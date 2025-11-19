הבלגן עם אמבפה נמשך: טס לדובאי ולא למדריד

קיליאן אמבפה נעדר ממשחקה של נבחרת צרפת בבאקו, שנגמר בניצחון 1:3 על אזרבייג׳ן וסגר את שלב המוקדמות. ביום שישי האחרון הודיעה התאחדות הכדורגל הצרפתית כי אמבפה עזב את מחנה הנבחרת בעקבות דלקת בקרסול ימין שדרשה טיפול. המאמן דידייה דשאן הבהיר כי לא רצה לקחת סיכונים: “קיליאן עדיין סובל מדלקת. החזרתי אותו לרשות ריאל מדריד, שם יחליטו כיצד לנהוג”.

אלא שעל פי פרסום ב’לאקיפ’, אמבפה כלל לא חזר למדריד וגם לא עבר בדיקות רפואיות אצל הבלאנקוס. בעקבות תיעודים שעלו ברשתות החברתיות, בעיתון הצרפתי טוענים כי הכוכב בכלל שהה בדובאי במשך כמה ימים, התארח במלון “אטלנטיס” היוקרתי ואף ביקר במועדון פאדל, לאחר שטס לשם בשבת.

קיליאן אמבפה נצפה בדובאי (צילום מסך)

חשבון ‘Drikcfootball’ באינסטגרם פרסם סרטון עם תגית המזוודה של אמבפה, המראה כי טס בטיסה EK72 של אמירייטס ב-15 בנובמבר, שיצאה מנמל התעופה שארל דה גול בשעה 10:00 בדרכה לאיחוד האמירויות. הפרסום רק הגביר את הרעש סביב האירוע ואת הביקורת בצרפת: “היעדרותו של אמבפה ממשיכה לעורר סערה”, כתבו ב’לאקיפ’.

תגיות המזוודה של אמבפה (צילום מסך)

למרות כל זאת, אמבפה סיפק הופעה מרשימה במשחק הקודם מול אוקראינה, שבו כבש צמד ותרם ל-0:4 שהבטיח לצרפת את הכרטיס למונדיאל. בריאל מצפים לו לחזור לאימונים ביום רביעי, בשעה 11:00, באימון שתוכנן על ידי צ׳אבי אלונסו.