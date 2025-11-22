16 דקות לסולומון, 1:2 לוויאריאל על מיורקה

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'רארד מורנו, ציון: 7

מעבר לשער שכבש, היה מצוין והציק להגנת מיורקה ג'רארד מורנו, ציון: 7מעבר לשער שכבש, היה מצוין והציק להגנת מיורקה השחקן המאכזב מטאו ג'וזף, ציון: 4

היה יכול לעשות יותר בהתקפת מיורקה מטאו ג'וזף, ציון: 4היה יכול לעשות יותר בהתקפת מיורקה

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, הערב (שבת, שודר בערוץ ONE), יום המשחק השני של המחזור ננעל לו עם המפגש של ויאריאל מול מיורקה, כאשר מנור סולומון לא פתח בהרכב, אך עלה בדקה ה-74 מהספסל והוא וחבריו ניצחו 1:2 את האדומים.

המשחק עצמו נפתח בקצב גבוה, כבר בדקות הראשונות ראינו את הרשת זזה פעמיים. הטירוף באצטדיון לה סרמיקה התחיל בדקה השישית, כאשר אלפונסו פרדאסה הגביה נהדר, איוסה פרס הוריד בנגיחה וג’רארד מורנו מהאוויר בעט לרשת. שתי דקות מאוחר יותר פבלו טורה מצא את סאמו קוסטה ברחבה, שבעט שטוח וחזק והכניע את לואיז ג’וניור.

הקצב מעט ירד, אך אז שוב הקבוצות הגיעו לרחבה לא מעט ואיימו פעם אחר פעם, בשני הצדדים, כשסה”כ המשחק היה התקפי מאוד ופגשנו את השוערים ביכולת גבוהה. אולם, השער לא הגיע במשך דקות רבות ולוח התוצאות נשאר על כנו עם 1:1.

בחצי השני, החילופים של שני המאמנים הגיעו, כאשר אצל ויאריאל שלושה שחקנים נכנסו בדקה ה-64, סולומון עלה עשר דקות מאוחר יותר ובדקה ה-83 השער המיוחל הגיע, כאשר טאני אולואשי ניצל טעות בהגנה ומול שער ריק עשה 1:2 ונתן שלוש נקודות לוויאריאל.

כאמור, וויאריאל השיגה ניצחון חשוב והמשיכה לבסס את עצמה בצמרת, כאשר היא עם 29 נקודות מתוך 13 מחזורים, כאשר כבר ביום שלישי מצפה לה מפגש נגד דורטמונד בליגת האלופות, כשאנחנו כמובן נקווה לראות את סולומון מקבל יותר דקות. בצד השני, מיורקה במקום ה-16 עם 12 נקודות ותקווה לחזור למסלול במחזור הבא מול אוססונה.