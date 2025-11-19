דונצ'יץ': עונה 23 של לברון? זה משוגע, מדהים

בלוס אנג’לס לייקרס קיבלו לפנות בוקר (רביעי) את הבשורה שלה חיכו זמן רב: לברון ג’יימס חזר. הכוכב בן ה-40 ערך את הופעת הבכורה שלו העונה בניצחון 126:140 על יוטה ג’אז והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של ה־NBA שמשחק 23 עונות בליגה – שיא שסימן באופן רשמי עוד פרק בקריירה האגדית שלו. ג’יימס שנעדר מ-14 המשחקים הראשונים בשל בעיית סיאטיקה שהגבילה אותו בגב ובצד הימני של גופו, חזר לפרקט עם 11 נקודות, 12 אסיסטים ושלושה ריבאונדים ב-30 דקות, ובעיקר עם שליטה מוחלטת בקצב המשחק.

למרות פתיחה איטית, שבה לא קלע במהלך 11 הדקות הראשונות שלו, לברון השתחרר בהמשך וקבע עוד ציון דרך אישי כששתי שלשות העלו אותו למקום השישי בכל הזמנים ברשימת קלעי השלשות, כשעבר את רג’י מילר. בחצי השני הוא כבר נראה בדיוק כמו שהוא: מכונת החלטות, מנהיג על המגרש ואחד שיודע להפוך כל התקפה להצגה.

לוקה דונצ’יץ’ שקלע 37 נקודות והוסיף 10 אסיסטים במשחק נהדר, היה בהחלט אחד שנהנה מהחזרה של המלך. “זו העונה ה-23 שלו, זה משוגע", אמר הסלובני, “רק לחלוק איתו את הפרקט זה מיוחד. הוא רואה דברים שאנשים אחרים לא יכולים, הוא כאן כדי לעזור לכולנו. זה מדהים”.

לברון ג'יימס (רויטרס)

המאמן ג’יי.ג’יי רדיק הוסיף על לברון: "הוא היה לא אנוכי ולקח רק את מה שהמשחק נתן לו. טוב שהוא שוב איתנו. הוא גורם להגנות להתכווץ רק מעצם הנוכחות שלו. דיברנו בחדר ההלבשה על לא להילחץ, לא להתפרק, לפתור בעיות תוך כדי משחק. זה משהו שהיה חסר לנו בעונה שעברה והפעם זה היה שם”.

החזרה לפרקט של לברון הגיעה אחרי שבוע של אימונים, כולל עם קבוצת ליגת הפיתוח, סאות’ ביי, שם בדקו בלייקרס שהגב של ג’יימס מגיב היטב לעומסים. רק לאחר שני אימוני 5 על 5 רצופים הוחלט שהוא כשיר, והבוקר הוא הוכיח עד כמה הוא עדיין חיוני.

כידוע, לברון הוא שיאן הנקודות ההיסטורי של ה-NBA, אבל ממשיך לרדוף אחרי ההיסטוריה: הוא רחוק 50 משחקים בלבד מהשוואת שיא ההופעות של רוברט פאריש ו-496 אסיסטים מלהשתחל למקום השלישי בכל הזמנים על חשבונו של ג’ייסון קיד.