יום חמישי, 20.11.2025 שעה 09:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לא, זו לא אתלטיקו מדריד הכי טובה שהייתי בה"

גריזמן בראיון בספרד: "חודש מרץ השפיע עליי נפשית ופגע בי, רוצה להמשיך לשחק פה". וגם: ה-MLS, גמר ליגת האלופות ב-2016 ומה הוא עוד רוצה להשיג

|
אנטואן גריזמן (IMAGO)
אנטואן גריזמן (IMAGO)

אנטואן גריזמן הוא אגדה חיה באתלטיקו מדריד ונערץ על ידי האוהדים במטרופוליטנו, שסלחו לו במהירות על כך שעזב לברצלונה בקיץ 2019. הצרפתי נתן את כל כולו עבור הסמל מאז שהגיע לקולצ’ונרוס, וסיפק ראיון מרתק ל’אס’ הספרדי בו נפתח.

“חודש מרץ השפיעה עליי נפשית”, נזכר גריזמן בעונה שנה והמשיך: “כמובן שזה השפיע, היו לי כל כך הרבה תקוות, כל כך הרבה חלומות, ומרץ לא היה חודש טוב לאף אחד אצלנו. הפסדנו את הליגה הספרדית ואת ליגת האלופות, מצב הרוח שלי צנח, זה פגע בי מאוד והשפיע על המשחק שלי בהמשך”.

“התפקיד החדש שלי? בסופו של דבר, אתה תמיד רוצה לשחק, אבל אני מבין שאני צריך להיות מקצועי, שאני צריך לשמש דוגמה לכל חבריי לקבוצה, ואז להראת למאמן שאני עדיין מוכן לשחק, שיש לי את כל מה שצריך כדי לשחק ולהרוויח מקום בהרכב הפותח. אני רוצה לשחק, אני מאוד שמח כאן במדריד, כאן באתלטיקו, ואני חושב שזה ניכר העונה”.

אנטואן גריזמן מנשק את הסמל. צמד גדול (IMAGO)אנטואן גריזמן מנשק את הסמל. צמד גדול (IMAGO)

הכוכב הצרפתי המשיך: “חידשתי את החוזה עד 2027 כי אני רוצה עוד. עדיין נותר לי עוד הרבה זמן לשחק ולהיות מישהו חשוב במועדון. אני יודע שאני צריך להוכיח את זה לכולם, ואני עדיין רוצה להיות אפילו יותר חשוב, ואז, לגבי המעמד האגדי, נראה עוד שנים רבות מהיום”.

“השמועות על מעבר ל-MLS?  זה לא מפריע לי שאנשים מדברים על עתידי, אני תמיד הייתי נושא שיחה. מהיום הראשון שהגעתי ועד היום האחרון שעזוב, זה יהיה כך, אבל כמו שאמרתי, אני שמח מאוד כאן. כולם יודעים שה-MLS זה החלום שלי, המטרה שלי, אבל עדיין יש לי חוזה, אני רוצה להמשיך לחדש כאן חוזה ולהמשיך להיות שחקן חשוב”.

לסיום, גריזמן דיבר על ההמשך בקבוצה, על מה שרודף אותו ואף סיפק הצהרה מפתיעה: “מה שנותר לי להשיג באלופות זה תואר אליפות, תואר ליגת האלופות וגביע. הפנדל בגמר 2016? תמיד חושבים על זה. נכון שאם הייתי כובש, עדיין לא היינו מנצחים, אבל זה היה נותן לקבוצה דחיפה ברגע חשוב במשחק. האם זו אתלטיקו הכי טובה שהייתי חלק ממנה? לא, זו לא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */