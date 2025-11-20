יום חמישי, 20.11.2025 שעה 11:54
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
58%994-104412מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

מלקולם: מילאנו עם 4 ברצף? רצפים נועדו להישבר

שחקן הפועל תל אביב דיבר לפני האיטלקים ב-21:30, מפגש בו הוא וחבריו ינסו לשמור על המקום הראשון ביורוליג: "יום שלם בת"א, היה כיף, כי היא אדומה"

|
קולין מלקולם באימון (שחר גרוס)
קולין מלקולם באימון (שחר גרוס)

הפועל תל אביב כבר שכחה לגמרי מההפסד לפנרבחצ’ה, כשרשמה ניצחון גדול בדרבי במסגרת הליגה. האדומים במקום הראשון בליגת ווינר סל וגם במקום הראשון ביורוליג, והיום (חמישי, 21:30) הם ינסו לשמור על הפסגה של המפעל הבכיר באירופה למחזור נוסף כשהם יתארחו אצל מילאנו במסגרת המחזור ה-12.

חניכיו של דימיטריס איטודיס שינו קצת את הרוטינה, כאשר יממה לאחר הדרבי עשו אימון רשות למי שרצה, והם נשארו בתל אביב יומיים נוספים כאשר גם האימון המסכם נערך בישראל, ורק לאחר מכן בשעות הצהריים המאוחרות המועדון המריא לאיטליה.

להפועל תל אביב יש חמישה ימים עמוסים לפניה, כמו כמעט כל שבוע מאז העלייה ליורוליג, כאשר הקבוצה תשחק נגד מילאנו, כבר בשבת נגד נתניה ואז בשלישי נגד ריאל מדריד. בכל מקרה, לאחר מכן תגיע פגרה קצרה לטובת משחקי הנבחרות, בה הפועל לא תשחק 10 ימים, להוציא כמובן את שחקני הנבחרת.

שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

קולין מלקולם שיתף באימון המסכם ונשאל איך היה יום שלם בת”א: “היה נחמד כי עכשיו גם תל אביב אדומה, אז היה בכלל נהדר. מקום ראשון בליגה וביורוליג? ידעתי שיש לנו את האיכות להשיג הרבה ביורוליג, ולראות איך זה נראה זה כיף, זה נראה טוב, אבל צריכים להמשיך ולא לעצור”.

על מילאנו: “משחק קשה כמו תמיד, קבוצה מצוינת, יש לה שחקנים עם ניסיון, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. כל משחק בליגה הזו חשוב, ככה זה ביורוליג, לא משנה אם זה לפני פגרה, שבוע כפול, כל ניצחון חשוב. בסופו של דבר לא משנה אם ניצחת 30 ברצף, אתה עדיין יכול לנצח את היריבה, רצפים נגמרים בשלב מסוים, הקבוצה משחקת טוב ואני מאמין שיהיה קרב”.

