"הרעים והקנאים תמיד ימצאו דרך לגמד ולבקר"

הנבחרת הצעירה רשמה אתמול (שלישי) ניצחון ענק כשהפכה פיגור 1:0 ל-1:3 מול נבחרת הולנד החזקה. מאמן נבחרת ישראל, גיא לוזון, עלה לדבר על ההישג המרשים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה תחושות היום? היה משחק גדול ומהנה.

“תחושות נהדרות, ממשיכים את היכולת הטובה בקמפיין הזה, גם במשחק הקודם נגד הולנד נראנו טוב, שיחקנו כדורגל אמיץ, ידענו איך לנטרל אותם. שלטנו בקצב המשחק, מאוד מרוצה מהיכולת”.

בפעם הקודמת שדיברת, גידי אמר חוטבי עצים. הגול השלישי התחיל מלחץ, היו מהלכים אמיצים.

”היו גולים יפים ולחץ גבוה, חוטבי העצים עם המאמן הגרזן, אפשר לומר שכבשנו נגדה 5 שערים וניצחנו את הולנד לראשונה בכדורגל הישראלי, לא רע לחטוב עצים מול נבחרת כמו הולנד”.

ספר על ההחלטות שקיבלת תוך כדי המשחק.

”זו נבחרת שהשלם גדול מסך חלקיו. אין סופרסטארים, אנחנו קודם כל נבחרת שמורכבת משחקנים טובים ומוכשרים. גיבשנו קבוצה טובה, אמרתי גם אחרי ההפסד לנורבגיה שאין לנו תנודות גדולות מבחינת יכולת. הפסדנו לנורבגיה אחרי שני פנדלים הזויים ושתי מתנות של השופט, אבל בקמפיין אנחנו משחקים אותו דבר, הוגרלנו בבית מוות והעובדה שנגיע למרץ בחיים ועדיין במאני טיים אז מחמאות לשחקנים”.

ביקשת משינו שהמשחק הביתי הבא יהיה בארץ?

”הלוואי, אנחנו הנבחרת היחידה בלי משחק בית ובלי קהל ביתי. אם המשחק מול הולנד היה בארץ הייתה כמות צופים נכבדה והיינו משמחים את האנשים. אנחנו מאוד שמחים ומרוצים, במיוחד מהיכולת כי היכולת מביאה תוצאות. לא גנבנו משחק וזה לא היה בלוף, בשני המשחקים מול הולנד שיחקנו כדורגל פנטסטי ומחמאות לצוות ולקהל שהגיע”.

הנבחרת הצעירה של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

אתמול הנבחרת שיחקה משחק הגנתי טוב עם 3 בלמים. ניקיטה סטויאנוב הרשים, אתה לא חושש שלקראת מרץ ייקחו לך שחקנים לנבחרת הבוגרת?

”אני לא חושש משום דבר כי לנבחרת הבוגרת יש משחקי ידידות ואנחנו הנבחרת היחידה בהתאחדות שנמצאת במאני טיים ואף אחד לא ירצה לפגוע בנו”.

להערכתך כמה תצטרכו כדי להעפיל?

”אנחנו לא פייבוריטים בשום משחק בבית הזה, נצטרך לבוא צנועים ולנצח במשחק הקרוב. אנחנו לא צריכים להתבלבל, צריכים להישאר צנועים. עשינו ניצחון גדול והיסטורי, הפרק הסתיים. נתכונן לבוסניה במלוא המרץ, הכוח והצניעות כדי להשיג את התוצאה הכי טובה שאפשר להשיג”.

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

מה תמליץ לשחקנים לקראת חלון ההעברות של ינואר?

”ממליץ לכל שחקן שלא מקבל הזדמנות בקבוצה שלו בלי קשר לשם הקבוצה והשחקן זה לשחק, השפשוף הכי טוב לשחקן זה דקות משחק, אין כמו כושר משחק, הכי חשוב זה לשחק, במיוחד כשאתה צעיר, כדי להראות את היכולת ולהשתפר”.

תאי עבד צריך לעבור לליגה אחרת אחרי שלא קפץ לאיינדהובן הבוגרת?

”הוא רוצה לעבור לקבוצה שישחק בה, אין לי ספק שהוא ראוי לשחק בליגה אירופית, אני מייעץ לו לא לחזור לארץ”.

סתמת למבקרים את הפה אחרי הניצחון אתמול?

”כשיש ביקורת ארסית על רקע אישי אז המבקרים שלי יודעים שזה רק מחזק אותי וגורם לי לרצות יותר, זה רק גורם לי להביא תוצאות. ביקורת ארסית לי באופן אישי עושה רק טוב כשאני שומע אותה, כי מרוב האנשים אני גם לא שומע אותה. אנחנו במדינה דמוקרטית ותפקידי לעשות הכל לטובת הנבחרת שלי”.

גיא לוזון (שחר גרוס)

גם עליך ישבה העובדה שעד היום הנבחרת הצעירה לא ניצחה בהרבה מאוד משחקים.

”בקמפיין הזה עשינו תיקו נגד בוסניה, סלובניה והולנד ולא הייתי אומר שאלו תוצאות רעות, אלו לא נבחרות קיקיוניות, תראו מה קורה עם שלושתן. הפסדנו לנורבגיה כששיחקנו כדורגל יוצא מן הכלל במחצית הראשונה והשופט נתן להם מתנה. אני גאה בשחקנים, לא שיניתי את הדרך והשלד רץ אותו הדבר, אני לא מונע מתוצאה כזו או אחרת אלא מהדרך שאנחנו משחקים בה. אני גאה מהדרך שהצגנו בכל משחק והיה לי ברור שאם נמשיך לשחק ככה נביא את התוצאות בסוף כי אין לנו תנודות גדולות ביכולת. שמח שאת התוצאה הבאנו, חשוב שנמשיך להשתפר מבחינת יכולת וגם התוצאות יגיעו”.

אתמול כשדיברתי עם איש כדורגל אמרו ‘אבל ההולנדים לא היו עם כל ההרכב שלהם’.

”כל פעם כשאני מנצח מגמדים את זה וכשאני מפסיד במשחק אימון מפוצצים בכותרות. מי שאמר לך את זה קנאי, שיבדוק את הסגל של הולנד ויעבור שחקן שחקן ואז ידבר. בקווים שיחקו כוכב לברקוזן פוקו, וכוכב קומו. הרעים והקנאים תמיד ימצאו דרך לגמד ולבקר, אבל הכל טוב, אותי זה מחזק ושימשיכו בעבודתם הנאמנה”.

"כשאני מנצח מגמדים את זה". גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

איך תיקנת את היחסים עם תאי עבד? היה שם בהתחלה משהו לא בריא.

”בהחלטות מקצועיות אני עושה את מה שנכון לנבחרת. בתחילת הקמפיין ישבנו וליבנו את מה שהיה בינינו. שנינו הגענו למסקנה שהכי בריא שנתגייס לטובת הנבחרת ולהוציא אותה קדימה. תאי עושה קמפיין מדהים כמו שאר השחקנים, אין לי ספק שהוא ימשיך להתקדם ובלי קשר יש לו אישיות מיוחדת, הוא לא נשבר, הוא מקצוען, יגיע לרמות הגבוהות ובעתיד יהיה שחקן הנבחרת הבוגרת”.

ליסב עיסאת שיחק בנבחרת הרומנית, זה הפסד לנבחרת הישראלית או לא?

”מי שלא רוצה לייצג אותנו לא מעניין, בטח לא אותי. אותי מעניין מי שלהוטים לייצג את הנבחרת וכך זה צריך להיות בכל הנבחרות”.