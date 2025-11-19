כבר לא לוזרית: נורבגיה מועמדת לזכייה במונדיאל

כאשר מסתכלים על רשימת 12 הנבחרות שהבטיחו את העפלתן למונדיאל 2026 מאירופה, מתקבלת תמונה מעניינת. 9 מהן השתתפו במונדיאל הקודם, ולמעשה ברובם המוחלט של הטורנירים האחרונים. עבורן עליה לגביע העולם לא מהווה הישג בפני עצמו, כי היא מובנת מאליה, וכישלון היה מהווה פיאסקו בקנה מידה קולוסאלי. אז הן עשו את זה ללא קושי, ודרמה לא הייתה שם. צרפת, ספרד, גרמניה, אנגליה, פורטוגל, בלגיה, הולנד, קרואטיה ושווייץ היו שם, וזה לגמרי טבעי. בגדול, זה אפילו משעמם.

לעומת זאת, 3 הנבחרות הנוספות לא היו במונדיאל מאז 1998. זו העפלתן הראשונה במאה ה-21, ומבחינתן מדובר בחגיגה היסטורית. הן לא רגילות להיות שם, ורוב מוחלט של שחקני הסגלים כלל לא זוכרים את נבחרתם בגביע העולם גם כצופים. הם טרם נולדו כשזה קרה, או היו ילדים קטנים. הם גורמים כעת לאוהדים לצאת מגדרם מרוב אושר, ועצם ההשתתפות במונדיאל היא סיפור גדול. נורבגיה, אוסטריה וסקוטלנד הוסיפו צבע למוקדמות, והן ממש לא היו משעממות.

הן עשו את זה בדרך שונה. האוסטרים והסקוטים עלו אתמול באופן דרמטי ביותר לעיני הקהל הביתי מול היריבות הישירות שלהן, ואילו הנורבגים טיילו עם מאזן מושלם וניצחונות מרשימים. הם היו הנבחרת המרשימה ביותר במוקדמות, גם אם היריבות – למעט איטליה – היו נוחות יחסית. נגד אסטוניה, מולדובה, וגם ישראל עם כל הכבוד הראוי, היו הוויקינגים אמורים לקחת את כל הנקודות ללא בעיות. מול איטליה זה היה סיפור אחר, ולא בגלל שהכחולים נמצאים בשיא כוחם. ההיפך הוא הנכון. העניין הוא כי דור הזהב הנוכחי של נורבגיה הפגין לוזריות בקמפיינים הקודמים.

הולאנד כובש (IMAGO)

החבורה הזו לא הצליחה להעפיל לא רק למונדיאל, אלא גם לאליפות אירופה. המאמן סטולה סולבאקן, שנמצא בתפקיד מאז 2020, ספג ביקורת נוקבת בתקשורת המקומית, ורבים מאוד דרשו להחליפו לפני שהוא יהרוס סופית את החלום. הוא נשאר, גילה נחישות והתמדה, והפעם הכל התחבר. נורבגיה הייתה זו ששלחה את לוצ'יאנו ספאלטי הביתה עם 0:3 מוחץ על איטליה בפתיחת הקמפיין לפני שנה. היא גם זו שגרמה לג'נארו גאטוזו להרהר אם היה כדאי להתמנות במקומו כאשר חגגה עם 1:4 בסן סירו ביום ראשון. וגם אם היריבות נחותות, 37 שערי זכות ב-8 משחקים הם לא דבר של מה בכך, במיוחד כאשר לא היו בבית נמושות של ממש סטייל אנדורה וסן מרינו.

ארלינג הולאנד, שהבקיע 16 מתוך השערים האלה, הוא המצטיין של מוקדמות המונדיאל באירופה, ובפער ניכר. בכושרו הנוכחי, כאשר הוא מחורר רשתות גם בכל משחק במדי מנצ'סטר סיטי, הוא נראה כמו כוכב שמסוגל לקחת את הנבחרת רחוק מאוד גם במונדיאל עצמו, והצוות המסייע שלו בחוד ובקישור יוצא מהכלל. סולבאקן אמור לנסות לפתור בעיות מבניות בהגנה, אבל בכל מקרה ניתן להצהיר כי נורבגיה היא מועמדת לזכייה. לא פחות.

אי אפשר לומר זאת על אוסטריה, אבל היא נבחרת כיפית ששמה דגש על התקפה בניצוחו של המאמן הגרמני ראלף ראנגניק. היא הוגרלה לבית אפרפר עם בוסניה ורומניה, ויש שיגידו כי הייתה צריכה להימנע מדרמה במחזור הנעילה, כאשר שער מאוחר של מיכאל גרגוריץ' המחליף העניק לה תיקו ביתי מיוחל מול הבוסנים. מצד שני, כיבושים מרגשים כאלה מוסיפים אדרנלין ומוטיבציה, וגם גורמים לקהל הנייטרלי להביע עניין במתרחש.

שחקני נבחרת אוסטריה חוגגים (IMAGO)

המשחק הזה התגמד אתמול, כמובן, אל מול התסריט הנהדר בקרב בין סקוטלנד לדנמרק. הסקוטים הם הנבחרת היחידה שהעפילה למונדיאל למרות שהייתה בדרג השלישי בהגרלת המוקדמות, בעוד דנמרק היא היחידה פרט לאיטליה שלא סיימה בפסגת הבית למרות שהייתה בדרג הראשון. על הנייר, לסקוטים סגל פחות טוב, אבל עם סקוט מקטומיניי הכל אפשרי, והוא מתגלה כווינר ברמה הגבוהה ביותר.

