כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

האצטדיון בהרצליה ישופץ ויותאם לליגה הלאומית

העירייה אישרה את השיפוץ בעלות 6 מיליון שקלים, כפי שנחשף ב"שיחת היום": "עניין של 4-5 חודשים". ומה האמירה המפתיעה של ראש העיר לגבי ליגת העל?

|
האצטדיון בהרצליה (יוסי ציפקיס)
האצטדיון בהרצליה (יוסי ציפקיס)

עיריית הרצליה אישרה אמש (שלישי) את התוכנית לשיפוץ אצטדיון הכדורגל העירוני ומגרשי האימונים בסביבתו בעלות של 6 מיליון שקלים, כפי שפורסם בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. לפי ההערכות בעירייה, בתוך חודשים ספורים האצטדיון יותאם לדרישות הליגה הלאומית ומכבי הרצליה תוכל לארח בו משחקים.

במהלך הדיון לאישור התקציב במועצת העיר, אמר ראש העיר יריב פישר: “שישה מיליון שקל שמשקיעים עכשיו, זה יעזור לנו לפתוח את זה לליגה הלאומית אחרי הפתרון. זה כולל עמדת צילום ו-2,000 מושבים באצטדיון, וזה ויעזור לנו לפתור דבר שמבחינתי הוא לא עובר שזה כל הסיפור של איך נראים מגרשי האימונים. נעשה שם שינוי משמעותי, מהנמכת הגדרות, הזזה, העברת יציע כי הנוכחי נראה כמו בשנות השישים”.

התקציב שיועבר לשיפוץ חורג מתקציב העירייה השנתי. לשיפוץ האצטדיון עצמו הקצתה העירייה סכום שנע בין 2.5 ל-3 מיליון שקלים, כך לפי חברי המועצה, ובכוונת העירייה לשפץ גם את המתחם מסביב ובו נמצאים מגרשי האימונים בסכום כולל של 6 מיליון שקל.

זו בשורה למכבי הרצליה שמשחקת בליגה הלאומית ונאלצת לארח משחקים בנתניה בגלל שהאצטדיון לא הותאם לדרישות מנהלת הליגות לכדורגל, אך ספק אם הקבוצה תספיק לחזור ולשחק בו עד תום העונה משום שהשיפוץ יימשך כמה חודשים. כרגע, אגב, הקבוצה מדורגת במקום השני בליגה הלאומית ובעמדת חזרה לליגת העל, אך לפי הדברים שנאמרו בדיון ראש העיר לכאורה הטיל ספק בכך שיצטרכו לשדרג את האצטדיון לליגת העל.

שחקני מכבי הרצליה (רועי כפיר)שחקני מכבי הרצליה (רועי כפיר)

סגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט, עופר לוי, הסביר מדוע נדרש השיפוץ בדיון שנערך במועצת העיר הרצליה אמש: “יש פערים בהנחיות מההתאחדות לכדורגל וממנהלת הליגות לכדורגל. האצטדיון כיום מותאם לליגה א' וצריך להתאים אותו ללאומית ולליגת על לנוער. כדי להתאים אותו ללאומית היינו צריכים תקציב נוסף. תוך מספר חודשים לא גדול נתאים את האצטדיון לדרישות”.

בנוסף, מחזיק תיק הספורט התייחס לאפשרות שיותאם גם לליגת העל וענה: “אם נעלה לליגת העל, יש פערים להשלים גם מול ליגת העל”. אלא שבנקודה זו ראש העיר התערב והעיר: “אנחנו לא, לא נגיע לליגת העל”.

בנוסף ציין ראש העיר יריב פישר: “השיפוץ נעשה בשלבים. החזרנו את האצטדיון לפעילות, עכשיו מתאימים ללאומית. כשנכנסתי למקום הזה נחרדתי, ראיתי יונים, לא נגעו במקום הזה עשר שנים. עשינו שיפוץ וזה לא הושלם. האצטדיון חזר לפעילות, עכשיו משפצים ללאומית. זה אמור להיות עניין של ארבעה-חמישה חודשים”.

