תאי עבד: יש התעניינות, אך אני לא חוזר לישראל

הנבחרת הצעירה רשמה אתמול (שלישי) ניצחון ענק כשהפכה פיגור 1:0 ל-1:3 מול נבחרת הולנד החזקה. קפטן נבחרת ישראל, תאי עבד, עלה לדבר על ההישג המרשים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך הדברים בינך לבין גיא לוזון הסתדרו?

”אחרי ששמנו את הדברים מאחורינו, לאחר המחלוקות שהיו שנה אחורה, עכשיו הוא פייבוריט שלי ואני שלו, הוא נותן לי את כל הכלים להוביל את הנבחרת, הוא והצוות עושים עבודה מדהימה. כיף לי לקבל את הביטחון הזה”.

ראינו אתמול תצוגה מרשימה של הנבחרת הישראלית. ספר לנו איזה סדר גודל של נבחרת ניצחתם.

”אני חושב מבחינת סגל שחקנים, זה סגל מהטופ 3 של אירופה, זה שחקנים שאני זוכר אותם עוד מהליגה, יש כאלה שעשו כבר את הצעד ללברקוזן וקומו. בסוף זאת לא קבוצה של שחקנים יחידים, זה ספורט קבוצתי, הצוות מכין אותנו ברמה הכי גבוהה שיש והתוצאות מגיעות על המגרש. אני מאוד שמח על התוצאות והנקודות שהבאנו, ויהיה לי כיף לחזור לחדר הלבשה להתגרות בשחקנים ההולנדים”.

דיברת איתם?

“כן, הם מאוד עצבניים על המאמן שלהם, כבר התחלתי עם ההתגרויות והעקיצות, אני מחכה להגיע לחדר הלבשה מחר”.

למה הם עצבניים על המאמן?

”הם מאוד מאוכזבים משיטת המשחק. הם נבחרת טובה, כל אחד היה רוצה שחקנים כאלה בקבוצה שלו, אבל באנו מוכנים וידענו מה הם הולכים לעשות. גם ב-1:0 אמרתי לשחקנים שזה עוד מוקדם, הייתה אווירה שאנחנו יותר טובים מהם. זה לא פשוט שאין לנו משחקי בית, ואני שמח שאתמול הגיעו 50-60 איש לעודד אותנו”.

גיא לוזון (שחר גרוס)

מה הסיכויים לקראת ההמשך? המשחק מול בוסניה זה מאבק ישיר.

”התוצאות עד עכשיו לא סיפקו אותנו, היינו צריכים לעשות יותר נקודות ממה שעשינו, הניצחון מול הולנד נותן לנו ביטחון, והפנים לבוסניה במרץ. ניצחון שם ישים אותנו רגל וחצי בפלייאוף”.

בשלב הזה היית רוצה לקבל דקות משחק בבוגרת של פ.ס.וו איינדהובן?

”חד משמעית כן, אני מרגיש שנפלתי בין 9,000 כיסאות, יש בפ.ס.וו שחקנים מעולים ובכדורגל צריך לפעמים טיפת מזל, הוכחתי את עצמי במחנה האימון עם הבוגרת וסיימתי כמלך השערים. המועדון הגיע לשמינית גמר ליגת האלופות, הוא מהטופ של אירופה בשנתיים האחרונות, והשחקנים בעמדה שלי הם המובילים בקבוצה, כרגע פטר בוס אמר לי שהוא לא יכול להחליף אותם”.

תאי עבד וינאי דיסטלפלד חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

מה אמרת לבוס בשיחה?

”אמרתי שאני מאוד מאוד מאוכזב שלא קיבלתי הזדמנות, הוכחתי לו במחנה האימונים אחרי שסיימתי כמלך השערים, רציתי לקבל צ’אנס. הוא היה כנה ואמר שהשחקנים כרגע בעמדה שלי הם הבולטים בקבוצה, שיש להם ניסיון וזה מה שהוא צריך כרגע. אבל המועדון האמין בי והציע לי חוזה חדש לשלוש שנים”.

בינואר אתה רוצה לעזוב?

”המצב שיש בארץ מאוד מקשה על השחקנים הישראלים, גם הדרכון הספרדי שלי לא עוזר כל כך. אני גאה להיות ישראלי ואם זה פוגע במישהו אז זה לא מעניין אותי. אני רוצה להיות בקבוצה שיקבלו אותי בה כישראלי ויהודי. אני לא רוצה להגיע לקבוצה שלא יתנו לי לשחק בגלל מי שאני. אני צריך לקבל החלטה בינואר וארצה להגיע רק למקום שיאהב אותי כמו שאני”.

פטר בוס (רויטרס)

קיבלת התעניינות ופניות מקבוצות ישראליות גדולות. הודעת להן שלא תחזור לארץ כרגע?

”אני מאוד מכבד אותן, אבל אני רוצה למצות את האופציות שלי באירופה. אני לא מעורב בזה, הכל הולך לאבא שלי, אני רוצה להתרכז בכדורגל. אני מאמין שכל הגדולות פנו כי אין לנו הרבה לגיונרים כמוני. בגלל תג המחיר של פ.ס.וו לא הצלחתי לעבור, אני מקווה שבינואר או בסוף העונה אני אוכל לעשות את הצעד הבא. אני מתאמן כבר שנתיים עם פ.ס.וו, זאת קבוצה טופ 20 באירופה, אבל לפעמים צריך מזל”.

הכוונה שלך היא להישאר באירופה או לעבור ל-MLS כמו ישראלים אחרים?

”כרגע אני מכוון לאירופה, גם שמעתי מאבא שלי על כמה קבוצות שמתעניינות ויכולות לעניין אותי, אבל במצב של המלחמה קשה לעבור קבוצה גם עם מספרים טובים. בגלל שאני ישראלי ויהודי אולי ה-MLS תהיה אופציה”.

איפה יש התעניינות?

”ליגה ספרדית, ליגה הולנדית ו-MLS, יש גם מגרמניה וצרפת אבל אלה מקומות שאני לא רוצה לעבור אליהם”.

תאי עבד חוגג (IMAGO)

אתה רואה את עצמך מגיע לנבחרת הבוגרת?

”חד משמעית כן. אני רוצה לעזור לנבחרת, עבורי זה גאווה וזה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. גם משחקי ליגת האלופות עם איינדהובן לא משתווים ללייצג את המדינה. מנטלית אני מוכן שיש, ומתי שרן בן שמעון יקרא לי אני אעשה את מה שאני יכול”.

רן כבר היה בקשר איתך?

”רק אחרי מחנה האימון הם ביקשו ממני לשלוח קלטות. אבל אני חושב שרן חושב שבגלל אני משחק בליגה השנייה אז אני לא צריך לקבל זימון. יש שחקן בוסני שמשחק איתי בליגה גם, והוא כנף ימין פותח בנבחרת בוסניה הבוגרת והעלה אותם לפלייאוף העלייה למונדיאל עם שער. גם שחקנים של פ.ס.וו בליגה השנייה יכולים לייצג את הנבחרת”.