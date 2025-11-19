יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
33%1403-138912שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
57%1594-163514גולדן סטייט ווריורס
57%1615-167214פיניקס סאנס
42%1493-147912יוטה ג'אז
42%1468-146512פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

דונצ'יץ': עונה 23 של לברון? זה משוגע, מדהים

קינג ג'יימס ערך בכורה העונה ב-126:140 על יוטה והסלובני אמר: "הוא רואה דברים שאנשים אחרים לא יכולים". וגם: המרדף אחרי פאריש וג'ייסון קיד

|
לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס (רויטרס)

בלוס אנג’לס לייקרס קיבלו לפנות בוקר (רביעי) את הבשורה שלה חיכו זמן רב: לברון ג’יימס חזר. הכוכב בן ה-40 ערך את הופעת הבכורה שלו העונה בניצחון 126:140 על יוטה ג’אז והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של ה־NBA שמשחק 23 עונות בליגה – שיא שסימן באופן רשמי עוד פרק בקריירה האגדית שלו. ג’יימס שנעדר מ-14 המשחקים הראשונים בשל בעיית סיאטיקה שהגבילה אותו בגב ובצד הימני של גופו, חזר לפרקט עם 11 נקודות, 12 אסיסטים ושלושה ריבאונדים ב-30 דקות, ובעיקר עם שליטה מוחלטת בקצב המשחק.

למרות פתיחה איטית, שבה לא קלע במהלך 11 הדקות הראשונות שלו, לברון השתחרר בהמשך וקבע עוד ציון דרך אישי כששתי שלשות העלו אותו למקום השישי בכל הזמנים ברשימת קלעי השלשות, כשעבר את רג’י מילר. בחצי השני הוא כבר נראה בדיוק כמו שהוא: מכונת החלטות, מנהיג על המגרש ואחד שיודע להפוך כל התקפה להצגה.

לוקה דונצ’יץ’ שקלע 37 נקודות והוסיף 10 אסיסטים במשחק נהדר, היה בהחלט אחד שנהנה מהחזרה של המלך. “זו העונה ה-23 שלו, זה משוגע", אמר הסלובני, “רק לחלוק איתו את הפרקט זה מיוחד. הוא רואה דברים שאנשים אחרים לא יכולים, הוא כאן כדי לעזור לכולנו. זה מדהים”.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

המאמן ג’יי.ג’יי רדיק הוסיף על לברון: "הוא היה לא אנוכי ולקח רק את מה שהמשחק נתן לו. טוב שהוא שוב איתנו. הוא גורם להגנות להתכווץ רק מעצם הנוכחות שלו. דיברנו בחדר ההלבשה על לא להילחץ, לא להתפרק, לפתור בעיות תוך כדי משחק. זה משהו שהיה חסר לנו בעונה שעברה והפעם זה היה שם”.

החזרה לפרקט של לברון הגיעה אחרי שבוע של אימונים, כולל עם קבוצת ליגת הפיתוח, סאות’ ביי, שם בדקו בלייקרס שהגב של ג’יימס מגיב היטב לעומסים. רק לאחר שני אימוני 5 על 5 רצופים הוחלט שהוא כשיר, והבוקר הוא הוכיח עד כמה הוא עדיין חיוני.

כידוע, לברון הוא שיאן הנקודות ההיסטורי של ה-NBA, אבל ממשיך לרדוף אחרי ההיסטוריה: הוא רחוק 50 משחקים בלבד מהשוואת שיא ההופעות של רוברט פאריש ו-496 אסיסטים מלהשתחל למקום השלישי בכל הזמנים על חשבונו של ג’ייסון קיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */