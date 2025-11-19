סכנין עמדה לדין. אבו יונס: "מוחמד ירק על הקהל"

ליגת העל אומנם עוד נמצאת בפגרה, אך בית הדין של ההתאחדות לכדורגל עובד והיום (רביעי) עמדה לדין בני סכנין בגין התפרעות אוהדים ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות במהלך המשחק מול מכבי חיפה.

מכבי חיפה, שהייתה אמורה לעמוד לדין גם היא בעקבות אותו משחק נגד סכנין בדוחא, בגין התפרעות אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים והתפרצות לשדה המשחק, לא הגיעה לדיון בפעם השנייה בשבוע האחרון, כאשר אבו יונס הגיע גם שבוע שעבר, ונאמר לו שהדיון נדחה.

בעקבות כך, רק אבו יונס ובני סכנין הועמדו לדין, כאשר לא היה נציגים של מכבי חיפה בדיון. גם בדיונים של הפועל תל אביב ומכבי נתניה, נציגי הקבוצות לא הגיעו ולכן הדיונים העוסקים בהם לא התקיימו הערב.

מהלך הדיון:

הדיין, עו”ד גיורא לנדאו: “אנחנו כאן בעקבות אירועי המשחק של בני סכנין נגד מכבי חיפה בדוחא, וכך נכתב בדו”ח המשקיף: ‘עיכוב שתי דקות בתחילת המשחק, חמישים זיקוקים מיציעי חיפה, אבוקות מיציע אוהדי סכנין, עיכוב בעליה למחצית השנייה, אירועי של עלי מוחמד ואוהדי סכנין כשהשחקן ספג קללות והתעמת עם האוהדים, כך ששחקני קבוצתו נאלצו להוריד אותו לחדר ההלבשה’”.

לנדאו: “בנוסף לכך, נכתב בדו”ח שהיו הפרעות סדר של אוהדי מכבי חיפה לאחר המשחק כאשר הם תקפו עסקים מקומיים באזור ועשו מהומה”.

המשקיף, יואב שטראוס: ”הדו”ח מקיף ומציין את כלל האירועים שראיתי, פירטתי את מה שראיתי בדו”ח ומה שלא ראיתי, ציינתי שלא ראיתי וציינתי את מי שתיאר לי את אותם האירועים”.

נציג בני סכנין, מוחמד אבו יונס: “בנוגע לאלמנטים שנוגעים לנו, אני אדבר על הסעיף בו נשמעו מעט שריקות מצד אוהדי סכנין בטקס פתיחה, זה שקר וכזב, לא היה ולא נברא. עשינו את הטקס והתכוננו עם הקהל לטקס הזה, עשינו שיחות עם האוהדים לגבי הטקס וגם כששאלנו אותם הם טוענים שלא היה ולא נברא”.

הדיין גיורא לנדאו (תומר חבז)

לנדאו: “אין סעיף בכתב האישום שמייחס לכם עבירה בקשר לשריקות, יש התפרעות שזה בקשר ליריקות ולעימות של אוהדי סכנין עם עלי מוחמד, ויש הפרה של תקנון ההתאחדות בעיכוב של העלייה למחצית השנייה, עיכוב שנבע בגלל עלייה מאוחרת של סכנין”.

אבו יונס: “אני לא עורך דין ובקושי סיימתי כיתה ב’, אבל כבן אדם שהיה במגרש וחווה את האירוע, אני יכול להגיד שזה שקר מה שכתוב בדו”ח המשקיף, ויש לי פה סרטון שמראה שלא היה שריקות בזמן טקס הפתיחה. השדרים של המשחק יושבים במקום הכי טוב מעל המגרש ויכולים לראות את כל מה שקורה הכי טוב, ועדיין לא שמעו שריקות כאלה. גם כתוב פה שנשמעו קצת שריקות, מה זה קצת? זה או שהיה או שלא, ואני אומר לך שלא היה.

“לגבי הסעיף השל הזיקוקים, זה לא זיקוק, זה נרות זוהרים שפשוט עושים אור, זה לא מזיק ולא זורקים את זה. זה לא אבוקות אני אומר לך, מה המשקיף מבין בחזיזים ואבוקות? זה נרות שמדליקים, אין לזה רעש ואין לזה סכנה, זה מותר כי זה לא אותו דבר כמו חזיזים ואבוקות, אין לזה שום אפקט ואנשים מחזיקים את זה עד שנכבה, מבלי שזה מסכן אותם.

“לגבי הסעיף החמישי של העימות עם עלי מוחמד, השחקן היה עצבני מהתוצאה, האשימו אותו בגול הראשון וכעסו עליו, וכשהוא היה עצבני, וילדים מהיציע מעודדים את הקבוצה, אז הוא ירק על האוהדים וקפץ על הגדר, אז אני לא מבין איפה אנחנו אשמים פה. למה אני צריך להיות פה? הקהל התנהג למופת וכיבדנו. אוהדי חיפה עשו בלגן מחוץ למגרש אבל זה לא עניין שלי, וכל מה שנכתב פה בדו”ח זה כדי לעשות איזון בעונשים בין הקבוצות, חיפה התפרעו ואנחנו נענשים.

עלי מוחמד מתעמת עם אוהדי סכנין (פרטי)

“גם במשחק נגד מכבי תל אביב זה קרה עם אוהדי האורחת, הורסים ועושים בלגן ואז מאשימים אותי, מה אני אשם? הקהל שלנו התנהג למופת ולא נגרר למה שעשו אוהדי הקבוצה האורחת. אני מתכונן לדברים האלה עם הקהל לפני משחק ומוודא שדברים כאלה לא יקרו, ואז עדיין כותבים את הדברים האלה בדו”ח עלינו, למה? כי זה סקסי לכתוב את זה על סכנין? יש הבדל בין קריאות בוז של קהל לבין מה שהיה במשחק, אז מה רק המשקיף ראה את זה?”

לנדאו: “כשנאמר בדו”ח שהיו קצת שריקות, זה אומר שחלק שרקו בוז, וזה אני לא בודק כמות אלה בודק אם זה קרה או לא”.

אבו יונס: “יש הבדל בין כמה ילדים שלא מבינים מה נאמר בכלל ומציגים את דעתם, לבין קריאות וחוסר כבוד של קהל שלם. אנחנו בתקופה לא קלה כקבוצה מהמגזר, ואנחנו מנסים לאזן ולכבד, וזה לא קורה מהצד השני. יציע שלם קורא במשחקים ‘מוות לערבים’ והמשקיף לא שומע את זה, ואני לא מדבר על זה כי אני מנסה להתעלם מהעניין, אבל במשחקים שלנו המשקיף מסתכל על כל ילד קטן שעושה משהו וכותב על זה משהו. אני שמח שהקהל שלנו לא נגרר אחרי ההתנהגות של אוהדי מכבי חיפה, ולא התעמת עם האוהדים גם כשעשו בלגן מחוץ לאצטדיון. לא היה חזיזים, לא היו שריקות בוז, ולנסות לבנות תיק משום דבר זה חבל”.

שטראוס: “זה היה אבוקות שפשוט לא עושות רעש, אבוקות שמעלות עשן, אני לא אכנס לויכוח אם זה אבוקות או לא, אלה אבוקות מבחינתי”.

מכבי חיפה בתגובה: “חבל שבסכנין לא מגנים את הנהמות”

במכבי חיפה הגיבו לדבריו של אבו יונס: “חבל שמועדון, שטוען שהוא לא אחת סובל מאפליה וגזענות, לא מגנה נהמות כלפי שחקן אפריקאי ובמקום זה בוחר לתקוף אותו”.