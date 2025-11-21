הבלם הקמרוני יגיע סוף סוף להיבחן בהפועל חיפה

בעוד פגרת השזרוע דחתה את חזרת ליגת העל למגרשים השבוע, יש מי שעוד חושבת על רכש. הפועל חיפה הודיעה היום (שישי) כי הבלם הקמרוני, בלונדון מאייפיה, יגיע להיבחן בשורות הקבוצה בשבוע הבא, וינסה להרשים את הצוות המקצועי.

מאייפיה, בן 24, מתנשא לגבוה של 1.85, הוא שחקן חופשי, כשקבוצתו האחרונה הייתה רד סטאר פאריס מליגת המשנה בצרפת, במדיה ערך 57 הופעות במשך שלוש עונות. הבלם כבר היה צריך להגיע לפני שבוע, אך אז סיפר כי הוא צריך לשהות עם אימו בקמרון, והגעתו התעכבה.

לבלם יש הופעה אחת במדי נבחרת קמרון, ועוד שלוש הופעות במדי הנבחרת הצעירה. שוויו מוערך ב-350 אלף אירו על פי האתר ׳טראנספרמרקט׳, והוא ינסה להרשים את גל אראל בתקווה להצטרף לקבוצה.

גל אראל (עמרי שטיין)

כמו כן, האדומים הפסידו במשחק אימון להפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית 1:0. במועדון ביקרו את ההפסד ואמרו: ״מביך מאוד״. במחזור הבא בליגת העל תפגוש הפועל חיפה את הפועל באר שבע.