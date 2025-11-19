"אצטדיוני פוטבול עושים הסבה, יש בעיות עם הדשא"

תמונת העולות למונדיאל הולכת ומתבהרת. אחרי שאלופת אירופה, ספרד, ובלגיה העפילו אמש (שלישי) לטורניר בארה”ב, קנדה ומקסיקו ב-2026, הלילה הגיע תורן של קורסאו, האיטי ופנמה. אז איך ייראה גביע העולם בקיץ הקרוב? ד”ר קובי ברדה דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה זה אומר מונדיאל בארה”ב עבורנו כאוהדי כדורגל שרוצים להיכנס?

”אולי קודם נתחיל במה זה מונדיאל עבור דונלד טראמפ, שאנחנו רואים את רונאלדו מגיע להיפגש איתו. מהיום הראשון בתפקיד של טראמפ הוא מקדיש למפעל המון תשומת לב. גם דווח שהוא הפעיל לחץ עצום שלא ידיחו את ישראל מפיפ”א. מרקו רוביו מדבר על קבלת פנים שמכינה את האירוע עצמו, והוא מזהיר רוכשים מרחבי העולם שזה שהם יקבלו כרטיס לא אומר שהם יקבלו ויזה. אני מנחה לתעדף אנשים עם כרטיס במונדיאל בבקשות לוויזה. לישראלים זה פחות רלוונטי כי אנחנו לא צריכים את ההליך האורך”.

עם מי אתה נוסע לארה”ב?

”אני נוסע עם הבן שלי לבר מצווה שלו, לפלורידה”.

מה נסגר בחדר אתמול עם מוחמד בין סלמאן ורונאלדו?

”מוחמד בין סלמאן הולך אול אין על על הסכמי אברהם. בשורה התחתונה ההחלטה נמצאת אצל נתניהו, האם הוא רוצה לגזור את הסרט בבית הלבן לפני הבחירות. את טראמפ מעניין פרס הנובל בשנה הבאה. עד אז אני מתחייב לך שזה יקרה”.

דונלד טראמפ (IMAGO)

אנחנו באזור לא יציב לגמרי, זה מהלך מסוכן מאוד.

”זה לא אנחנו זה מה שהחליט טראמפ, זה לא רק פה ככה, זה בכל מקום העולם. אין לנו מה לעשות כי טראמפ מנהל את האירוע, תראה מה קרה לז’לינסקי שהגיע לבית הלבן. קושנר עובד עם כולם והכסף ימשיך לזרום. השווייצרים הביאו לטראמפ מטיל זהב בשווי רבע מיליון דולר וטראמפ אישר להם את מה שהם רצו, אנחנו בתקופה אחרת”.

אתה חושב שארה”ב מוכנה למונדיאל?

“אני לא בטוח בכלל, ראינו המון בלגן, מקווה שלא יהיה פיאסקו כי האצטדיונים הם אצטדיוני פוטבול שעושים הסבה ויש בעיות עם הדשא”.

כמה אתה מתגעגע לכדורגל הישראלי?

”מאוד, אבל אני ממשיך להגיע לכל המשחקים של הפועל תל אביב, לא חשבתי שנרוץ לאליפות, אבל אני שמח ממה שקורה עכשיו. הרבה יותר כיף לי עכשיו מהתקופה עם אלי טביב כשהייתי הדובר”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

איך הימרת דווקא על טראמפ?

”הקדנציה שלו מאוד דרמטית, הוא הנשיא שחתם על הכי הרבה צווים בהיסטוריה, וגם הפרופיל התקשורתי הולך וגובר”.

כמה שנים אתה רואה אותו ממשיך?

”הוא לא ימשיך לקדנציה נוספת, אני קצת חושש שהבן שלו ייכנס, אין לו את היחס ליהודים ולעם ישראל כמו לאבא שלו, שגדל עם יהודים ויש לו פינה חמה בלב”.