השער שלו במספרת בפתיחת המשחק אתמול היה ברמה של כריסטיאנו רונאלדו וגארת בייל, והובקע במאנטי טיים. טוב, מקטומיניי כבר כבש במספרת במשחק האליפות של נאפולי במחזור האחרון באיטליה בעונה שעברה. ממש לא מזמן הוא הבקיע גם שער מרהיב לרשת אינטר במשחק קריטי בעונה הנוכחית. מגע הזהב שלו יגיע כעת גם לגביע העולם, בזכות שער של קירן טיירני בזמן פציעות. העובדה כי קני מקלין כבש מחצי מגרש רק הפך את הניצחון הזה למפואר יותר, וסקוטלנד היא ההפתעה הגדולה של המוקדמות האלה. באשר לדנמרק, היא שילמה ביוקר על תיקו 2:2 ביתי מול בלארוס בשבת – זו הייתה הסנסציה המשמעותית הגדולה של הטוניר.

סנסציה גדולה נוספת, אך מהותית פחות בדיעבד, התרחשה כאשר גרמניה הפסידה בסלובקיה בספטמבר. היא נקמה ביריבה "החצופה" עם 0:6 מכונן שלשום, בו חזר פלוריאן וירץ לחיים, וניתן רק לדמיין כיצד תיראה הנבחרת של יוליאן נאגלסמן במונדיאל כאשר גם ג'מאל מוסיאלה יהיה כשיר. בסך הכל, הפסידו 9 הפייבוריטית שהפעילו בקלילות פעמיים במוקדמות האלה – בנוסף לגרמניה, הייתה זו פורטוגל שנכנעה לאירלנד בדאבלין כאשר העפלתה כבר הייתה מובטחת מעשית.

סקוט מקטומיניי. מספרת מהסרטים (IMAGO)

התוצאה הזו בעיקר פגעה בהונגריה, כי היא העניקה לאירים סיכוי לקראת המחזור האחרון. טרוי פארוט לקח את ההזדמנות הזו בשתי הידיים כאשר השלים שלושער בבודפשט עמוק בזמן הפציעות, קבע 2:3 ושלח את נבחרתו לפלייאוף על חשבון היריבה. המשחק הכביר הזה, כמו גם המפגש בין סקוטלנד ודנמרק אתמול, הוא מהות המוקדמות. רוב המשחקים מרגישים מיותרים עוד לפני שריקת הפתיחה, אבל יש גם מותחנים מופלאים כאלה, ונקבל עוד כמה במרץ בשלב הפלייאוף.

בהגרלה שתתקיים ביום חמישי, יוגרלו 4 הנבחרות עם הדירוג הגבוה ביותר מול העולות מליגת האומות – שיטה קצת מוזרה שמעניקה לאלה שכשלו לחלוטין בטורניר עצמו הזדמנות להעפיל למונדיאל מהדלת האחורית. איטליה תהיה בין המדורגות, אך יש לה חששות גדולים מאוד לאחר הפיאסקו בפלייאוף בפעמיים הקודמות. שבדיה הדיחה את הכחולים לקראת 2018, צפון מקדוניה הדהימה אותם לקראת 2022, ובאופן משעשע מאוד יש סיכוי של 50 אחוזים לפגוש שוב את אחת מהן בחצי הגמר. יש להניח כי האיטלקים יעדיפו את רומניה או צפון אירלנד. מעבר לכך, צפויות להן הפתעות גם בגמר במידה ויגיעו אליו, וזה נכון גם לגבי דנמרק – המאוכזבת השנייה של המוקדמות.

טורקיה ואוקראינה דווקא שמחות למדי להיות בפלייאוף על תקן מדורגות – לא היו להן אשליות מיוחדות אחרי שהוגרלו מול ספרד וצרפת בהתאמה. לפולין הייתה אולי תקווה מסוימת להקדים את הולנד, וזה נכון גם לגבי צ'כיה שחלמה לסיים לפני קרואטיה, אך התברר שזה לא מציאותי. וויילס מרוצה מכך שסיימה כסגניתה של בלגיה, אלבניה מאושרת עד הגג מכך שהקדימה סרביה שהייתה אחת האכזבות הגדולות של הקמפיין, וקוסובו היא הסנסציה הכי מרעננת עם צמד ניצחונות על שבדיה האומללה. השבדים סיימו עם שתי נקודות בלבד בבית בו היה להם לכאורה סיכוי להיות גם בפסגה כאשר בוצעה ההגרלה, אבל כעת יש להם דף חדש עם גרהאם פוטר על הקווים.

ג'נארו גאטוזו (IMAGO)

דרג 2 יכלול את פולין, וויילס, צ'כיה וסלובקיה, וכל אחת מהן תארח בחצי הגמר נבחרת מדרג 3 – אלה הן אירלנד, אלבניה, בוסניה וקוסובו. באופן עקרוני איטליה, דנמרק וטורקיה עדיפות על כולן, והן יכולות להשלים את תמונת העולות מאירופה ביחד עם אוקראינה שפספסה את ההעפלה בפלייאוף ב-2022, ותהיה נחושה להשלים את המשימה הפעם כאשר המלחמה האכזרית מול רוסיה עדיין מתנהלת. אלא שיהיו אלה מאבקים צמודים, וכמעט כל תוצאה אפשרית בהם. הפעם, לשם שינוי, משעמם זה לא יהיה.