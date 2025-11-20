יום חמישי, 20.11.2025 שעה 13:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

על טדי: הפועל תל אביב נקנסה ב-10,000 ש"ח

לאדומים הופעל התנאי על התפרעות אוהדים נגד הפועל י-ם. עוד קנסות: סכנין 3,000 ש"ח, טבריה 1,500 ש"ח, אשדוד 2,500 ש"ח והפועל חיפה 3,000 ש"ח

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בכל שבוע לצערנו מספר קבוצות עומדות לדין, כל אחת מהסיבות שלה, ולאחר מכן מפרסמים בהתאחדות של גזר הדין. אז היום (חמישי) פרסמו את העונשים של מספר קבוצות בישראל, ביניהן הפועל תל אביב, מ.ס אשדוד, עירוני טבריה, בני סכנין והפועל חיפה.

נתחיל מבני סכנין. הצפוניים עמדו לדין בגין התפרעות אוהדים, איחור של קבוצה בעליה למגרש ועבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות, והוחלט להטיל עליה קנס כספי של 3,000 ש”ח בפועל. טבריה קיבלה קנס של 1,500 שקל על אי קיום חובות הקבוצה הביתית, כאשר הברזים בחדר ההלבשה של השופטים היו שבורים וזרם המים בכיור היה חלש ועף לכל כיוון.

אשדוד קיבלה קנס של 1,000 ש”ח על השלכת כוס של אוהד ועוד קנס של 1,500 ש”ח בעקבות שהשוער שלה שיחק עם תכלת, למרות שזה לא הצבע שסוכם מראש איתו ישחק. הפועל חיפה קיבלה קנס של 3,000 ש”ח בגין איחור של קבוצה בעליה למגרש.

מי שעוד עמדה לדין היא הפועל תל אביב על התנהלות בלתי הולמת של האוהדים במשחק נגד הפועל ירושלים, ולאדומים הופעל עונש על תנאי של 10,000 ש”ח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */