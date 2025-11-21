פיטורי דובר איגוד הכדוריד נעשו באופן לא תקין?

האם הליך פיטוריו של דובר איגוד הכדוריד נעשה בניגוד להמלצת ועדת השימוע ובהליך שנעשה לכאורה באופן לא תקין? חבר הנהלת איגוד הכדוריד, אבי כחלון, שלח מכתב חריף ליו"ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, ודרש לקבל הסברים - לאחר שהוחלט להיפרד מהדובר המוערך אחרי שנים רבות.

כחלון כתב למזרחי: "בישיבת הנהלת האיגוד האחרונה התקבלה החלטה מפורשת על הקמת ועדת שימוע לדובר האיגוד אלון סגל, וזאת בהרכב של המנכ"ל שי סימון וחבר ההנהלה אמיר אהרון. ועדת השימוע קיימה את דיוניה ובהתאם למידע שהגיע לידי, ולמיטב ידיעתי, מסקנותיה היו כי אין המלצה לפיטורים".

כחלון המשיך: "למרות זאת, בנסיבות שאינן ברורות ועל בסיס שיקולים שלא הוצגו בפני ההנהלה, נמסר לדובר מכתב הפסקת העסקה המורה על סיום תפקידו ביום 30 בנובמבר, וזאת בטרם הוצגו בפני ההנהלה מסקנות הוועדה ובטרם התקבלה החלטה מסודרת בהתאם לנהלים. יתרה מזאת, ברשימת הנושאים לישיבת ההנהלה ב-27 בנובמבר הופיע לפתע סעיף חדש - 'סיום העסקת הדובר', כאשר בפועל הדובר כבר קיבל הודעה על סיום עבודתו ב-30 בנובמבר".

אבי כחלון (נעם מורנו)

חבר ההנהלה ציין כי "מצב דברים זה מעורר שאלות מהותיות באשר לתקינות ההליך המנהלי והמשפטי, ולפיכך נדרשות תשובות ברורות. מהו מעמדה של ועדת השימוע? האם מדובר בגוף מייעץ שמסקנותיו אמורות להילקח בחשבון, או שמא באותה מידה ניתן היה לוותר עליה לחלוטין? האם מסקנות הוועדה אינן בעלות משמעות? אם כן, באיזה סמכות מתבצעת התעלמות מהן? האם ההחלטה על פיטורי הדובר התקבלה למעשה עוד בטרם התקיים השימוע ובכך הפכה את ההליך לפורמלי בלבד וללא כל תוקף מהותי? האם כתוצאה מכך האיגוד עלול להיות חשוף לתביעה בגין קיום שימוע לקוי או פגום?".

כמו כן, לדבריו של כחלון, הוא פנה לקבל מסמכים מתוקף היותו חבר הנהלה בנוגע להליך השימוע אך נאמר לו כי היו"ר לא אישר זאת: "פניתי בבקשה לקבל לידיי העתק מלא של פרוטוקול השימוע. בקשה סבירה, לגיטימית ומתחייבת במסגרת תפקידי כחבר הנהלת האיגוד, אך זו סורבה בטענה שאתה לא מאשר. סירוב זה אינו עולה בקנה אחד עם חובת השקיפות של גוף ציבורי ואינו מאפשר ביקורת תקינה על הנעשה".

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בעקבות זאת, כחלון דרש לקבל העתק מלא של פרוטוקול השימוע, הבהרה רשמית לגבי מסקנות הוועדה כפי שהוצגו בפני הגורמים, פירוט הסמכות והנימוקים להחלטה הסותרת את המלצתה, והסבר מדוע הוכנס לישיבת ההנהלה סעיף סיום העסקה לדובר האיגוד כאשר הוצא לו מכתב פיטורים וסיום העסקה. "ככל שיידרש, אעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותי, כולל פנייה רשמית לרשם העמותות, על מנת להבטיח הליך תקין, שקוף ונטול פגמים מהותיים", כך סיכם במכתב.