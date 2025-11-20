יום חמישי, 20.11.2025 שעה 12:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

בלעדי: אנשי הפועל ת"א עם בכירי היורוליג בארץ

מנכ"ל היורוליג מוטיונאס ואחראי התחרויות דייגו נפגשו עם שמעון אמסלם ועידן פלדה בת"א ועם מנכ"ל האדומים צחי בזום. תתקיים הצבעה על חזרת המשחקים

|
עידן פלדה עם בכירי היורוליג (פרטי)
עידן פלדה עם בכירי היורוליג (פרטי)

כולנו מלאי תקווה שהמשחקים ביורוליג אכן ישובו לישראל ושתי הנציגות הישראליות יוכלו לארח את המפעל הבכיר באירופה בהיכל מנורה מבטחים, כשלצד זאת כמובן שגם הפועל ירושלים תוכל לארח כאן ביורוקאפ. בשביל הדבר הזה עובדים מאחורי הקלעים בהפועל תל אביב, ובכירי המועדון נפגשו עם בכירי היורוליג היום (חמישי) בישראל.

מנכ”ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס ואחראי תחרויות היורוליג דייגו ג’יאן הגיעו כבר אתמול לישראל על מנת לבחון את המצב בארץ במטרה להחזיר את המשחקים, ומי שקיבלו את פניהם היום בבוקר במסעדה בתל אביב הם המנהל הספורטיבי של האדומים עידן פלדה וחבר ההנהלה, חבר בדירקטוריון ושחקן העבר של המועדון שמעון אמסלם, כשמנכ”ל הקבוצה צחי רייכנשטיין עלה בזום יחד עם עופר ינאי הבעלים.

השניים ישבו עם שני הנציגים הבכירים מהליגה הטובה באירופה, לפני שאלו עוזבים את ישראל. דייגו ופאוליוס מוטיונאס באו לישראל לזמן די מוגבל, כאשר הם נחתו כאמור אתמול בישראל וכבר היום עוזבים את המדינה. בהפועל תל אביב עבדו המון בחודשים האחרונים על מנת להחזיר את המשחקים.

עידן פלדה יוצא מהפגישה (פרטי)עידן פלדה יוצא מהפגישה (פרטי)

המנהל הספורטיבי של הפועל תל אביב עידן פלדה וחבר ההנהלה ונציג הדירקטוריון שמעון אמסלם נפגשו הבוקר (חמישי) עם מנכ”ל היורוליג פאולו מונטיונאס ואחראי התחרויות דייגו ג’יאן, כאשר בזום מנכ”ל הקבוצה צחי רייכנשטיין והבעלים עופר ינאי עלו, במטרה לקדם את חזרת המשחקים לארץ.

בסיומה של פגישה די קצרה, הבכירים של הליגה הטובה באירופה אמרו לאנשי הפועל ת”א שבסופו של דבר תהיה הצבעה. בשלב הזה אין תאריך להצבעה, אך תהיה פגישה של הקבוצות ככל הנראה בזום ובסופו של דבר הן יצביעו האם להחזיר את המשחקים או לא.

שמעון אמסלם יוצא מהפגישה (פרטי)שמעון אמסלם יוצא מהפגישה (פרטי)

אנשי הפועל תל אביב הסבירו לנציגי היורוליג את המצב בארץ, כשהכל קרה על הים בתל אביב במלון במטרה להראות להם שהכל קורה כאן כרגיל ואין מניעה מלארח משחקים בישראל. הצמד מהיורוליג התרשם שאכן אין סיבה לפחד, אך אמר שבסופו של דבר הקבוצות הן אלו שיקבעו האם ניתן לארח כאן.

במועדון קיימו פגישות מקדימות, שמרו על קשר שוטף כל הזמן והפעילו המון קשרים גם מול היורוליג וגם מול ארגון המאמנים וארגון השחקנים. בנוסף לכך, גם דימיטריס איטודיס היה מעורב מאוד והפעיל משקל, כאשר הוא מכיר לא מעט דמויות בכירות מהניסיון הגדול שלו מסביב ליורוליג, כאשר הוא כזכור נשיא מועצת המאמנים הראשית של היורוליג.

