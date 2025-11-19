מסטנטואונו: כיום לאמין ימאל יותר טוב ממני

פרנקו מסטנטואונו התראיין בספרד התייחס לאירועים העדכניים בריאל מדריד ולנושאים נוספים, כמו ההשוואות ללאמין ימאל ולדמותו של ליאו מסי. הארגנטינאי הצעיר הצטנע ואפילו טען שהכוכב הצעיר של ברצלונה כיום יותר טוב ממנו.

על ההתפרצות של ויניסיוס בקלאסיקו: "כשזה קרה, ברור שזו לא הייתה הדרך הנכונה לעשות את זה. הוא התנצל בפני צ'אבי אלונסו, הוא התנצל בפני כולם בחדר ההלבשה. הוא התנצל בפני הקבוצה, באמת. אנחנו קבוצה, כולנו אחד, אנחנו לא מתרכזים בביצוע אישי, אנחנו מאוחדים כדי להתקדם, וזה הדבר החשוב. ויניסיוס הוא אדם מדהים שמותקף הרבה בגלל מי שהוא, אבל האמת היא שהוא אדם מדהים שמפיץ שמחה ותמיד מוכן לשחק. ברור שהוא מתעצבן כמו כולנו, אולי זו לא הייתה הדרך הנכונה להביע את זה, אבל הוא מיד הבין את זה. הוא יודע שהוא מאוד חשוב לקבוצה, הוא אחד הקפטנים. הוא התנצל ואני חושב שהוא אדם מדהים".

על מסי: "אני אוהד ריאל מדריד ואני במועדון הכי גדול בעולם, אבל בשבילי השחקן הכי טוב בכדורגל, ובעולם, הוא מסי, והוא יישאר כזה עד היום שבו יפרוש. אני איתו בנבחרת והוא מדהים, הוא משאיר אותך בלי מילים בכל פעם שהוא נוגע בכדור, וזה מדהים שהוא עדיין מפתיע אפילו את החברים שלו לקבוצה. אני מעריך את הדרך שבה הוא תמיד מתייחס אליי".

פרנקו מסטנטואונו וליאו מסי (אינסטגרם)

על לאמין ימאל הוסיף: "כבר דיברתי על זה. אני לא אוהב השוואות, אבל תמיד נחמד שיש יריבים ברמה של לאמין ימאל, מברצלונה, מספרד. הם דוחפים אותך להיות אפילו טוב יותר, ואני מקווה שכך יישאר במשך שנים רבות".

מי יותר טוב?

"היום, לאמין ימאל. האמת היא שהוא מציג רמה יוצאת דופן, הוא כבר הוכיח את עצמו והוא בכושר מדהים. אני רק הגעתי למדריד, אני בתהליך הסתגלות שאני מקווה שיהיה מהיר כדי שאוכל להתרגל לקצב האירופי ולקצב של מדריד, ואני מקווה שתהיה זו היסטוריה ארוכה מאוד לספר, עם הרבה משחקים כמו האחרון שראינו, שהיה מדהים".

לאמין ימאל (IMAGO)

קיליאן אמבפה או חוליאן אלברס?

"אני חושב ששניהם בכושר מדהים. חוליאן הוא ללא ספק אחד השחקנים הטובים בעולם, הוא כבר הוכיח את זה במונדיאל כשהיה צעיר מאוד, עלה מהספסל והרוויח את מקומו, כבש הרבה שערים. מעבר למשחק הגדול שלו ולאינטליגנציה, הוא מקריב הרבה למען הקבוצה שלו, וזה מוערך מאוד. קיליאן הוא כובש טבעי, ואם הוא לא השחקן הכי טוב בעולם כיום, הוא בהחלט השני הכי טוב. שניהם בין השחקנים הטובים בעולם, אני זוכה לשחק עם שניהם, ולכל אחד מהם יש את היתרונות שלו. אני בוחר את שניהם, באמת".