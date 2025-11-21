יום שישי, 21.11.2025 שעה 19:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ויניסיוס טוב יותר בריאל מדריד או במדי ברזיל?

הכוכב ניצב מול השאלה הנצחית: האם הגרסה הטובה ביותר שלו היא בבלאנקוס או בנבחרתו. בספרד ערכו השוואה מעמיקה והתקבלה תשובה חד משמעית. כל המספרים

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

עונת 2025/26 של ויניסיוס ג'וניור מעלה שוב את השאלה הנצחית: איפה הכוכב הברזילאי מציג את היכולת הטובה ביותר שלו? בדיוני כדורגל רבים מדברים על ה"שתי פנים" של ויניסיוס: שחקן מדהים, מכריע וחיוני במדי ריאל מדריד, אך כזה שלכאורה אינו מצליח לקחת על עצמו מנהיגות בנבחרת ברזיל. האם זה באמת נכון?

בספרד בחנו את המספרים שלו כדי להציע את ההשוואה המקיפה והסופית ביותר לגבי ביצועיו. שערים, בישולים וממוצעים למשחק מאפשרים לראות בצורה ברורה איפה ויניסיוס מציג את הגרסה הטובה ביותר שלו ועד כמה ביצועיו שונים בין המועדון לנבחרת.

התוצאות האחרונות: אותה יכולת כיבוש

העונה ויניסיוס שיחק 16 משחקים בריאל מדריד (12 בליגה ו־4 בליגת האלופות), בהם כבש 5 שערים, ממוצע של 0.31 שערים למשחק. באופן מעניין, אותו ממוצע בדיוק חוזר גם ב־16 המשחקים האחרונים שלו עם ברזיל (קופה אמריקה, מוקדמות דרום אמריקה וידידות), שם גם כבש 5 שערים, כלומר 0.31 שערים למשחק.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

עם זאת, מבחינת יצירתיות, הפער ברור. בריאל מדריד הוא עומד על ממוצע של 0.25 בישולים למשחק, ואילו בברזיל הנתון יורד ל־0.13 בישולים למשחק. זה משקף שכאשר יצר הכיבוש דומה בשני ההקשרים, היכולת היצירתית שלו גבוהה באופן משמעותי בריאל מדריד.

אם נבחן את כל הקריירה שלו, גם בריאל וגם בנבחרת, ההבדלים נעשים ברורים מאוד. בריאל מדריד שיחק ויניסיוס 338 משחקים, בהם כבש 111 שערים, ממוצע של 0.33 למשחק. אך בנבחרת כבש רק 8 שערים ב־45 משחקים, ממוצע של 0.18 למשחק. הפער בולט: הוא כובש כמעט פי שניים בריאל מדריד לעומת ברזיל.

ועדיין, ההתקדמות שלו בנבחרת מעודדת. מתוך שמונת השערים שלו בנבחרת, חמישה הגיעו ב־16 המשחקים האחרונים, סימן ברור לכך שוויניסיוס מקבל משקל התקפי גדול יותר ומעלה את רמת ההשפעה שלו. המגמה שלו היא כלפי מעלה, לא מטה.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור דוהר (IMAGO)

גם בבישולים הפער גדול. בריאל מדריד מסר 87 בישולים ב־338 משחקים, ממוצע של 0.26 למשחק, נתון שמבהיר את השפעתו היצירתית. בברזיל: 7 בישולים ב־45 משחקים, ממוצע של 0.16 למשחק. למרות שהוא ממלא תפקיד חשוב, ההשפעה שלו על בניית המשחק נמוכה בהרבה בהשוואה למועדון. במילים אחרות: גם בבישולים, היתרון של הבלאנקוס על פני הנבחרת ברור.

ובכל זאת, הרגע המכריע עוד לפנינו. המונדיאל בעוד כמה חודשים בלבד, והעונה בקושי התחילה, מה שנותן לוויניסיוס זמן רב להמשיך לפתח את הכושר הטוב ביותר שלו. אם יצליח לשמור על הרמה שמציג במועדון ולהעביר אותה לנבחרת, הוא עשוי להבטיח לעצמו טורניר בינלאומי שיהפוך נקודת מפנה בקריירה שלו. הבמה מוכנה, והאתגר תלוי בו.

