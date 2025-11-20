חסר תקדים: כרגע, 71 שחקני אשקלון לא ישוחררו

בהחלטה חריגה, חסרת תקדים ובלתי שגרתית, הורה שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, יעקב פרסקי, לבורר איגוד הכדורסל, עו"ד אורי קינן, שלא לפרסם את פסק דינו בהליך בוררות שמנה 71 שחקנים שביקשו להשתחרר מקבוצת מ.ס אליצור אשקלון.

העמותה לטיפוח מצוינות כדורסל באשקלון, הנמצאת בהליכי שיקום כלכלי במסגרת תיק חדלות פירעון, פנתה לבית המשפט באמצעות המנהלת המיוחדת מטעם בית המשפט, עו"ד ליזה חדש, ובאמצעות עו"ד שי אליאס המייצג את העמותה. בבקשה נטען כי שחרורם של השחקנים יפגע אנושות ביכולתה של העמותה להשתקם ואף "ירוקן אותה מנכסיה", שכן כרטיסי השחקנים הם הנכס המרכזי של הקבוצה.

לפי הבקשה, הפנייה לשחרור השחקנים נעשתה במייל ישירות לאיגוד הכדורסל, תוך עקיפת בית המשפט ובהתעלמות מההליך המשפטי המתנהל. עוד נטען כי מי שהיה אחראי להתמוטטות העמותה הוא זה שמוביל כעת מהלך להעביר את כלל השחקנים לפעול תחת עמותה אחרת שבניהולו מהלך שלטענת העמותה נגוע בניגוד עניינים חמור ובחוסר תום לב.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

השופט פרסקי ביקר את ההתנהלות שהוצגה לפניו, וכתב בהחלטתו כי "התחושה לכאורה לגבי הליך הבוררות, הינה הליך לא סדור, אשר יש בו כדי לפגוע באופן לא הולם בפעילות העמותה". לדבריו, בנסיבות שעלו מהבקשה ומהבהרות שניתנו לבית המשפט, יש להימנע מפרסום פסק הבוררות עד להחלטה אחרת.

עו"ד ליזה חדש (נעם מורנו)

השופט קבע כי עיכוב הבוררות, שנקבע תחילה לשבועיים, יימשך כעת עד למתן החלטה נוספת מצד בית המשפט. המשמעות: שחרור 71 השחקנים לא יוכל להתבצע בשלב זה, וההליך נשאר מוקפא עד שיתברר אם הבוררות מתנהלת כדין ואם יש ממש בטענות לניגוד עניינים ולפגיעה בתהליך השיקום של העמותה.