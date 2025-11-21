יום שישי, 21.11.2025 שעה 18:17
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
12570-6167הפועל אילת
11489-5776מכבי אשדוד
11459-5266מכבי רחובות
11565-6137עירוני נהריה
11603-6037הפועל מגדל העמק
10508-5296אליצור אשקלון
10616-6307אליצור יבנה
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
10590-5737מכבי פ"ת
9379-4266א.ס. רמה"ש
9409-4066הפועל חיפה
8549-5036אליצור שומרון
8542-4946מכבי קריית גת
6524-4736מכבי חיפה
6572-4826מ.ס צפת
5448-3695מכבי מעלה אדומים

חוזר לירוק: מיקי גורקה יאמן את מכבי חיפה

המאמן יחליף את בני כץ, שפוטר, ויקווה להוציא את הירוקים מהכרמל מהתחתית, כשחתם על חוזה עד תום העונה. על מועמדותו של גורקה פורסם לראשונה ב-ONE

|
מיקי גורקה (יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)
מיקי גורקה (יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)

מיקי גורקה חוזר למכבי חיפה, ויאמן את הקבוצה עד לסיום העונה. גורקה יחליף בתפקיד את בני כץ שפוטר, לאחר שהקבוצה הפסידה בכל שבעת משחקי הליגה שלה עד כה בליגה הלאומית. על מועמדותו של גורקה להחליף את כץ פרסמנו לראשונה כאן באתר

גורקה החל את קריירת האימון שלו כעוזר מאמן בעירוני נהריה. בהמשך הגיע למכבי חיפה, בה שימש כעוזר מאמן וכמאמן ראשי בין השנים 2008-2012. בעונה וחצי האחרונות אימן את מ.ס צפת, לה סייע להישאר בליגה בעונה שעברה עם מאזן של 13 ניצחונות ו-13 הפסדים.

גורקה אימן בעבר את מכבי ראשון לציון, הפועל חבל מודיעין ומכבי רחובות מהליגה הלאומית, וכן בהפועל חיפה ובני הרצליה מליגת העל. גורקה אימן גם את נבחרת רומניה בשלב הטרום מוקדמות של יורובאסקט 2025.

מיקי גורקה אמר לאחר החתימה: ״לחזור למכבי חיפה, מועדון גדול עם מסורת מפוארת, זה רגע מרגש במיוחד עבורי. אני מגיע עם רצון ועם מחויבות מלאה כדי להוביל את הקבוצה קדימה. יחד עם התמיכה של הקהל, שמלווה את הקבוצה בכל מצב, אני בטוח שנוכל לעשות דברים יפים. יש עבודה קשה לפנינו ואנחנו נעשה הכל כדי להציג כדורסל טוב ולייצר ניצחונות״.

