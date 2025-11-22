רבע 4, 02:06: הפועל העמק - ראשל"צ 69:81

הפועל תל אביב הקבוצה היחידה בליגת ווינר סל ללא הפסד, אך אם נשים בצד את האדומים, ייתכן שהקבוצה החמה בליגה היא הפועל העמק. הצפוניים נמצאים ברצף מדהים של חמישה ניצחונות, ובשעה זו הם מנסים את השישי כשהם מארחים את מכבי ראשון לציון בגן נר.

חניכיו של שרון אברהמי פתחו את העונה במפעל הבכיר בישראל עם הפסד דווקא בדרבי, אך מאז ידעו להתאושש לחלוטין. העמק חגגה נגד בני הרצליה, הפועל ירושלים, הפועל ב”ש/דימונה, מכבי עירוני רמת גן ומכבי רעננה, והיא ממש לא רוצה לעצור כעת.

מנגד, ראשון לציון נועלת את הטבלה עם ניצחון אחד בלבד, לפני כמעט חודש נגד הפועל ב”ש/דימונה. חוץ מזה, העולה החדשה הפסידה לר”ג, הפועל ת”א, הפועל ירשולים, בני הרצליה וקריית אתא, ושרון דרוקר ינסה לצאת מהמצב עם ניצחון חשוב.

רבע ראשון: 23:23

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב וקיידן שדריק.

חמישיית מכבי ראשל”צ: חליל אחמד, אמין סטיבנס, ג’ראט קפלן, די ג’יי ברנס וקווה גרנט.

# 05:00 – 10:00: הקבוצות החליפו סלים בחמש הדקות הראשונות, כאשר דווקא האורחת לקחה את ההובלה מעט בזכות אמין סטיבנס שקלע שמונה נקודות ונתן יתרון קטן של 11:15.

# 00:00 – 05:00: הקבוצה המארחת התעוררה מחוץ לקשת, קלעה שלוש שלשות והפכה את התוצאה, אך אז סטיבנס החזיר לעניינים את קבוצתו עם נקודות לקראת סוף הרבע שנגמר צמוד, 23:23.

רבע שני: 40:43 להפועל העמק

# 05:00 – 10:00: המשחק המשיך להיות צמוד גם בחמש הדקות הראשונות של הרבע השני. השחקנים החליפו סלים, משגב ו-ווילר נתנו הובלה לאדומים, סטיבנס דאג להוריד, 30:31 להפועל העמק.

# 00:00 – 05:00: האדומים השלימו ריצת 1:7 קטנה, האורחת התקרבה עד נקודה הפרש, אדוארדס ונציה עם חמש רצופות נתנו יתרון מינימלי להפועל העמק, ברנס דאג לצמק עם שלשה בסוף הרבע, 40:43 לאדומים.

רבע שלישי: 61:64 להפועל העמק

# 05:00 – 10:00: סטיבנס ואחמד הובילו את הכתומים ליתרון, האדומים הפכו והקבוצות המשיכו להחליף סלים בחמש הדקות הראשונות של הרבע, 47:50 להפועל העמק.

# 00:00 – 05:00: הקבוצות המשיכו להחליף סלים בחמש הדקות האחרונות, האדומים ניסו לברוח, אך הכתומים צמצמו. גוט דאג לעשות שוויון 59:59, אך אז ווילר צלף שלשה גדולה ונתן יתרון קטן, ברנס והנרי החליפו סלים וזה 61:64 להפועל העמק.

רבע רביעי

# 05:00 – 10:00: האדומים פתחו עם ריצת 0:13 שהתחילה כבר בסוף הרבע הקודם וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 61:75. הכתומים התקרבו עם ריצת 0:8 והורידו לשש הפרש בלבד, 69:75 להפועל העמק.