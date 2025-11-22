יום ראשון, 23.11.2025 שעה 04:58

מנור סולומון (IMAGO)

16 דקות לסולומון, 1:2 לוויאריאל על מיורקה

הישראלי לא פתח בהרכב, אך עלה בדקה ה-74 וסייע לצוללת הצהובה לנצח ולהתקרב לצמרת. מורנו (6') ואולואשי (83') כבשו, קוסטה (8') רק השווה זמנית

מערכת ONE | 22/11/2025 22:00
יום שבת, 22/11/2025, 22:00אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 13
מיורקה
הסתיים
2 1
שופט: חוסה לואיס גוזמן
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'רארד מורנו, ציון: 7
מעבר לשער שכבש, היה מצוין והציק להגנת מיורקה
השחקן המאכזב
מטאו ג'וזף, ציון: 4
היה יכול לעשות יותר בהתקפת מיורקה
הרכבים וציונים
 
 

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, הערב (שבת, שודר בערוץ ONE), יום המשחק השני של המחזור ננעל לו עם המפגש של ויאריאל מול מיורקה, כאשר מנור סולומון לא פתח בהרכב, אך עלה בדקה ה-74 מהספסל והוא וחבריו ניצחו 1:2 את האדומים. 

המשחק עצמו נפתח בקצב גבוה, כבר בדקות הראשונות ראינו את הרשת זזה פעמיים. הטירוף באצטדיון לה סרמיקה התחיל בדקה השישית, כאשר אלפונסו פרדאסה הגביה נהדר, איוסה פרס הוריד בנגיחה וג’רארד מורנו מהאוויר בעט לרשת. שתי דקות מאוחר יותר פבלו טורה מצא את סאמו קוסטה ברחבה, שבעט שטוח וחזק והכניע את לואיז ג’וניור.

הקצב מעט ירד, אך אז שוב הקבוצות הגיעו לרחבה לא מעט ואיימו פעם אחר פעם, בשני הצדדים, כשסה”כ המשחק היה התקפי מאוד ופגשנו את השוערים ביכולת גבוהה. אולם, השער לא הגיע במשך דקות רבות ולוח התוצאות נשאר על כנו עם 1:1.

סולומון עלה והשפיע: ויאריאל ניצחה 1:2

בחצי השני, החילופים של שני המאמנים הגיעו, כאשר אצל ויאריאל שלושה שחקנים נכנסו בדקה ה-64, סולומון עלה עשר דקות מאוחר יותר ובדקה ה-83 השער המיוחל הגיע, כאשר טאני אולואשי ניצל טעות בהגנה ומול שער ריק עשה 1:2 ונתן שלוש נקודות לוויאריאל.

כאמור, וויאריאל השיגה ניצחון חשוב והמשיכה לבסס את עצמה בצמרת, כאשר היא עם 29 נקודות מתוך 13 מחזורים, כאשר כבר ביום שלישי מצפה לה מפגש נגד דורטמונד בליגת האלופות, כשאנחנו כמובן נקווה לראות את סולומון מקבל יותר דקות. בצד השני, מיורקה במקום ה-16 עם 12 נקודות ותקווה לחזור למסלול במחזור הבא מול אוססונה.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס גוזמן שרק לסיום ההתמודדות! ויאריאל ניצחה 1:2 את מיורקה, כשמנור סולומון לא פתח, אך עלה מהספסל בדקה ה-74
  • '86
  • חילוף
  • גם מסקרל פינה את מקומו, חאבי יאברס נכנס
  • '86
  • חילוף
  • גם ג'וזף יצא, מנואל מורלנס נכנס
  • '86
  • חילוף
  • חילוף משולש במיורקה. סאנצ'ס יצא, טאקומה אסאנו נכנס
טאני אולואשי ורנאטו וייגה חוגגים (La Liga)טאני אולואשי ורנאטו וייגה חוגגים (La Liga)
טאני אולואשי חוגג (La Liga)טאני אולואשי חוגג (La Liga)
טאני אולואשי כובש (La Liga)טאני אולואשי כובש (La Liga)
  • '83
  • שער
  • שער! ויאריאל חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: כדור רוחב מצד ימין הגיע לרחבה, הגנת מיורקה לא הרחיקה טוב וטאני אולואשי חטף ומול שער ריק כבש
  • '80
  • חילוף
  • חילוף נוסף בוויאריאל. רפא מרין יצא, טייז'ון ביוקאנן נכנס
  • '74
  • חילוף
  • חילוף גם במיורקה. וירז'ילי יצא, ודאט מוריקי נכנס
  • '74
  • חילוף
  • הרגע לו חיכינו. מנור סולומון עלה לכר הדשא, אלברטו מוליירו יצא
איוסה פרס (IMAGO)איוסה פרס (IMAGO)
  • '68
  • חילוף
  • חילוף גם אצל מיורקה כשפבלו טורה פינה את מקומו בשביל סרג'י דרדר
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • ברגסטורם עיכב את המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)
  • '63
  • חילוף
  • פאפה גאי האחרון שעלה לדשא בפעימה במקום תומאס פארטה
  • '63
  • חילוף
  • איוסה פרס יצא גם כן, כשטאני אולוואשי עלה
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש בוויאריאל. ג'רארד מורנו יצא וז'ורז' מיקאוטדזה נכנס
  • '60
  • החמצה
  • אחרי רבע שעה די שחונה מפתיחת המחצית השנייה, ג'רארד מורנו הוריד מסירה יפה לאלברטו מוליירו, שמהאוויר בעט לידיים של לוקאס ברגסטורם
מחצית ראשונה
ג'רארד מורנו (IMAGO)ג'רארד מורנו (IMAGO)
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לוויאריאל. מורנו הקפיץ לרחבה, אלברטו מוליירו נגח לידיים של ברגסטרום
  • '34
  • החמצה
  • הזדמנות טובה למיורקה. וירז'ילי חתך לרחבה וניסה רוחב נהדר, שחלף על פני כולם ולואיז ג'וניור קלט
  • '30
  • החמצה
  • הזדמנות אצל ויאריאל. ניקולה פפה קיבל את הכדור באגף, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה לפינה, הכדור חלף ליד הקורה
איוסה פרס (IMAGO)איוסה פרס (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • כמעט המהפך של מיורקה. הגנת ויאריאל טעתה בענק, מטאו ג'וזף קיבל את הכדור ברחבה וניסה להקפיץ מעל לואיז ג'וניור, אך השוער יצא נהדר והדף
  • '20
  • אחר
  • אחרי הקצב הגבוה בדקות הראשונות, הוא ירד מעט והקבוצות מתקשות להגיע למצבים
שחקניה מיורקה חוגגים (IMAGO)שחקניה מיורקה חוגגים (IMAGO)
שחקני מיורקה חוגגים (IMAGO)שחקני מיורקה חוגגים (IMAGO)
שחקני מיורקה מאושרים (La Liga)שחקני מיורקה מאושרים (La Liga)
  • '8
  • שער
  • שער! מיורקה השוותה ל-1:1: טירוף בלה סרמיקה. השוויון הגיע מהר, פבלו טורה הכניס כדור נהדר לסאמו קוסטה שבנגיעה בעט שטוח לרשת
ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
  • '6
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: טירוף בלה סרמיקה. פדראסה הגביה מצד שמאל, איוסה הוריד למורנו שכבש בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס גוזמן הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
טוען תגובות...
