שחקן ברצלונה שסירב לשחק במשחק נגד אינטר

אחרי הסערה על פרסום הציטוט מספר הביוגרפיה על רוברט לבנדובסקי, ‘לבנדובסקי האמיתי’, בו נכתב כי ברצלונה ביקשה מהחלוץ שלה להפסיק להבקיע לקראת סיום עונת 2022/23, סיפורים נוספים יוצאים מהכתוב, כולל אחד שעורר היום (חמישי), סערה נוספת בקטלוניה.

לפי הספר, שחקן בארסה לכאורה סירב להיכנס למגרש ברגעים המכריעים של משחק הגומלין בין אינטר לבלאוגרנה בשנה שעברה בליגת האלופות, בדקות בהן אלופת ספרד הייתה זמנית בדרכה לגמר אחרי שערו של ראפיניה.

האירוע התרחש כאמור בשלבי הסיום של המשחק, כאשר הקבוצה האיטלקית תקפה בכל הכוח על מנת להשיג את השוויון ולהגיע להארכה. האנזי פליק פנה לספסל לכיוון אנדראס כריסטנסן, אך האחרון השיב שהוא לא יכול לעלות כי “כואב לו הגב”, הגרמני לא היה משוכנע שהבלם באמת פצוע, אך לא היה לו זמן להתלבט משום שזו כבר הייתה הדקה ה-89.

אנדראס כריסטנסן. סירב לעלות למגרש (IMAGO)

ההמשך ידוע, פליק החליט להכניס את רוברט לבנדובסקי, שלא היה כשיר ב-100%, במקומו של פראן טורס, על מנת שיהיה יותר כוח פיזי במגרש, אך זה לא עזר, בארסה ספגה את השוויון הכואב והפסידה את המשחק בהארכה. לא מדובר בפעם הראשונה שהבלם הדני מפספס משחקים מכריעים בגלל כאבים, כשאוהדי הקטלונים וגם אוהדי צ’לסי מכירים את התופעה הזאת אצלו.