"כבר חודש אומרים לי שתוך יומיים הכסף נכנס"

במהלך השבוע פורסם כאן ב-ONE על כך שהוועד האולימפי טוען שהוא צריך לקבל כסף ממשרד הספורט עקב צורכי אבטחה בכפר האולימפי, שבעקבות הצרכים הללו הוועד האולימפי והפראלימפי נאלצו לשלם והם עדיין לא קיבלו את הכסף בחזרה. בעקבות הנושא, משה מטלון, יו”ר הוועד הפראלימפי בישראל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

כמה המדינה חייבת לכם?

”לנו 300 ולוועד האולימפי 700 אלף”.

גם הוועד לא קיבל את הכספים, מה קורה עם זה? לי אומרים שזה עניין של כמה ימים.

”אני שומע את אותן מילים כבר מעל לחודש וחצי, אומרים לי זה בחשבון ושנראה תוך יום יומיים, כמובן שלא ראינו, חבל לי על זה כי הבטחות בדר”כ מקיימים”.

למה זה קורה שם? למה יש עיכובים? זה קורה כל שנה שלא מעבירים ואז מעבירים בקיץ ואז רק בדצמבר מעבירים את כל הכספים, זה תמיד בלגן וקורה, לא מובן ההתנהלות. יש איגודים שאין להם איך לשלם את המשכורות כי אין את הסכומים ואז המרכזים ממנים ואומרים למה שיש מרכזים, אולי צריך להחזיר את זה לטוטו.

”יש פתרון טוב יותר. להעביר מנושא תמיכות לבסיס התקציב, זה הפתרון הכי יעיל, אני עובד בדיוק על הצעת חוק”.

משה מוץ מטלון (לילך וויס-רוזנברג)

היית שם ולא עשית מספיק כנראה.

”לא עשיתי מספיק בשום מקום כנראה”.

רק רוצה לומר שהם טוענים שזה כסף ציבורי וללא קשור המשרד פעל כדי לשלם בימים הקרובים. עד האולימפיאדה הבאה זה ישולם?

”כבר לפני כן, הם קיבלו 14 יום”.

תהיה תביעה בבית משפט?

”התביעה מוכנה ואנחנו נגיש את זה לבית המשפט”.

זה די חריג שגוף מסוים מגיש תביעה נגד משרד התרבות והספורט.

”האבטחה הייתה נהדרת, החבר’ה האלו הכי טובים שלו, הם מחויבים לעשות את הדברים האלו, אבל התשלום לא יכול לחול על הספורטאים ולא הוועד”.

דיברת על לוס אנג’לס, כמה נפגעי צה”ל או בכלל הגיעו כדי להשתתף בספורט ולהניף את הדגל?

”נדבר על דברים אופטימיים. לצערנו הגיעו המון פצועים וחלקם מגיעים לענפים מסוימים, אנחנו גם פתחנו ענף מסוים של אופניים, שניים או שלושה אנשים קיבלו צוות מצוין ומקווה שאחד מהם יגיע ללוס אנג’לס, מקווה שגם באליפות הקרובה הם ישתתפו, יש לנו טניסאים יוצאים מן הכלל, קבוצות כדורסל, נבחרת צעירה עם מאמן צעיר, נגביר את הנושא המקצועי שם ויש לנו שחקני טניס שולחן, חץ וקשת ומקווה שנרחיב את המאגר. הפרויקט יוצא מן הכל וכולו היה ליצור מוטיבציה לחבר’ה הנהדרים האלו, זה נוער שאין בשום מקום בעולם עם אהבת הארץ והספורט, מקווה שפה תהיה גאווה למדינה והחבר’ה נהדרים וראויים לכל האהבה, וניתן להם”.

נבחרת השחייה הפראלימפית (לילך וויס-רוזנברג)

מסכימים איתך ומקווה שיהיה כמה נעם גרשונים כאלו.

”יהיו יהיו, יגיעו בלוס אנג’לס או אוסטרליה”.

כנראה יש יותר מדי חבר’ה ספורטאים שרוצים בגלל המלחמה הארורה הזאת שגרמה לחבר’ה להיות פצועים. יש לכם בקשות גדולות אני מניח, הרבה יותר משנה רגילה.

”אין דבר ששאב אותי יותר מהדבר הזה, זו חובה וזכות ענקית לעשות את הדברים האלו, זה צורך ממני המון ואני עושה את זה בהתנדבות, זה הדבר הכי גדול שנקרא בחיי, אנחנו מפתחים את המידע ואת הטכנולוגיה, הרפואה, הבאנו את טובי האנשים והמאמנים, חברות אזרחיות נותנות חסות, אנחנו משקיעים את הנשמה עם מיטב האנשים, חתמנו על הסכם ידע עם הוועד הפראלימפי בקוסובו, מקווה שנרים את תחרויות הסכמי אברהם, אני בדר”כ מגשים חלומות ומקווה שנקבל סיוע נדרש”.

מקווה שתקבלו את הכסף כמו שצריך ויהיה בסדר.

”אני בטוח שנקבל את הכסף ואני בטוח שזה לא בא ממקום רע, יש מגבלות, אבל אותי זה לא מעניין ואותי זה מעניין הספורטאים”.