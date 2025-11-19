טלטלה בקריית גת: אלמוג מלול ביקש להשתחרר

מי יגן על שערה של מכבי קריית גת בהמשך העונה? מי שעשה זאת במשחקים הראשונים עבור העולה החדשה מליגה ב', שפתחה את העונה בצורה מצוינת ומוליכה את טבלת ליגה א' דרום בתום שמונה מחזורים, הוא אלמוג מלול, בנו של גולן, שוער העבר של מכבי פתח תקווה ובית"ר ירושלים.

במשחקים האחרונים חל פיחות במעמדו ואת חולצת השוער הראשון קיבל מי ששימש כשוער המשנה, ראם גולן, ששמר על רשת נקיה בחמשת המשחקים בהם שיחק, שלושה מהם במסגרת הליגה ועוד שניים במסגרת גביע המדינה, בהם ניצחה הקבוצה הרחק מהבית יריבות מליגה ג', בניהן מ.ס כפר כמא (0:1) והפועל ירכא (0:4).

ל-ONE נודע, כי במידה וקריית גת תיפרד מאלמוג מלול, שכבר חגג בעבר עליה עם מכבי יפו, תיעשה פניה לעמית סרוסי, שהחל את העונה כשוער ראשון במ.ס קריית ים מהליגה הלאומית, עמה חגג עליה מליגה א'. סרוסי רשם ארבע הופעות מלאות במשחקי גביע הטוטו ובצמד משחקי הליגה הראשונים, בהם ניצחה הקבוצה 0:4 את הפועל רעננה ו-1:2 במשחק החוץ מול הפועל נוף הגליל.