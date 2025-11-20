"לקח צעד קדימה": בארה"ב מתמוגגים מאבדיה

דני אבדיה סיפק עוד הופעה ענקית שהציבה אותו שוב בכותרות בארצות הברית, אחרי משחק שבו שבר שיאים אישיים, הגיע לכמה נתונים מרשימים במיוחד ורשם את הטריפל דאבל השלישי בקריירה שלו, כולם עם לפחות 30 נקודות, כשהוא גם שבר את שיא הקריירה שלו באסיסטים למשחק (11), יכולת שעזרה לו לזכות בקריאות “MVP” מהקהל המקומי.

הפורוורד הישראלי השתלט על המגרש בהיעדר רכזים מנוסים, הוביל את ההתקפה בביטחון וזכה לשורה של מחמאות מהתקשורת האמריקאית, כולל CBS וכתבים נוספים שהגדירו את המספרים שלו "מרשימים במיוחד". בארצות הברית נדהמו גם מהמשחק עצמו: “היה צריך לראות את זה כדי להאמין”.

בתקשורת האמריקאית ציינו: “בעוד כל מי שמזכיר רכז מנוסה ישב על הספסל בבגדי רחוב, אבדיה לקח על עצמו את תפקיד מוביל המשחק העיקרי, והצטיין”. אבדיה, אגב השתווה לדמיאן לילארד במקום השני במספר טריפל דאבלים של 30 נקודות ומעלה בהיסטוריה של פורטלנד.

דני אבדיה (רויטרס)

“וואו, אבדיה פשוט מדהים”, הוסיפו בארה”ב, “נתונים מרשימים מאוד”. כמו כן, אבדיה ברשימה מצומצמת של שחקנים בטרייל בלייזרס שרשמו יותר מטריפל דאבל אחד של 30 נקודות, כשלצד לילארד עשה זאת גם קלייד דרקסלר, שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה של פורטלנד.

“במשחק שנראה בדרך הבטוחה להפסד עבור פורטלנד, הוא התגלגל בסופו של דבר למאבק עד הזריקה האחרונה. שיקגו הייתה צריכה רגע של גבורה בשניות האחרונות כדי לחלץ 121:122 על הבלייזרס. במשחק שבו פורטלנד חסרה את ג'רו הולידיי ושיידון שארפ בחמישייה, אבדיה לקח צעד קדימה בצורה משמעותית ורשם טריפל דאבל כדי לכסות על החסר שלהם”, החמיאו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)

“דני היה המנוע ההתקפי המרכזי מאחורי הריצה המאוחרת של פורטלנד, וסיים את הרבע הרביעי לבדו עם 15 נקודות. בצד ההגנתי הוא חטף שני כדורים ורשם חסימה אחת”, הוסיפו ופרגנו.

עם זאת, המאמן טיאגו ספליטר ביקר את הישראלי (7 מ-12 מהעונשין) וגם את גרנט, כמו גם את ההגנה במהלך האחרון: “דיברנו על זה שאסור לקבל שלשה, לשמור על השחקן שיחדור, בלי שמירות כפולות, אבל מישהו טעה. זה חלק מהמשחק ולא המהלך היחיד שבו שגינו. היה קרב אדיר ברבע האחרון, דני תקף את הסל, החטאות מהקו הן חלק מההפסד וחייבים לשפר את זה. זה לא משנה שהיו שחקנים שנעדרו, יש מספיק שחקנים טובים ואני רוצה לנצח”.

ביקורת מספליטר. אבדיה (רויטרס)

אגב, פורטלנד הפכה לקבוצה הראשונה מאז לוס אנג'לס לייקרס ב-1968 שמסיימת עם שחקן שרשם טריפל דאבל עם 30 נקודות (אבדיה), שחקן נוסף עם 30 נקודות (ג'רמי גרנט) ושחקן נוסף עם 20 ריבאונדים (קלינגן) במשחק שלא נגמר בהארכה. שחקני הלייקרס שעשו זאת ב-1968: אלגין ביילור, ג'רי ווסט ו-ווילט צ'מברליין.

ב־CBS נכתב: “אבדיה רשם את הטריפל דאבל השלישי בקריירה שלו, כשבכל אחד מהם קלע לפחות 30 נקודות. הפורוורד בשנתו השישית חצה את רף 30 הנקודות ארבע פעמים העונה, לאחר שעשה זאת רק שמונה פעמים ב־72 משחקי עונה רגילה בעונת 2024/25. אבדיה מעמיד ממוצעים של 25.9 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו־5.2 אסיסטים ב־15 משחקים העונה”.