שער, טעות וסיוט: הלילה הרע של ניימאר בסנטוס

מה נותנים לי החיים, ומה הם לוקחים? זה מה שאוהדי סנטוס שואלים את עצמם כשהם רואים את ניימאר. אחרי עוד יום מקולל שלא הצליח לפזר את העננה השחורה של הירידה, נראה שהיא לא תתפזר עד הרגע האחרון של עונה בברזילייראו שראויה להישכח בדרום סאו פאולו.

הכוכב הברזילאי, שהראה שוב סימנים של שיפור ברמת המשחק שלו, הרס את כל ההתקדמות עם טעות גסה שעלתה לקבוצה ב־2 נקודות שעשויות להתברר כקריטיות בעוד כמה שבועות.

מספר 10 של סנטוס היה צריך רק 3 דקות כדי לפתוח את התוצאה. הוא תפס את ההגנה של מיראסול מחוץ לעמדה לחלוטין בחוכמה ובתזמון מושלם, ולאחר ריצה לשטח פתוח, סיים בסבלנות אין סופית שיש רק לשחקנים הטובים ביותר.

ניימאר (IMAGO)

הדקות חלפו, וניימאר המשיך לצבור יותר הצלחות מכישלונות. הוא ניסה את מזלו שוב ושוב והתקרב לכבוש שער נוסף, אך לא המזל ולא הכושר הנוכחי עמדו לצדו. הכוכב של סנטוס, שסוף סוף הפגין את הפוטנציאל שלו, הפך הכל ברגע אחד. בדקה ה־60, בזמן שכיסה הגנתית, ניימאר שלח רגל מיותרת והכשיל את ריינאלדו בתוך רחבת ה־16 שלו, פנדל שהמגן עצמו המיר לשער.

דקות הסיום חשפו שניימאר לא נמצא בשיאו הפיזי, ובכמה הזדמנויות נראה שהוא רץ ללא אוויר ולא הצליח לתקן את המצב. למרות שהקבוצה השיגה נקודה מול הקבוצה המפתיעה של הליגה, הנסיבות סביב המשחק הותירו טעם מר בפיהם של שחקני ואוהדי סנטוס.

סנטוס, עם 37 נקודות, אינה מצליחה להגדיל את הפער מוויטוריה דה באהיה ונשארת במרחק טעות אחת מליפול לאזור הירידה. ניימאר, שמתחיל לאט לאט למצוא שוב את היכולת שלו, חייב להפחית את מספר הטעויות ואת השפעתן אם הוא רוצה להפוך לגיבור בתקופה מהחשוכות ביותר בהיסטוריה של המועדון שבו התחיל את הקריירה שלו.