"לא, זו לא אתלטיקו מדריד הכי טובה שהייתי בה"

אנטואן גריזמן הוא אגדה חיה באתלטיקו מדריד ונערץ על ידי האוהדים במטרופוליטנו, שסלחו לו במהירות על כך שעזב לברצלונה בקיץ 2019. הצרפתי נתן את כל כולו עבור הסמל מאז שהגיע לקולצ’ונרוס, וסיפק ראיון מרתק ל’אס’ הספרדי בו נפתח.

“חודש מרץ השפיעה עליי נפשית”, נזכר גריזמן בעונה שנה והמשיך: “כמובן שזה השפיע, היו לי כל כך הרבה תקוות, כל כך הרבה חלומות, ומרץ לא היה חודש טוב לאף אחד אצלנו. הפסדנו את הליגה הספרדית ואת ליגת האלופות, מצב הרוח שלי צנח, זה פגע בי מאוד והשפיע על המשחק שלי בהמשך”.

“התפקיד החדש שלי? בסופו של דבר, אתה תמיד רוצה לשחק, אבל אני מבין שאני צריך להיות מקצועי, שאני צריך לשמש דוגמה לכל חבריי לקבוצה, ואז להראת למאמן שאני עדיין מוכן לשחק, שיש לי את כל מה שצריך כדי לשחק ולהרוויח מקום בהרכב הפותח. אני רוצה לשחק, אני מאוד שמח כאן במדריד, כאן באתלטיקו, ואני חושב שזה ניכר העונה”.

אנטואן גריזמן מנשק את הסמל. צמד גדול (IMAGO)

הכוכב הצרפתי המשיך: “חידשתי את החוזה עד 2027 כי אני רוצה עוד. עדיין נותר לי עוד הרבה זמן לשחק ולהיות מישהו חשוב במועדון. אני יודע שאני צריך להוכיח את זה לכולם, ואני עדיין רוצה להיות אפילו יותר חשוב, ואז, לגבי המעמד האגדי, נראה עוד שנים רבות מהיום”.

“השמועות על מעבר ל-MLS? זה לא מפריע לי שאנשים מדברים על עתידי, אני תמיד הייתי נושא שיחה. מהיום הראשון שהגעתי ועד היום האחרון שעזוב, זה יהיה כך, אבל כמו שאמרתי, אני שמח מאוד כאן. כולם יודעים שה-MLS זה החלום שלי, המטרה שלי, אבל עדיין יש לי חוזה, אני רוצה להמשיך לחדש כאן חוזה ולהמשיך להיות שחקן חשוב”.

לסיום, גריזמן דיבר על ההמשך בקבוצה, על מה שרודף אותו ואף סיפק הצהרה מפתיעה: “מה שנותר לי להשיג באלופות זה תואר אליפות, תואר ליגת האלופות וגביע. הפנדל בגמר 2016? תמיד חושבים על זה. נכון שאם הייתי כובש, עדיין לא היינו מנצחים, אבל זה היה נותן לקבוצה דחיפה ברגע חשוב במשחק. האם זו אתלטיקו הכי טובה שהייתי חלק ממנה? לא, זו לא”.