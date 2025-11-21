גיא ששון: עונה חלומית, המוטיבציה שלי רק גדלה

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף המועצה להסדר ההימורים בספורט מצדיעים לווינרים של השנה, הטניסאי גיא ששון העלה הילוך השנה והיה לאחד מאלו שהעלו חיוך על הפנים של כל חובב ספורט.

ששון, איש עסקים בתחום הנדל"ן, נפצע בתאונת סקי ב-2015 בצרפת וספג פגיעה בעמוד השדרה. אחרי שיקום של 18 חודשים וכחלק מהשיקום, החל להתאמן בטניס כששנה לאחר מכן זכה באליפות ישראל. בטוקיו הוא לקח חלק במשחקים הפראלימפיים בפעם הראשונה והפסיד בשלב המוקדם, ובטורניר הזוגות סיים את חלקו בשמינית הגמר.

את קפיצת המדרגה שלו עשה לפני המשחקים הפראלימפיים בפאריס, אז עבר לדרגת נכות גבוהה יותר וביסס את עצמו בטופ 3 העולמי אחרי מדליית הארד בפאריס, כאשר עבר להתאמן תחת דמיאן מרטיניק וביוני האחרון זכה בגראנד סלאם פאריס, על אותו משטח מהמשחקים הפראלימפיים הן במשחקי הזוגות והן במשחקי היחידים. שם, הוא ניצח את המדורג ראשון בעולם, ההולנדי נילס ויניק בתוצאה 4:6, 5:7, וזכה בפעם השנייה ברציפות בגראנד סלאם פאריס. הזכייה בתואר הגיעה כיממה אחרי שהוא ו-ויניק ניצחו בטורניר הזוגות.

גיא ששון (IMAGO)

חודש לאחר מכן זכה בטורניר הזוגות בווימבלדון והפך לישראלי השני שזוכה בווימבלדון אחרי אנדי רם. בספטמבר האחרון המשיך ששון את השנה הטובה שלו וגם פה בהיבט הזוגי יחד עם ניק ווינק זכה ב-US OPEN. בתחרות היחידים ששון הפסיד לווינק בחצי הגמר. כמו כן, ממש לאחרונה הוא סיים במקום השני בטורניר המאסטרס שהתקיים בסין. ששון סיים את שנת 2025 עם 4 תארים בין-לאומיים ביחידים, כולל כאמור, זכייה ברולאן גרוס, ותשעה תארים בין-לאומיים בזוגות.

"איזו שנה, שנה מאתגרת, איכותית ובעיקר בעלת משמעות אדירה לייצג את מדינת ישראל בעולם", אמר ששון ל-ONE, והמשיך: "בהיבט המקצועי זאת הייתה עונה חלומית, זכייה ברולאן גארוס, גמר מאסטרס, חצי גמר אוסטרליה, ווימבלדון וארצות הברית, 3 גראנד סלאמים זוגות, רולאן גארוס, ווימבלדון וארה"ב ומאסטרס זוגות, כל זה והמוטיבציה רק גדלה לקראת העונה הבאה. רגע השיא השנה? יש כמה, אבל הזכייה הכפולה ברולאן גארוס והזכייה בזוגות בווימבלדון".

גיא ששון (רויטרס)

ששון הוסיף: “אני חושב שהשנה הראיתי שיפור מאוד משמעותי בסגנון המשחק והיכולת שלי לשחק אגרסיבי והתקפי יותר. אני מסתכל קדימה על 2026 וחושב על המטרה שהיא באופן חד משמעי, זכייה בתארי גראנד סלאם בטורנירי היחידים”.