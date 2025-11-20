יום חמישי, 20.11.2025 שעה 16:07
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
67%1342-142612ניו יורק ניקס
67%1405-144012פילדלפיה 76'
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
23%1598-146913סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

"לקח צעד קדימה": בארה"ב מתמוגגים מאבדיה

הישראלי שבר שיא קריירה באסיסטים והצטרף ללילארד ברשימה מכובדת בפורטלנד: "המנוע ההתקפי". המאמן ביקר, וגם: השתווה ללייקרס של צ'מברליין ב-1968

|
דני אבדיה עם ווצ'ביץ' (רויטרס)
דני אבדיה עם ווצ'ביץ' (רויטרס)

דני אבדיה סיפק עוד הופעה ענקית שהציבה אותו שוב בכותרות בארצות הברית, אחרי משחק שבו שבר שיאים אישיים, הגיע לכמה נתונים מרשימים במיוחד ורשם את הטריפל דאבל השלישי בקריירה שלו, כולם עם לפחות 30 נקודות, כשהוא גם שבר את שיא הקריירה שלו באסיסטים למשחק (11), יכולת שעזרה לו לזכות בקריאות “MVP” מהקהל המקומי.

הפורוורד הישראלי השתלט על המגרש בהיעדר רכזים מנוסים, הוביל את ההתקפה בביטחון וזכה לשורה של מחמאות מהתקשורת האמריקאית, כולל CBS וכתבים נוספים שהגדירו את המספרים שלו "מרשימים במיוחד". בארצות הברית נדהמו גם מהמשחק עצמו: “היה צריך לראות את זה כדי להאמין”. 

בתקשורת האמריקאית ציינו: “בעוד כל מי שמזכיר רכז מנוסה ישב על הספסל בבגדי רחוב, אבדיה לקח על עצמו את תפקיד מוביל המשחק העיקרי, והצטיין”. אבדיה, אגב השתווה לדמיאן לילארד במקום השני במספר טריפל דאבלים של 30 נקודות ומעלה בהיסטוריה של פורטלנד.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“וואו, אבדיה פשוט מדהים”, הוסיפו בארה”ב, “נתונים מרשימים מאוד”. כמו כן, אבדיה ברשימה מצומצמת של שחקנים בטרייל בלייזרס שרשמו יותר מטריפל דאבל אחד של 30 נקודות, כשלצד לילארד עשה זאת גם קלייד דרקסלר, שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה של פורטלנד.

“במשחק שנראה בדרך הבטוחה להפסד עבור פורטלנד, הוא התגלגל בסופו של דבר למאבק עד הזריקה האחרונה. שיקגו הייתה צריכה רגע של גבורה בשניות האחרונות כדי לחלץ 121:122 על הבלייזרס. במשחק שבו פורטלנד חסרה את ג'רו הולידיי ושיידון שארפ בחמישייה, אבדיה לקח צעד קדימה בצורה משמעותית ורשם טריפל דאבל כדי לכסות על החסר שלהם”, החמיאו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“דני היה המנוע ההתקפי המרכזי מאחורי הריצה המאוחרת של פורטלנד, וסיים את הרבע הרביעי לבדו עם 15 נקודות. בצד ההגנתי הוא חטף שני כדורים ורשם חסימה אחת”, הוסיפו ופרגנו.

עם זאת, המאמן טיאגו ספליטר ביקר את הישראלי (7 מ-12 מהעונשין) וגם את גרנט, כמו גם את ההגנה במהלך האחרון: “דיברנו על זה שאסור לקבל שלשה, לשמור על השחקן שיחדור, בלי שמירות כפולות, אבל מישהו טעה. זה חלק מהמשחק ולא המהלך היחיד שבו שגינו. היה קרב אדיר ברבע האחרון, דני תקף את הסל, החטאות מהקו הן חלק מההפסד וחייבים לשפר את זה. זה לא משנה שהיו שחקנים שנעדרו, יש מספיק שחקנים טובים ואני רוצה לנצח”.

ביקורת מספליטר. אבדיה (רויטרס)ביקורת מספליטר. אבדיה (רויטרס)

אגב, פורטלנד הפכה לקבוצה הראשונה מאז לוס אנג'לס לייקרס ב-1968 שמסיימת עם שחקן שרשם טריפל דאבל עם 30 נקודות (אבדיה), שחקן נוסף עם 30 נקודות (ג'רמי גרנט) ושחקן נוסף עם 20 ריבאונדים (קלינגן) במשחק שלא נגמר בהארכה. שחקני הלייקרס שעשו זאת ב-1968: אלגין ביילור, ג'רי ווסט ו-ווילט צ'מברליין.

ב־CBS נכתב: “אבדיה רשם את הטריפל דאבל השלישי בקריירה שלו, כשבכל אחד מהם קלע לפחות 30 נקודות. הפורוורד בשנתו השישית חצה את רף 30 הנקודות ארבע פעמים העונה, לאחר שעשה זאת רק שמונה פעמים ב־72 משחקי עונה רגילה בעונת 2024/25. אבדיה מעמיד ממוצעים של 25.9 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו־5.2 אסיסטים ב־15 משחקים העונה”.

