קרקס במילאנו: הפועל תל אביב חגגה באיטליה

ממשיכה בשלה. לאחר הניצחון בדרבי על מכבי תל אביב בתחילת השבוע, הפועל תל אביב גברה הערב (חמישי) 83:105 על מילאנו במסגרת המחזור ה-12 של היורוליג, עלתה למאזן 3:9 ושמרה על פסגת המפעל.

חניכיו של דימיטריס איטודיס הציגו מחצית שנייה פשוט מחשמלת, בה קלעו 56 נקודות ופירקו את האיטלקים, שהיו צמודים לאורך כל המחצית הראשונה. שוב, בפעם נוספת העונה, הוכיחה הפועל את הכוח האדיר והאיכות של שחקניה.

דן אוטורו פתח נהדר את המשחק, שלט בצבע והוביל את קבוצתו יחד עם וסיליה מיציץ’ ליתרון. האיטלקים לא התכוונו להישאר מאחור, וליאנדרו בולמארו החזיר אותם לעניינים ושמר על משחק צמוד בדרך לשוויון 25:25 בסיום הרבע הראשון.

דן אוטורו מטביע בעוצמה (ראובן שוורץ)

המשחק הצמוד המשיך ברבע השני, בו ההובלה התחלפה מספר פעמים. אנטוניו בלייקני נכנס למשחק, תפר מספר סלים חשובים, ויחד עם אוטורו שהיה נפלא לאורך כל המשחק הם קבעו 45:49 לאורחים במחצית.

נקודת המפנה במשחק הגיעה ברבע השלישי, אליו יצאה החבורה של המאמן היווני בצורה פשוט קטלנית. היא פתחה את הרבע בריצת 0:12 שהעלתה אותה ליתרון דו ספרתי, לפני שמילאנו קלעה את הנקודות הראשונות של יותר מארבע דקות מתחילת הרבע. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדית ששירתה את הפועל, ובירידה לרבע המכריע לוח התוצאות הראה 64:76.

בפתחית הרבע המכריע בלייקני התחיל עם שתי שלשות שהקפיצו את ההפרש למחוזות ה-20, במה שקבע כי הרבע האחרון יהיה גארבג’ טיים אחד ארוך. ג’ונתן מוטלי ואלייז’ה בראיינט הצטרפו לחגיגה, ויחד עם אוטורו, כריס ג’ונס ומיציץ’ שמרו על היתרון הגדול כל הדרך ל-83:105 ענק באיטליה.

קלעו למילאנו: ליאנדרו בולמארו 16 נקודות, קווין אליס 15 נק’ ו-6 אסיסטים, ארמוני ברוקס 12 נק’, זאק לידיי 11 נק’, לאונרדו טוטה 8 נק’, ג׳יאמפאולו ריצ'י ושאבון שילדס 6 נק’ כ”א, בראיינט דאנסטון 4 נק’, מרקו גודוריץ’ 3 נק’ וניקו מאניון 2 נק’.

קלעו להפועל תל אביב: אנטוניו בלייקני ודן אוטורו (7 ריבאונדים) 20 נקודות כל אחד, אלייז’ה בראיינט 18 נק’ ו-6 ריב’, ג’ונתן מוטלי 17 נק’, וסיליה מיציץ’ 13 נק’ ו-5 אסיסטים, כריס ג’ונס 8 נק’ ו-10 אסט’, קולין מלקולם 6 נק’ ואיש ויינרייט 3 נק’.

ג'אמפ בול (ראובן שוורץ)

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 25:25

חמישיית מילאנו: קווין אליס, מרקו גודוריץ’, שאבון שילדס, זאק לידיי ובראיינט דאנסטון.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, טיילר אניס, אלייז’ה אניס, איש ויינרייט ודן אוטורו.

אוטורו פתח חזק עם ארבע נקודות בפתיחה, ומיציץ’ הוסיף שתיים משלו אל מול סל שדה לשתי נקודות של אליס שקבע 2:6 לאורחים מישראל. הסנטר המשיך לשלוט בצבע ועלה לשמונה נקודות, כאשר הרכז הסרבי הוסיף נקודות מהקו כדי לקבוע 5:12. מיציץ’ הוסיף שלשה, אך האיטלקים רצו 0:6 כדי לצמק לשתיים בלבד, לפני שכריס ג’ונס תפר שלשה כדי לעצור את המומנטום המקומי.

ליאנדרו בולמארו הוביל את מילאנו למהפך, ושלשה של ג’ונתן מוטלי על הבאזר קבעה שוויון 25:25 בסיום הרבע.

דן אוטורו מרחף לטבעת (ראובן שוורץ)

רבע שני: 45:49 להפועל תל אביב

החבור ההמקומית פתחה עם חמש נקודות רצופות את הרבע ועלתה ליתרון תואם, לפני שאנטוניו בלייקני הגיב בשלשה משלו. האורחים המשיכו במומנטום, ועוד ארבע נקודות שלהם הפכו את התוצאה, לפני שהמילאנזים השוו ל-32:32. המשחק המשיך להיות צמוד מאוד, כאשר הקבוצות החליפו סלים בקצב נהדר, כשג’ונס ובלייקני הובילו את האורחים.

סל של שילדס צימק את ההפרש לשתיים וגרם למאמן היווני לקחת פסק זמן. אוטורו המשיך להיות הקלע המוביל של הפועל, עלה ל-14 נקודות ושמר על יתרונה של קבוצתו הישראלית. בלייקני תפר את השלשה השנייה שלו כדי להקפיץ את ההפרש לשבע, לפני שחמש נקודות רצופות של היריבה צימקו את ההפרש פעם נוספת. בלייקני קלע את הסל האחרון במחצית הראשונה כדי לקבוע 45:49 בירידה אל חדרי ההלבשה.

אלייז'ה בראיינט עם הכדור (ראובן שוורץ)

אנטוניו בלייקני עולה לזריקה (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 64:76 להפועל תל אביב

קולין מלקולם, בראיינט ואוטורו רצו 0:6 בפתיחת הרבע וגרמו לאטורה מסינה לקחת פסק זמן מהיר. מיציץ’ המשיך את הריצה עם סל ועבירה וקבע יתרון 13 לאורחים. ויינרייט קלע שלשה שקבעה ריצת 0:12, לפני שהאיטלקים קלעו נקודות ראשונות ברבע יותר מארבע דקות מתחילתו. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדית, אך זה עבד לטובת הפועל שכאמור התפוצצה ברבע הזה ושמרה על יתרונה הדו ספרתי כל הדרך ל-64:76 בירידה אל הרבע המכריע.

דימיטריס איטודיס ואנטוניו בלייקני (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 83:105 להפועל תל אביב

שתי שלשות של בלייקני בפתיחת הרבע הקפיצו את ההפרש למחוזות ה-20. חניכיו של איטודיס המשיכו לרקוד על המגרש בהובלת מוטלי ובראיינט, כשהיה ברור מהר מאוד שהרבע הרביעי הוא גארבג’ טיים אחד ארוך. האורחת המשיכה להיראות נהדר, שלטה בקצב המשחק ללא עוררין ושייטה כל הדרך לניצחון תשיעי העונה במפעל, 83:105.

כריס ג'ונס עולה לזריקה (ראובן שוורץ)