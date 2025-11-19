"ברצלונה ביקשה מלבנדובסקי להפסיק להבקיע"

ספר הביוגרפיה החדש על רוברט לבנדובסקי, “לבנדובסקי האמיתי”, מאת העיתונאי סבסטיאן סטשבסקי חושף פרשה מפתיעה ומעוררת מחלוקת מימיו הראשונים של החלוץ בפברצלונה. על פי המתואר בספר, לבנדובסקי נפגש עם מספר גורמים בהנהלת ברצלונה, ובהם הנשיא ז’ואן לאפורטה, כשנותרו עוד שני מחזורים לסיום עונת 2022/23.

באותה נקודה בארסה כבר הבטיחה את האליפות תחת צ’אבי, והפולני הוביל את טבלת הכיבושים עם 23 שערים. במהלך הפגישה, אחד מחברי ההנהלה פנה לחלוץ בבקשה יוצאת דופן: “רוברט, אנחנו צריכים שתפסיק להבקיע בשני המשחקים האחרונים”. לפי הספר, לבנדובסקי הופתע מאוד, זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שמישהו ביקש ממנו לא לכבוש.

הרקע לבקשה היה כלכלי: ברצלונה הייתה אמורה לשלם לבאיירן מינכן בונוס של 2.5 מיליון אירו אם לבנדובסקי יגיע ל-25 שערי ליגה. במועדון, כך נטען, ביקשו למנוע את הפעלת סעיף הבונוס מאחר שהאליפות כבר הובטחה. העובדות תואמות: לבנדובסקי אכן שיחק 90 דקות בכל אחד משני המשחקים האחרונים, ולא הבקיע.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

למרות זאת, הוא זכה בפרס הפיצ’יצ’י כמלך השערים לפני קארים בנזמה. הספר חושף גם אנקדוטה נוספת שממחישה את מצבה הכלכלי הקשה של ברצלונה: באחד ממסעות הקבוצה, לבנדובסקי שאל את השף מדוע היצע הבשר והדגים מצומצם כל כך, וקיבל תשובה קצרה: “אנחנו צריכים לחסוך כסף”.