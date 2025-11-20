יום שבת, 22.11.2025 שעה 09:59
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

"ימאל? גם כאשר הם ניצחו הם לא כיבדו אותנו"

קורטואה בראיון: "לאמין הדליק את המשחק, ברצלונה היא האויב וזה נתן דרייב". וגם: ההכחשה לגבי אלונסו, העימות בסיום הקלאסיקו, ויניסיוס והפציעה


לאמין ימאל וקורטואה מתעמתים (IMAGO)
לאמין ימאל וקורטואה מתעמתים (IMAGO)

טיבו קורטואה הוא דמות מכובדת בריאל מדריד, ואומר את הדברים באופן ישיר. השוער הבלגי, שבדרך כלל לא עובר מתחת לרדאר באזור הראיונות, מדבר בגלוי גם כשמדובר בשאלות תקשורתיות בראיונות עומק. וזה בדיוק מה שעשה בביקורו בתוכנית "אל פרטידאסו". בין היתר, שוער ריאל מדריד הכחיש שהקבוצה איבדה אמון בצ'אבי אלונסו.

על היחסים עם צ'אבי אלונסו אמר: "אנחנו מתאמנים טוב ויש לנו מערכת יחסים טובה עם המאמן. בחדר ההלבשה תמיד יהיו כאלה שקצת פחות מרוצים מכמות הדקות, אבל אצלנו הכל מדברים בפתיחות בפגישות, ואין שום בעיות. אני קורא כל מיני דיווחים וחושב, 'זה לא נכון, זה לא ככה', אבל בסוף זה יוצר רעש".

על הדברים של לאמין ימאל לפני הקלאסיקו: "כשהאווירה רגועה ובטוחה, אני יכול לומר דברים שאולי לא הייתי אומר אחרת. לאמין הוא שחקן מצוין, אבל בסוף הוא דיבר בצורה שהדליקה את המשחק, והתקשורת התנפלה על זה. היינו צריכים את האווירה הזאת, היינו צריכים את האש הזאת. הם אויב, ואנחנו צריכים ללכת עליהם, כי אפילו כשהם ניצחו, הם לא כיבדו אותנו. קלאסיקו תמיד נותן מוטיבציה, אבל לשמוע דברים כאלה נותן לך עוד יותר דרייב".

לאמין ימאל וקורטואה מתעמתים (IMAGO)לאמין ימאל וקורטואה מתעמתים (IMAGO)

האירועים בסיום הקלאסיקו: "זה נשאר על המגרש. אם קרבחאל או דין האוסן יהיו מחר בנבחרת, לא תהיה שום בעיה עם לאמין. אם אראה אותו במסעדה, אגיד שלום. אין שום בעיה בינינו".

על המקרה של ויניסיוס: "זה נסגר, התקבל, הוא התנצל וזהו. המשכנו הלאה ואין שום בעיה".

על הישירות שלו מול התקשורת: "החברים שלי בריאל מדריד מעולם לא אמרו לי כלום על כך, כי זה לא 'להלשין', זה פשוט להגיד את האמת. אחרת, מה הטעם לעשות ראיונות? זה קרה לי גם בנבחרת ואין לי בעיה עם זה. אני מסביר להם וזה נגמר".

על המשחק שבוטל במיאמי: "אף אחד לא צריך להגיד לי מה לעשות. לאורך כל הקריירה שלי אמרתי את מה שאני חושב. אין לי בעיה לדבר על זה עם חאבייר טבאס באופן פרטי".

טיבו קורטואה (IMAGO)טיבו קורטואה (IMAGO)

על הפציעה שלו: "אהיה כשיר לסוף השבוע. זו הייתה פציעה קטנה, אבל הייתי צריך לנוח, להחלים ולקבל טיפול. הופתעתי מעט מהבאז בבלגיה, כאילו ויתרתי על הנבחרת, וזה לא נכון. גם אם היה לי משחק עם ריאל מדריד, לא הייתי משחק, כי לא יכולתי".

על הביקורת לאחר ההפסד והתיקו האחרונים: "כאשר אנחנו מסיימים בתיקו או מפסידים משחק, ישר מדברים על משבר, ואני חושב שבסופו של דבר יש הרבה יותר רעש בחוץ מאשר בפנים".

על ההערות של צ'אבי אלונסו אחרי ההפסד בליברפול: "מבחוץ אפשר לחוות את זה אחרת מאשר על המגרש. לשמוע שהמשחק הוכרע על פרטים זה נשמע משוגע, אבל זה לא ככה".

