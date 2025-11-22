16 דקות לסולומון, 1:2 לוויאריאל על מיורקה

השחקן המצטיין
ג'רארד מורנו, ציון: 7
מעבר לשער שכבש, היה מצוין והציק להגנת מיורקה
השחקן המאכזב
מטאו ג'וזף, ציון: 4
היה יכול לעשות יותר בהתקפת מיורקה
פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, הערב (שבת, שודר בערוץ ONE), יום המשחק השני של המחזור ננעל לו עם המפגש של ויאריאל מול מיורקה, כאשר מנור סולומון לא פתח בהרכב, אך עלה בדקה ה-74 מהספסל והוא וחבריו ניצחו 1:2 את האדומים.
המשחק עצמו נפתח בקצב גבוה, כבר בדקות הראשונות ראינו את הרשת זזה פעמיים. הטירוף באצטדיון לה סרמיקה התחיל בדקה השישית, כאשר אלפונסו פרדאסה הגביה נהדר, איוסה פרס הוריד בנגיחה וג’רארד מורנו מהאוויר בעט לרשת. שתי דקות מאוחר יותר פבלו טורה מצא את סאמו קוסטה ברחבה, שבעט שטוח וחזק והכניע את לואיז ג’וניור.
הקצב מעט ירד, אך אז שוב הקבוצות הגיעו לרחבה לא מעט ואיימו פעם אחר פעם, בשני הצדדים, כשסה”כ המשחק היה התקפי מאוד ופגשנו את השוערים ביכולת גבוהה. אולם, השער לא הגיע במשך דקות רבות ולוח התוצאות נשאר על כנו עם 1:1.
סולומון עלה והשפיע: ויאריאל ניצחה 1:2
בחצי השני, החילופים של שני המאמנים הגיעו, כאשר אצל ויאריאל שלושה שחקנים נכנסו בדקה ה-64, סולומון עלה עשר דקות מאוחר יותר ובדקה ה-83 השער המיוחל הגיע, כאשר טאני אולואשי ניצל טעות בהגנה ומול שער ריק עשה 1:2 ונתן שלוש נקודות לוויאריאל.
כאמור, וויאריאל השיגה ניצחון חשוב והמשיכה לבסס את עצמה בצמרת, כאשר היא עם 29 נקודות מתוך 13 מחזורים, כאשר כבר ביום שלישי מצפה לה מפגש נגד דורטמונד בליגת האלופות, כשאנחנו כמובן נקווה לראות את סולומון מקבל יותר דקות. בצד השני, מיורקה במקום ה-16 עם 12 נקודות ותקווה לחזור למסלול במחזור הבא מול אוססונה.
מחצית שניה
-
'90+8
- השופט חוסה לואיס גוזמן שרק לסיום ההתמודדות! ויאריאל ניצחה 1:2 את מיורקה, כשמנור סולומון לא פתח, אך עלה מהספסל בדקה ה-74
-
'86
- גם מסקרל פינה את מקומו, חאבי יאברס נכנס
-
'86
- גם ג'וזף יצא, מנואל מורלנס נכנס
-
'86
- חילוף משולש במיורקה. סאנצ'ס יצא, טאקומה אסאנו נכנס
-
'83
- שער! ויאריאל חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: כדור רוחב מצד ימין הגיע לרחבה, הגנת מיורקה לא הרחיקה טוב וטאני אולואשי חטף ומול שער ריק כבש
-
'80
- חילוף נוסף בוויאריאל. רפא מרין יצא, טייז'ון ביוקאנן נכנס
-
'74
- חילוף גם במיורקה. וירז'ילי יצא, ודאט מוריקי נכנס
-
'74
- הרגע לו חיכינו. מנור סולומון עלה לכר הדשא, אלברטו מוליירו יצא
-
'68
- חילוף גם אצל מיורקה כשפבלו טורה פינה את מקומו בשביל סרג'י דרדר
-
'67
- ברגסטורם עיכב את המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
-
'63
- פאפה גאי האחרון שעלה לדשא בפעימה במקום תומאס פארטה
-
'63
- איוסה פרס יצא גם כן, כשטאני אולוואשי עלה
-
'63
- חילוף משולש בוויאריאל. ג'רארד מורנו יצא וז'ורז' מיקאוטדזה נכנס
-
'60
- אחרי רבע שעה די שחונה מפתיחת המחצית השנייה, ג'רארד מורנו הוריד מסירה יפה לאלברטו מוליירו, שמהאוויר בעט לידיים של לוקאס ברגסטורם
מחצית ראשונה
-
'42
- הזדמנות טובה לוויאריאל. מורנו הקפיץ לרחבה, אלברטו מוליירו נגח לידיים של ברגסטרום
-
'34
- הזדמנות טובה למיורקה. וירז'ילי חתך לרחבה וניסה רוחב נהדר, שחלף על פני כולם ולואיז ג'וניור קלט
-
'30
- הזדמנות אצל ויאריאל. ניקולה פפה קיבל את הכדור באגף, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה לפינה, הכדור חלף ליד הקורה
-
'23
- כמעט המהפך של מיורקה. הגנת ויאריאל טעתה בענק, מטאו ג'וזף קיבל את הכדור ברחבה וניסה להקפיץ מעל לואיז ג'וניור, אך השוער יצא נהדר והדף
-
'20
- אחרי הקצב הגבוה בדקות הראשונות, הוא ירד מעט והקבוצות מתקשות להגיע למצבים
-
'8
- שער! מיורקה השוותה ל-1:1: טירוף בלה סרמיקה. השוויון הגיע מהר, פבלו טורה הכניס כדור נהדר לסאמו קוסטה שבנגיעה בעט שטוח לרשת
-
'6
- שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: טירוף בלה סרמיקה. פדראסה הגביה מצד שמאל, איוסה הוריד למורנו שכבש בקלות
-
'1
- השופט חוסה לואיס גוזמן הוציא את ההתמודדות לדרך!