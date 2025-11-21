"כבר לא מדברים כל כך": לברון והקשר עם ברוני

לברון ג'יימס נחשב לאחד מגדולי שחקני הכדורסל בהיסטוריה, וקריירה מפוארת עומדת מאחוריו. לאורך שנותיו בליגה זכה הכוכב בארבע אליפויות NBA, ובאותו מספר פעמים נבחר ל־MVP של העונה הסדירה. ביום רביעי האחרון פתח האמריקאי את עונתו השמינית במדי לוס אנג'לס לייקרס ואת העונה ה־23 בקריירה שלו ב־NBA, מה שהופך אותו לשחקן הראשון בהיסטוריה שמשחק כל כך הרבה עונות בליגה.

למרות שהקבוצה כבר שיחקה 14 משחקים, קינג ג’יימס הצטרף מאוחר יותר בעקבות פציעה ברגל ימין. כוכב הלייקרס התאחד על הפרקט עם בנו ברוני, שכן לפני קצת יותר משנה עשו השניים היסטוריה ב־NBA כאשר הפכו לאב והבן הראשונים שמשחקים יחד במשחק רשמי.

לברון בן ה־40 דיבר על בנו: "היה נהדר לראות אותו, להתבונן בו. והוא עדיין צעיר, ברור, הוא רק חגג 21. הוא ממשיך ללמוד ולהשתפר בכל הזדמנות". ג'יימס גם היה כן לגבי מערכת היחסים הנוכחית שלו עם ברוני, והודה שלמרות שהם חברים לאותה קבוצה, הם כבר לא מתקשרים כמו לפני כמה חודשים.

ברוני ג'יימס (רויטרס)

"אני חושב שהוא נהנה מהתהליך, אבל עדיף לשאול אותו ולא אותי. הוא כבר לא גר בבית, אז אנחנו לא מדברים כל כך הרבה, עכשיו יש לו את המרחב שלו", אמר כוכב ה־NBA.