי הקבוצה הכי חמה באירופה כרגע, כאשר היא מוליכה את היורוליג והיא גם הקבוצה היחידה שמושלמת בליגת ווינר סל, כאשר היא תנסה לשמור על זה. בשעה זו האדומים מתארחים אצל אליצור נתניה במסגרת המחזור השביעי של הליגה הבכירה בישראל בכדורסל.

מחזיקת היורוקאפ נכנעה לפני קצת יותר משבוע לפנרבחצ’ה, אך לא איבדה את הפסגה ביורוליג ומאז גם ניצחה דרבי, חגגה בגדול על מילאנו ובסך הכל המאזן שלה בליגת ווינר סל הוא חמישה ניצחונות ואפס הפסדים, כשכעת יקוו האדומים לעלות את מאזן הניצחונות לשישה.

עבור הפועל תל אביב, מדובר במשחק לפני האחרון לפני היציאה לפגרה הקרובה, כאשר האדומים יקוו מעל הכל לשמור על מאזן מושלם, אך גם לא לצרף שחקנים לרשימת הפצועים הלא כל כך קצרה שיש, ובה נמצאים כבר תומר גינת, טאי אודיאסי, ים מדר וברונו קבוקלו.

מהצד השני של המתרס, אליצור נתניה עם ניצחון אחד בלבד וחמישה הפסדים בששת מחזורי הפתיחה של הליגה, כאשר גם אפקט המאמן החדש לא עבד לה בשבוע שעבר. הקבוצה מהשרון קיבלה את אריס ליקויאניס לבכורה על הקווים במחזור הקודם נגד נס ציונה, אך גם היווני נכנע ולא הצליח לנצח.

אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אריס ליקויאניס ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)אריס ליקויאניס ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
ים מדר על אזרחי (רועי כפיר)ים מדר על אזרחי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 16:21 להפועל תל אביב

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, סמאג’ה כריסטון, ניק אונגנדה, אור קורנליוס ואוטיס פרייז’ר.

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, בר טימור, קולין מלקולם, איש ויינרייט ואיתי שגב.

ויינרייט פתח את המשחק חזק וקלע את 6 הנקודות הראשונות של קבוצתו, פרייז’ר הגיב מנגד. היהלומים הרבו באיבודי כדור בדקות הפתיחה, ובעקבות כך לא הצליחו לפתח זריקות עקביות לסל, סמה שאפשר לאורחת לעלות ליתרון 5:10 מסל של ג’ונתן מוטלי. לאחר פסק זמן של המארחת, הפועל ת”א איבדה שלושה כדורים ברציפות שאפשרה לנתנייתים לצמק עם שני סלים רצופים, 9:13. 

היהלומים לא שימשו כתפאורה, ובכל פעם שהאורחים עלו ליתרון, הם ידעו לחזור בעזרת מהלכים אתלטיים בהגנה ובהתקפה. כריס ג’ונס קלע את נקודות הסיום של הרבע, 16:21 לזכות קבוצתו.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
סמאגסמאג'ה כריסטון עולה לזריקה (רועי כפיר)
אור קורנליוס שומר על קולין מלקולם (רועי כפיר)אור קורנליוס שומר על קולין מלקולם (רועי כפיר)

רבע שני: 

