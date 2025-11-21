ויניסיוס טוב יותר בריאל מדריד או במדי ברזיל?

עונת 2025/26 של ויניסיוס ג'וניור מעלה שוב את השאלה הנצחית: איפה הכוכב הברזילאי מציג את היכולת הטובה ביותר שלו? בדיוני כדורגל רבים מדברים על ה"שתי פנים" של ויניסיוס: שחקן מדהים, מכריע וחיוני במדי ריאל מדריד, אך כזה שלכאורה אינו מצליח לקחת על עצמו מנהיגות בנבחרת ברזיל. האם זה באמת נכון?

בספרד בחנו את המספרים שלו כדי להציע את ההשוואה המקיפה והסופית ביותר לגבי ביצועיו. שערים, בישולים וממוצעים למשחק מאפשרים לראות בצורה ברורה איפה ויניסיוס מציג את הגרסה הטובה ביותר שלו ועד כמה ביצועיו שונים בין המועדון לנבחרת.

התוצאות האחרונות: אותה יכולת כיבוש

העונה ויניסיוס שיחק 16 משחקים בריאל מדריד (12 בליגה ו־4 בליגת האלופות), בהם כבש 5 שערים, ממוצע של 0.31 שערים למשחק. באופן מעניין, אותו ממוצע בדיוק חוזר גם ב־16 המשחקים האחרונים שלו עם ברזיל (קופה אמריקה, מוקדמות דרום אמריקה וידידות), שם גם כבש 5 שערים, כלומר 0.31 שערים למשחק.

ויניסיוס (IMAGO)

עם זאת, מבחינת יצירתיות, הפער ברור. בריאל מדריד הוא עומד על ממוצע של 0.25 בישולים למשחק, ואילו בברזיל הנתון יורד ל־0.13 בישולים למשחק. זה משקף שכאשר יצר הכיבוש דומה בשני ההקשרים, היכולת היצירתית שלו גבוהה באופן משמעותי בריאל מדריד.

אם נבחן את כל הקריירה שלו, גם בריאל וגם בנבחרת, ההבדלים נעשים ברורים מאוד. בריאל מדריד שיחק ויניסיוס 338 משחקים, בהם כבש 111 שערים, ממוצע של 0.33 למשחק. אך בנבחרת כבש רק 8 שערים ב־45 משחקים, ממוצע של 0.18 למשחק. הפער בולט: הוא כובש כמעט פי שניים בריאל מדריד לעומת ברזיל.

ועדיין, ההתקדמות שלו בנבחרת מעודדת. מתוך שמונת השערים שלו בנבחרת, חמישה הגיעו ב־16 המשחקים האחרונים, סימן ברור לכך שוויניסיוס מקבל משקל התקפי גדול יותר ומעלה את רמת ההשפעה שלו. המגמה שלו היא כלפי מעלה, לא מטה.

ויניסיוס ג'וניור דוהר (IMAGO)

גם בבישולים הפער גדול. בריאל מדריד מסר 87 בישולים ב־338 משחקים, ממוצע של 0.26 למשחק, נתון שמבהיר את השפעתו היצירתית. בברזיל: 7 בישולים ב־45 משחקים, ממוצע של 0.16 למשחק. למרות שהוא ממלא תפקיד חשוב, ההשפעה שלו על בניית המשחק נמוכה בהרבה בהשוואה למועדון. במילים אחרות: גם בבישולים, היתרון של הבלאנקוס על פני הנבחרת ברור.

ובכל זאת, הרגע המכריע עוד לפנינו. המונדיאל בעוד כמה חודשים בלבד, והעונה בקושי התחילה, מה שנותן לוויניסיוס זמן רב להמשיך לפתח את הכושר הטוב ביותר שלו. אם יצליח לשמור על הרמה שמציג במועדון ולהעביר אותה לנבחרת, הוא עשוי להבטיח לעצמו טורניר בינלאומי שיהפוך נקודת מפנה בקריירה שלו. הבמה מוכנה, והאתגר תלוי בו.