הוועד הפראלימפי: משרד הספורט חייב לנו כסף

עברה יותר משנה מאז שהסתיימו המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בפאריס, שסיפקו אושר רב, על רקע המלחמה הקשה שהתחוללה באותם ימים בארץ. הספורטאים שהתחרו בצרפת ושהו בכפר האולימפי, לוו כמובן במשלחת אבטחה גדולה מטעם המדינה, כולל השב”כ.

לצורך אותה אבטחה, אנשי הביטחון היו צריכים לבצע התאמות במבני המגורים, שכללו קדיחת חורים לצורך הצבת מצלמות, שינויים במבנים ועוד. כעת, מתברר שזמן קצר לאחר סיום המשחקים, הוועד האולימפי והפראלימפי בישראל קיבלו דרישת תשלום מהוועדה המארגנת בצרפת, על סך של מיליון ש”ח בסך הכל, אותה פרעו ברגע שהיא התקבלה.

משרד הספורט אמר מיד עם קבלת התשלום כי ישיב את הכסף באופן מיידי לוועדים, אלא שלא כך הדבר, כששנה ושלושה חודשים לאחר מכן, הסכום לא שב אל קופותיהם ואף נאמר לפני מספר שבועות לוועד הפראלימפי כי הכסף כבר הועבר.

ח"כ מיקי זוהר בטקס נבחרי הוועד הפראלימפי (לילך וויס-רוזנברג)

כעת, הוועד הפראלימפי הגיש מכתב התראה לפני תביעה על מנת לקבל את הכסף בחזרה, כשסכום הבקשה עומד על 300 אלף ש”ח. תוקפו של המכתב הוא למשך שבועיים, במהלכם המשרד יצטרך להשיב את הסכום הנדרש אל התובעת.

במכתב ההתראה שהוגש על ידי עו”ד אסף גופר נכתב: “לפני מספר שבועות, כאשר מרשתי פנתה פעם נוספת למשרד התרבות והספורט בעניין זה, נאמר לה כי הכסף בגין הנזקים כבר הועבר אליה. למרבה הצער, הדבר אינו נכון, ועד היום לא התקבל דבר אצל מרשתי בגין אותם נזקים. יודגש, מרשתי הינה גוף רזה שאין באפשרותו לשאת בהוצאה בלתי צפויה כה משמעותית וכעת היא נמצאת בחסרון כיס משמעותי ביותר.

“הדברים נכונים ביתר שאת, שעה שמדובר בהוצאה שראוי ונכון כי המדינה תישא בה במלואה, קל וחומר כאשר המדינה התחייבה לעשות זאת, יותר מפעם אחת. בנסיבות אלו, לא נותרה ברירה בידי מרשתי אלא לפנות במכתב התראה זה. ככל שמשרד התרבות והספורט לא יעביר את מלוא הסכום שמרשתי שילמה לוועדה המארגנת, בסך של 300,000 ₪ בתוך 14 ימים ממועד מכתב זה, הרי שמרשתי הנחתה אותי לנקוט בהליכים משפטיים לצורך גביית הסכום שהובטח לה”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

ממשרד התרבות והספורט נמסר: “בסיום המשחקים האולימפיים והפראלימפיים שכרה הוועדה המארגנת הבינלאומית קבלן אשר נדרש לתקן את השינויים במבנה שהותאמו לצורכי האבטחה שנדרשו וזאת ללא תיאום. דרישות העלויות של הוועדה המארגנת לא תאמו את העלויות בפועל ועל כן המשרד ניהל עד כה מו"מ עם הוועדה המארגנת בשיתוף הוועדים והתקבלה עלות חדשה בקיזוז כ- 30 אחוז מהבקשה המקורית.

“יש לזכור כי מדובר בכסף ציבורי ועל כן המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום העלויות, כמו כן, וללא כל קשר למכתב שהוגש על ידי הוועד הפראלימפי, המשרד פעל בחודשים האחרונים על מנת שהתשלום יתבצע בימים הקרובים”.