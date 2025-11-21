רבע 3, 01:38: וירטוס - מכבי ת"א 65:76

עוד ערב של יורוליג הגיע, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מתארחת אצל וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-12 של המפעל האירופי. הצהובים יקוו לחבר ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר בפעם הראשונה העונה, כשמנגד האיטלקים מקווים לחזור למסלול הניצחונות.

החבורה של עודד קטש מגיעה לאחר הפסד כואב בדרבי, 85:80 נגד הפועל תל אביב, במסגרת הליגה. הצהובים כחולים ינסו להתאושש, ולצבור מומנטום עם ניצחון שני רצוף אחרי שניצחו במחזור הקודם במפעל, 83:89 את בסקוניה.

מן העבר השני, בצד של המארחת, האיטלקים רוצים לחזור למסלול הניצחונות במפעל, לאחר שבמחזור הקודם נכנעו 88:81 לברצלונה. בולוניה רוצה לעלות לשישה ניצחונות במפעל, שיוכלו לקרב אותה אל המקום שמוביל לפליי-אין.

שתי הקבוצות נפגשו בעונה שעברה, בחודש מרץ, אז ניצחה מכבי תל אביב 67:77. לפני כן, במשחק הראשון בין השתיים בעונה החולפת, בולוניה היא זו שניצחה עם 77:84 בסיום. מי תנצח הערב?

רבע ראשון – 24:26 לבולוניה

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, גור לביא, רומן סורקין ואושיי בריסט.

חמישיית בולוניה: לוקה וילדוזה, קארסן אדוורדס, דריק אלסטון, קארים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 05:00 – 10:00: האיטלקים לקחו את ההובלה בדקות הראשונות בזכות אדוארדס ודיוף שקלעו 6 נקודות כל אחד. רומן סורקין החזיק את מכבי ת”א עם 4 נקודות בפתיחה מפוזרת. בולוניה הובילה 7:14.

רומן סורקין מטביע (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: הצהובים שינו את המגמה והתחילו לקלוע, סורקין המשיך לבלוט ודיברתולומאו נכנס היטב והפך את התוצאה. למרות זאת, סיומת טובה של מורגן שקלע 5 רצופות הורידה את בולוניה ביתרון, 24:26.

גור לביא עולה לסל (ראובן שוורץ)

קארסן אדוארדס חולף על פני תמיר בלאט (ראובן שוורץ)

רבע שני – 45:56 לבולוניה

# 05:00 – 10:00: המשחק נותר צמוד עם סלים מצד לצד. מורגן פתח היטב עם עוד 6 נקודות, סנטוס בלט בצהוב עם 8 מפתיחת הרבע. 38:40 לבולוניה.

אושיי בריסט מול שחקני בולוניה (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: הסלים הפסיקו להיכנס, וילדוזה ואדוארדס פתחו מבערים ובולוניה עלתה ליתרון מבטיח. רק דאוטין הצליח לצמצם את הנזק, והאיטלקים השיגו יתרון דו ספרתי בסיום המחצית, 45:56.

רומן סורקין בפעולה (ראובן שוורץ)

קארסן אדוארדס תופר שלשה מעל תמיר בלאט (ראובן שוורץ)

רבע שלישי

# 05:00 – 10:00: למרות שהצהובים נראו טוב וקיבלו תפוקה נאה מסנטוס שהמשיך להצטיין, אדוארדס לא עצר במופע השלשות החריג שלו ועם שלוש כאלה מפתיחת המחצית השנייה, השאיר את הפער לטובת קבוצתו. 59:70 לבולוניה.