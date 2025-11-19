יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:43
אוהדי מכבי תלו שלטי מחאה מול בתי ההנהלה

ארגון "נשארים במפה" של הקהל הצהוב המשיך במחאה: "רקנאטי, תמכור", "איך זה להיות הפועל?", "שמעון, מהרסייך ומחריבייך משותפייך ייצאו". התמונות פה

|
השלט שתלו אוהדי מכבי תל אביב (נשארים במפה)
השלט שתלו אוהדי מכבי תל אביב (נשארים במפה)

אחרי ההפסד בדרבי להפועל ת”א, אוהדי מכבי ת"א ממשיכים במחאה שלהם נגד הבעלים לנוכח הקיץ ופתיחת העונה. מטה המאבק שלהם, “נשארים במפה", תלה הלילה (בין שלישי לרביעי) שלטים מחוץ לבתיהם של שי רקנאטי, דני פדרמן והיו"ר שמעון מזרחי.

מחוץ לביתו של שי רקאנטי נתלה השלט: "רקאנטי, תמכור״. מחוץ לביתו של דני פדרמן נתלה שלט מעוטר בדגלים אדומים ועליו הכיתוב: ״איך זה להיות הפועל?״, כאשר לראשונה המחאה פנתה גם לשמעון מזרחי "בדרישה שיתעורר", לפי המוחים, כשמחוץ לביתו נתלה השלט: ״מהרסייך ומחריבייך משותפייך ייצאו״.

בארגון המחאה של אוהדי מכבי ת"א אמרו: “מדובר במסר ברור שמפנה את האצבע כלפי כל חברי הנהלת מכבי ורואה בהם אחראים למצב הקבוצה. המצב כפי שהשתקף בהפסד הכואב בדרבי הינו באחריות כל חברי ההנהלה המסוכסכת והמפולגת.

השלט מול ביתו של רקנאטי (נשארים במפה)השלט מול ביתו של רקנאטי (נשארים במפה)

“יממה לאחר ההפסד בדרבי, אשר הציף מחדש את ההבדלים בין מכבי ת״א החלשה והחסרה, לבין היריבה האדומה בעלת העומק שנבנתה לאליפות בארץ ובאירופה, ממשיך מטה המאבק ׳נשארים במפה׳ להצלת מכבי ת״א בפעילות המחאה.

“מדובר בהמשך לקמפיין הרשת שעלה לפני כשבוע באלפי שקלים תחת הכותרת ‘מחליפים את ההנהלה - מצילים את מכבי’ ואשר הציף מחדש התבטאויות של ראשי המועדון המקדשים את הבינוניות בניגוד גמור ל-DNA של המועדון שצריך וחייב לחתור להצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר. במטה המאבק מציינים כי בימים הקרובים ימשיך המאבק לקבל ביטוי בפעולות שטח נוספות הנוגעות לכל ראשי הנהלת מכבי".

השלט מול ביתו של שמעון מזרחי (נשארים במפה)השלט מול ביתו של שמעון מזרחי (נשארים במפה)

עוד נמסר: “אין שום סיבה להפנות אצבע מאשימה רק לחבר הנהלה אחד. האחריות היא של כולם. המצב של מכבי ת״א כפי שהשתקף בהפסד הכואב בדרבי הינו באחריות כל חברי ההנהלה המסוכסכת והמפולגת שלקחה אימפריה צהובה וקוברת אותה עמוק יותר יום אחרי יום. כולם חייבים ללכת ע״מ לאפשר למי שיכול ורוצה להחליפם ולהחזיר את מכבי למקומה הטבעי בצמרת הליגה האירופית והישראלית. לא נעצור עד שנציל את מכבי".

