יום שישי, 21.11.2025 שעה 17:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

"כבר לא מדברים כל כך": לברון והקשר עם ברוני

השניים עשו היסטוריה כשהפכו לאב והבן הראשונים שמשחקים יחד ב-NBA, הכוכב הוותיק של הלייקרס נפתח לגבי היחסים ביניהם: "עכשיו יש לו את המרחב שלו"

|
לברון וברוני ג'יימס (IMAGO)
לברון וברוני ג'יימס (IMAGO)

לברון ג'יימס נחשב לאחד מגדולי שחקני הכדורסל בהיסטוריה, וקריירה מפוארת עומדת מאחוריו. לאורך שנותיו בליגה זכה הכוכב בארבע אליפויות NBA, ובאותו מספר פעמים נבחר ל־MVP של העונה הסדירה. ביום רביעי האחרון פתח האמריקאי את עונתו השמינית במדי לוס אנג'לס לייקרס ואת העונה ה־23 בקריירה שלו ב־NBA, מה שהופך אותו לשחקן הראשון בהיסטוריה שמשחק כל כך הרבה עונות בליגה.

למרות שהקבוצה כבר שיחקה 14 משחקים, קינג ג’יימס הצטרף מאוחר יותר בעקבות פציעה ברגל ימין. כוכב הלייקרס התאחד על הפרקט עם בנו ברוני, שכן לפני קצת יותר משנה עשו השניים היסטוריה ב־NBA כאשר הפכו לאב והבן הראשונים שמשחקים יחד במשחק רשמי.

לברון בן ה־40 דיבר על בנו: "היה נהדר לראות אותו, להתבונן בו. והוא עדיין צעיר, ברור, הוא רק חגג 21. הוא ממשיך ללמוד ולהשתפר בכל הזדמנות". ג'יימס גם היה כן לגבי מערכת היחסים הנוכחית שלו עם ברוני, והודה שלמרות שהם חברים לאותה קבוצה, הם כבר לא מתקשרים כמו לפני כמה חודשים.

ברוני גברוני ג'יימס (רויטרס)

"אני חושב שהוא נהנה מהתהליך, אבל עדיף לשאול אותו ולא אותי. הוא כבר לא גר בבית, אז אנחנו לא מדברים כל כך הרבה, עכשיו יש לו את המרחב שלו", אמר כוכב ה־NBA.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */