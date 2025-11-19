יום רביעי, 19.11.2025 שעה 21:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"ברצלונה ביקשה מלבנדובסקי להפסיק להבקיע"

ספר הביוגרפיה החדש על הפולני מאת הכתב סטשבסקי חושף פרשה מפתיעה, ובה לאפורטה ביקש מהסקורר לא להבקיע בשני המחזורים האחרונים מסיבות כלכליות

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ספר הביוגרפיה החדש על רוברט לבנדובסקי, “לבנדובסקי האמיתי”, מאת העיתונאי סבסטיאן סטשבסקי חושף פרשה מפתיעה ומעוררת מחלוקת מימיו הראשונים של החלוץ בפברצלונה. על פי המתואר בספר, לבנדובסקי נפגש עם מספר גורמים בהנהלת ברצלונה, ובהם הנשיא ז’ואן לאפורטה, כשנותרו עוד שני מחזורים לסיום עונת 2022/23.

באותה נקודה בארסה כבר הבטיחה את האליפות תחת צ’אבי, והפולני הוביל את טבלת הכיבושים עם 23 שערים. במהלך הפגישה, אחד מחברי ההנהלה פנה לחלוץ בבקשה יוצאת דופן: “רוברט, אנחנו צריכים שתפסיק להבקיע בשני המשחקים האחרונים”. לפי הספר, לבנדובסקי הופתע מאוד, זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שמישהו ביקש ממנו לא לכבוש.

הרקע לבקשה היה כלכלי: ברצלונה הייתה אמורה לשלם לבאיירן מינכן בונוס של 2.5 מיליון אירו אם לבנדובסקי יגיע ל-25 שערי ליגה. במועדון, כך נטען, ביקשו למנוע את הפעלת סעיף הבונוס מאחר שהאליפות כבר הובטחה. העובדות תואמות: לבנדובסקי אכן שיחק 90 דקות בכל אחד משני המשחקים האחרונים, ולא הבקיע.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

למרות זאת, הוא זכה בפרס הפיצ’יצ’י כמלך השערים לפני קארים בנזמה. הספר חושף גם אנקדוטה נוספת שממחישה את מצבה הכלכלי הקשה של ברצלונה: באחד ממסעות הקבוצה, לבנדובסקי שאל את השף מדוע היצע הבשר והדגים מצומצם כל כך, וקיבל תשובה קצרה: “אנחנו צריכים לחסוך כסף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */