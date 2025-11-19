יום רביעי, 19.11.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אצטדיוני פוטבול עושים הסבה, יש בעיות עם הדשא"

ד"ר קובי ברדה בתוכנית "שיחת היום": "מקווה שלא יהיה פיאסקו בארצות הברית, לא בטוח שהיא מוכנה למונדיאל. דונלד טראמפ מקדיש למפעל המון תשומת לב"

|
שחקני נבחרת ספרד (IMAGO)
שחקני נבחרת ספרד (IMAGO)

תמונת העולות למונדיאל הולכת ומתבהרת. אחרי שאלופת אירופה, ספרד, ובלגיה העפילו אמש (שלישי) לטורניר בארה”ב, קנדה ומקסיקו ב-2026, הלילה הגיע תורן של קורסאו, האיטי ופנמה. אז איך ייראה גביע העולם בקיץ הקרוב? ד”ר קובי ברדה דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה זה אומר מונדיאל בארה”ב עבורנו כאוהדי כדורגל שרוצים להיכנס?
”אולי קודם נתחיל במה זה מונדיאל עבור דונלד טראמפ, שאנחנו רואים את רונאלדו מגיע להיפגש איתו. מהיום הראשון בתפקיד של טראמפ הוא מקדיש למפעל המון תשומת לב. גם דווח שהוא הפעיל לחץ עצום שלא ידיחו את ישראל מפיפ”א. מרקו רוביו מדבר על קבלת פנים שמכינה את האירוע עצמו, והוא מזהיר רוכשים מרחבי העולם שזה שהם יקבלו כרטיס לא אומר שהם יקבלו ויזה. אני מנחה לתעדף אנשים עם כרטיס במונדיאל בבקשות לוויזה. לישראלים זה פחות רלוונטי כי אנחנו לא צריכים את ההליך האורך”.

עם מי אתה נוסע לארה”ב?
”אני נוסע עם הבן שלי לבר מצווה שלו, לפלורידה”. 

מה נסגר בחדר אתמול עם מוחמד בין סלמאן ורונאלדו?
”מוחמד בין סלמאן הולך אול אין על על הסכמי אברהם. בשורה התחתונה ההחלטה נמצאת אצל נתניהו, האם הוא רוצה לגזור את הסרט בבית הלבן לפני הבחירות. את טראמפ מעניין פרס הנובל בשנה הבאה. עד אז אני מתחייב לך שזה יקרה”.

דונלד טראמפ (IMAGO)דונלד טראמפ (IMAGO)

אנחנו באזור לא יציב לגמרי, זה מהלך מסוכן מאוד.
”זה לא אנחנו זה מה שהחליט טראמפ, זה לא רק פה ככה, זה בכל מקום העולם. אין לנו מה לעשות כי טראמפ מנהל את האירוע, תראה מה קרה לז’לינסקי שהגיע לבית הלבן. קושנר עובד עם כולם והכסף ימשיך לזרום. השווייצרים הביאו לטראמפ מטיל זהב בשווי רבע מיליון דולר וטראמפ אישר להם את מה שהם רצו, אנחנו בתקופה אחרת”.

אתה חושב שארה”ב מוכנה למונדיאל?
“אני לא בטוח בכלל, ראינו המון בלגן, מקווה שלא יהיה פיאסקו כי האצטדיונים הם אצטדיוני פוטבול שעושים הסבה ויש בעיות עם הדשא”.

כמה אתה מתגעגע לכדורגל הישראלי?
”מאוד, אבל אני ממשיך להגיע לכל המשחקים של הפועל תל אביב, לא חשבתי שנרוץ לאליפות, אבל אני שמח ממה שקורה עכשיו. הרבה יותר כיף לי עכשיו מהתקופה עם אלי טביב כשהייתי הדובר”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

איך הימרת דווקא על טראמפ?
”הקדנציה שלו מאוד דרמטית, הוא הנשיא שחתם על הכי הרבה צווים בהיסטוריה, וגם הפרופיל התקשורתי הולך וגובר”.

כמה שנים אתה רואה אותו ממשיך?
”הוא לא ימשיך לקדנציה נוספת, אני קצת חושש שהבן שלו ייכנס, אין לו את היחס ליהודים ולעם ישראל כמו לאבא שלו, שגדל עם יהודים ויש לו פינה חמה בלב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */