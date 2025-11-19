יום רביעי, 19.11.2025 שעה 08:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

מסטנטואונו: כיום לאמין ימאל יותר טוב ממני

הארגנטינאי בראיון: ההתפרצות של ויניסיוס בקלאסיקו ("התנצל בפני כולם"), מסי ("הטוב בעולם עד שיפרוש") וחוסר היכולת להכריע בין אמבפה לאלברס

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו התראיין בספרד התייחס לאירועים העדכניים בריאל מדריד ולנושאים נוספים, כמו ההשוואות ללאמין ימאל ולדמותו של ליאו מסי. הארגנטינאי הצעיר הצטנע ואפילו טען שהכוכב הצעיר של ברצלונה כיום יותר טוב ממנו.

על ההתפרצות של ויניסיוס בקלאסיקו: "כשזה קרה, ברור שזו לא הייתה הדרך הנכונה לעשות את זה. הוא התנצל בפני צ'אבי אלונסו, הוא התנצל בפני כולם בחדר ההלבשה. הוא התנצל בפני הקבוצה, באמת. אנחנו קבוצה, כולנו אחד, אנחנו לא מתרכזים בביצוע אישי, אנחנו מאוחדים כדי להתקדם, וזה הדבר החשוב. ויניסיוס הוא אדם מדהים שמותקף הרבה בגלל מי שהוא, אבל האמת היא שהוא אדם מדהים שמפיץ שמחה ותמיד מוכן לשחק. ברור שהוא מתעצבן כמו כולנו, אולי זו לא הייתה הדרך הנכונה להביע את זה, אבל הוא מיד הבין את זה. הוא יודע שהוא מאוד חשוב לקבוצה, הוא אחד הקפטנים. הוא התנצל ואני חושב שהוא אדם מדהים".

על מסי: "אני אוהד ריאל מדריד ואני במועדון הכי גדול בעולם, אבל בשבילי השחקן הכי טוב בכדורגל, ובעולם, הוא מסי, והוא יישאר כזה עד היום שבו יפרוש. אני איתו בנבחרת והוא מדהים, הוא משאיר אותך בלי מילים בכל פעם שהוא נוגע בכדור, וזה מדהים שהוא עדיין מפתיע אפילו את החברים שלו לקבוצה. אני מעריך את הדרך שבה הוא תמיד מתייחס אליי".

פרנקו מסטנטואונו וליאו מסי (אינסטגרם)פרנקו מסטנטואונו וליאו מסי (אינסטגרם)

על לאמין ימאל הוסיף: "כבר דיברתי על זה. אני לא אוהב השוואות, אבל תמיד נחמד שיש יריבים ברמה של לאמין ימאל, מברצלונה, מספרד. הם דוחפים אותך להיות אפילו טוב יותר, ואני מקווה שכך יישאר במשך שנים רבות".

מי יותר טוב?
"היום, לאמין ימאל. האמת היא שהוא מציג רמה יוצאת דופן, הוא כבר הוכיח את עצמו והוא בכושר מדהים. אני רק הגעתי למדריד, אני בתהליך הסתגלות שאני מקווה שיהיה מהיר כדי שאוכל להתרגל לקצב האירופי ולקצב של מדריד, ואני מקווה שתהיה זו היסטוריה ארוכה מאוד לספר, עם הרבה משחקים כמו האחרון שראינו, שהיה מדהים".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

קיליאן אמבפה או חוליאן אלברס?
"אני חושב ששניהם בכושר מדהים. חוליאן הוא ללא ספק אחד השחקנים הטובים בעולם, הוא כבר הוכיח את זה במונדיאל כשהיה צעיר מאוד, עלה מהספסל והרוויח את מקומו, כבש הרבה שערים. מעבר למשחק הגדול שלו ולאינטליגנציה, הוא מקריב הרבה למען הקבוצה שלו, וזה מוערך מאוד. קיליאן הוא כובש טבעי, ואם הוא לא השחקן הכי טוב בעולם כיום, הוא בהחלט השני הכי טוב. שניהם בין השחקנים הטובים בעולם, אני זוכה לשחק עם שניהם, ולכל אחד מהם יש את היתרונות שלו. אני בוחר את שניהם, באמת".

