יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בית"ר מציגה: מחנה סגור באילת ללא הפרעות

כלקח משנה שעברה, הפעם בקבוצה החליטו לערוך את מחנה האימונים בהתרכזות רק בכדורגל, בלי הפנינג וארוחות במסעדות. ירין לוי לא צפוי לשחק מול נתניה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)

בבית"ר ירושלים מקיימים השבוע באילת מחנה אימונים סגור, במטרה להתמקד אך ורק בהכנות המקצועיות לקראת החזרה מהפגרה. הקבוצה הגיעה לעיר הדרומית ביום שני ותשהה שם עד יום שישי.

בעונה שעברה ערכה הקבוצה מחנה דומה באילת, שבמהלכו התקיימו הפנינג פתוח לאוהדים וארוחה במסעדה בעיר. במועדון הגיעו למסקנה שהאירועים הללו פגעו בריכוז השחקנים במהלך מחנה האימונים הקצר, ולכן השנה הוחלט לשנות גישה.

לפי התכנית הנוכחית, המחנה כולל אימון פתיחה ביום שני, ומיום שלישי עד חמישי ייערכו שני אימונים בכל יום. בפועל מדובר בשגרה סגורה של אימונים, שינה ואוכל, ללא אירועים נוספים או פעילויות שעלולות להסיח את דעת השחקנים.

ברק יצחקי (שחר גרוס)ברק יצחקי (שחר גרוס)

מצב הפצועים

הבלם לוקה גדראני, המתאושש מחבלה ומתיחה של הרצועה הצידית, נראה טוב יותר, אך עדיין לא התאמן עם כדור. הוא מבצע ריצות, ובבית"ר מקווים שכבר הערב או ביום חמישי בבוקר יוכל להצטרף לאימוני הקבוצה. אם יתקדם כמצופה, ייתכן שיהיה כשיר להיכלל בסגל למשחק מול מכבי נתניה ואף לקבל כ־20–30 דקות משחק.

לעומת זאת, הקשר ירין לוי, שמחלים מקרע קטן ברצועה הפנימית, זקוק לשבוע נוסף לפחות של התאוששות. לכן, הוא אינו צפוי להיות כשיר למפגש מול מכבי נתניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */