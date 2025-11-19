יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מעל צרפת: ליגת העל מצטיינת בדקות לצעירים

מחקר גילה: שחקנים מקומיים מתחת לגיל 21 מקבלים הזדמנויות רבות בליגת העל, יותר מבכמה מהליגות הטובות בעולם כולל ספרד וארגנטינה. המספרים בפנים

|
אלעד מדמון וסייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
אלעד מדמון וסייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

מחקר חדש של CIES, שבחן את 50 ליגות הכדורגל הבכירות בעולם בשנת 2025, מציב את ליגת העל הישראלית במקום מכובד במיוחד: המקום ה־14 בעולם בפיתוח שחקנים צעירים מקומיים. לפי הנתונים, שחקנים ישראלים מתחת לגיל 21 קיבלו 8.1 אחוזים מדקות המשחק בליגה העונה, נתון שמציב את ישראל מעל מפעלים בעלי שם ומסורת כמו הליגה הארגנטינאית והליגה הצרפתית.

בסך הכל שותפו בליגת העל 77 שחקנים מקומיים מתחת לגיל 21, ששיחקו יחד 42,206 דקות. בממוצע, כל מועדון העניק ל-5.1 שחקנים צעירים להזדמנות משמעותית במהלך העונה. הנתונים הללו הופכים את ישראל לאחת הליגות הידידותיות ביותר לשחקנים צעירים בעולם, וממקמים אותה גבוה בהרבה משורה של ליגות בכירות שאמורות, לכאורה, לספק קרקע פורייה לדור הבא.

אחת ההפתעות הגדולות במחקר היא מקומה של הליגה הארגנטינאית הנחשבת, שנמצאת מתחת לישראל בדירוג זה. עוד יותר מפתיע הוא מצבה של הליגה הצרפתית, שמדורגת רק במקום ה־17 עם נתון של 7.8 אחוזים, נמוך מהליגה הישראלית על אף המוניטין הרב של האקדמיות בצרפת.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

בחלק התחתון של הדירוג נמצאת הליגה הפורטוגלית, שבמפתיע דורגה אחרונה בין 50 הליגות עם 3.8 אחוזים בלבד מדקות המשחק שמוקדשות לשחקנים מקומיים עד גיל 21. גם הליגה הספרדית רחוקה מהצמרת: היא השלישית מהסוף, נתון שנוגד את הדימוי של ספרד כמעצמה שמפתחת שחקנים צעירים בקביעות. ה-MLS האמריקאית מדורגת נמוך במיוחד גם היא, במקום השביעי מהסוף.

בצמרת הדירוג, אוסטרליה מובילה את הרשימה עם נתון מרשים של 17.7 אחוזים מהדקות לשחקנים מקומיים מתחת לגיל 21. מיד אחריה מדורגות סרביה עם 15.8 אחוזים ודנמרק עם 11.7 אחוזים, שתי ליגות שממשיכות להצדיק את המוניטין שלהן ככאלו שמגדלות את שחקני העתיד של אירופה.

המחקר של CIES ממשיך לעקוב גם אחרי הכמות הכוללת של שחקנים מתחת לגיל 21 בכל מדינה ומספר הדקות שהם צברו. אף שישראל מצטיינת באחוזי הדקות, המדינות הגדולות מובילות בכמות: ארגנטינה ניצבת בראש עם 213 שחקנים צעירים שצברו יחד 112,455 דקות. אחריה קולומביה וברזיל, בעוד צרפת מדורגת במקום הרביעי מבחינת היקף השימוש בשחקנים צעירים.

דו”ח זה מדגיש לא רק את התפתחות הכדורגל הישראלי, אלא גם את הפערים הגדולים בין מסגרות שנחשבות ליצרניות כישרונות לבין המציאות בשטח. ליגת העל מספקת במה אמיתית לדור הצעיר, וביחס עולמי, הרבה יותר מכמה מהליגות הגדולות והמוכרות ביותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */