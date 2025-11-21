חוזר לירוק: מיקי גורקה יאמן את מכבי חיפה

מיקי גורקה חוזר למכבי חיפה, ויאמן את הקבוצה עד לסיום העונה. גורקה יחליף בתפקיד את בני כץ שפוטר, לאחר שהקבוצה הפסידה בכל שבעת משחקי הליגה שלה עד כה בליגה הלאומית. על מועמדותו של גורקה להחליף את כץ פרסמנו לראשונה כאן באתר.

גורקה החל את קריירת האימון שלו כעוזר מאמן בעירוני נהריה. בהמשך הגיע למכבי חיפה, בה שימש כעוזר מאמן וכמאמן ראשי בין השנים 2008-2012. בעונה וחצי האחרונות אימן את מ.ס צפת, לה סייע להישאר בליגה בעונה שעברה עם מאזן של 13 ניצחונות ו-13 הפסדים.

גורקה אימן בעבר את מכבי ראשון לציון, הפועל חבל מודיעין ומכבי רחובות מהליגה הלאומית, וכן בהפועל חיפה ובני הרצליה מליגת העל. גורקה אימן גם את נבחרת רומניה בשלב הטרום מוקדמות של יורובאסקט 2025.

מיקי גורקה אמר לאחר החתימה: ״לחזור למכבי חיפה, מועדון גדול עם מסורת מפוארת, זה רגע מרגש במיוחד עבורי. אני מגיע עם רצון ועם מחויבות מלאה כדי להוביל את הקבוצה קדימה. יחד עם התמיכה של הקהל, שמלווה את הקבוצה בכל מצב, אני בטוח שנוכל לעשות דברים יפים. יש עבודה קשה לפנינו ואנחנו נעשה הכל כדי להציג כדורסל טוב ולייצר ניצחונות״.